Solidion Technology conclut un accord stratégique contraignant de monétisation des brevets avec Hilco Global

La société a l'intention de monétiser son portefeuille de brevets fondamentaux sur le marché mondial des batteries, qui représente 150 milliards de dollars.

DALLAS, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology Inc. (« Solidion ou la « Société ») (Nasdaq : STI), fournisseur de solutions technologiques de pointe pour les batteries, a annoncé avoir conclu un accord contraignant avec le service de propriété intellectuelle de Hilco Global (une filiale d'Orix Company) en vue de monétiser son portefeuille d'énergie fondamentale et de faire respecter ses droits de brevet. Hilco a analysé le portefeuille de brevets de Solidion pour identifier les actifs de grande valeur et les données relatives aux brevets suggèrent qu'un nombre important d'entreprises mondiales auront probablement besoin d'une licence pour le portefeuille de Solidion. Dans le segment du stockage de l'énergie en particulier, pratiquement tous les grands acteurs du secteur utilisent une technologie qui chevauche le portefeuille de Solidion, et il semble en aller de même pour les semi-conducteurs, l'électronique grand public et l'aérospatiale.

Jaymes Winters, directeur général de Solidion Technology, a déclaré :

« L'ensemble de l'écosystème du stockage de l'énergie a utilisé de manière répétée plusieurs brevets fondamentaux de Solidion pour monétiser ses modèles commerciaux à un niveau rarement atteint auparavant. Il ne s'agit pas de simples start-ups familiales. La plupart des entreprises sont des marques mondialement connues et des leaders industriels, non seulement dans le domaine du stockage des batteries pour véhicules électriques, mais aussi dans d'autres secteurs tels que les semi-conducteurs, la construction aéronautique et automobile et les matériaux de pointe. La valeur du portefeuille de Solidion pourrait dépasser 750 millions de dollars ».

Karl Maersch, chef du groupe d'analyse et de monétisation des brevets chez Hilco IP Services, a déclaré :

« Le portefeuille de Solidion couvre divers aspects de la technologie du graphène et des batteries. Il s'applique à de nombreux segments de l'industrie et concerne des entreprises qui font concurrence à Solidion et des entreprises dans des segments technologiques connexes. Nous considérons que le portefeuille présente d'importants indices de valeur et nous sommes ravis de nous associer à Solidion pour aider la société à tirer des revenus de son portefeuille. »

À propos de Solidion Technology, Inc.

Basée à Dallas, au Texas, avec des unités de production pilote à Dayton, dans l'Ohio, l'activité principale de la société Solidion (NASDAQ : STI) comprend la fabrication de matériaux et de composants de batteries, ainsi que le développement et la production de batteries de prochaine génération pour les systèmes de stockage d'énergie, y compris les systèmes d'alimentation sans interruption desservant le marché des centres de données en intelligence artificielle (IA) et les véhicules électriques pour le transport terrestre, aérospatial et maritime. Solidion détient un portefeuille de plus de 345 brevets, couvrant des innovations telles que des anodes de silicium à haute capacité, sans gaz silane et à base de graphène, du graphite issu de la biomasse, des technologies avancées de lithium-soufre et de lithium-métal.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.solidiontech.com ou contacter Investor Relations.

À propos de Hilco Global

Hilco Global, filiale d'ORIX Corporation USA, est une société de services financiers diversifiés qui propose des services professionnels intégrés et des solutions de capital pour aider les clients à optimiser la valeur et stimuler les performances dans les secteurs de la vente au détail, du commerce et de l'industrie, de l'immobilier, de la fabrication, de la marque et de la propriété intellectuelle, et plus encore. Hilco Global offre une gamme de solutions personnalisées aux entreprises saines, en difficulté et en détresse afin de résoudre des situations complexes et d'améliorer la valeur d'entreprise à long terme. Hilco Global s'efforce d'obtenir le meilleur résultat possible en alignant ses intérêts sur ceux de ses clients et en fournissant des conseils stratégiques et, dans de nombreux cas, le capital nécessaire pour mener à bien l'opération. Hilco Global est basé à Northbrook, dans l'Illinois, et compte plus de 810 professionnels opérant sur quatre continents.

Visitez www.hilcoglobal.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Solidion Technology Inc. (NASDAQ : STI) (la « Société », « Solidion », « nous », « notre » ou « nos ») souhaite bénéficier des dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut la présente mise en garde dans le cadre de cette législation sur la sphère de sécurité. Les mots « prévisions », « croire », « pouvoir », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention », « devoir », « planifier », « pouvoir », « cibler », « potentiel », « est probable », « s'attendre » et autres expressions similaires, dans la mesure où ils nous concernent, sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

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