Solidion Technology sluit bindende strategische overeenkomst voor commercialisering van patenten met Hilco Global

Het bedrijf is van plan zijn fundamentele patentportfolio te commercialiseren in de wereldwijde batterijmarkt van $150 miljard

DALLAS, 21 april 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology Inc. ('Solidion' of het 'Bedrijf') (Nasdaq: STI), een aanbieder van oplossingen voor geavanceerde batterijtechnologieën, heeft aangekondigd dat het een bindende overeenkomst is aangegaan met de IP Services-afdeling van Hilco Global (een dochteronderneming van Orix Company) om zijn fundamentele energieportfolio te commercialiseren en zijn patentrechten te handhaven. Hilco heeft de patentportfolio van Solidion geanalyseerd om waardevolle activa te identificeren, en de patentgegevens geven aan dat een aanzienlijk aantal wereldwijde bedrijven waarschijnlijk een licentie op de Solidion-portfolio nodig zal hebben. Met name in het segment energieopslag beschikt vrijwel elke grote speler in de sector over technologie die overlapt met de Solidion-portfolio, en hetzelfde lijkt te gelden voor halfgeleiders, consumentenelektronica en de lucht- en ruimtevaart.

Jaymes Winters, Chief Executive Officer van Solidion Technology, verklaarde:

"Het volledige ecosysteem voor energieopslag heeft herhaaldelijk gebruikgemaakt van verschillende fundamentele patenten van Solidion om zijn bedrijfsmodellen te commercialiseren op een niveau dat zelden eerder is gezien. Het gaat hierbij niet om kleine startups, maar grotendeels om wereldwijd bekende en toonaangevende bedrijven, niet alleen in de opslag van batterijen voor elektrische voertuigen, maar ook in sectoren zoals halfgeleiders, luchtvaart, automobielproductie en geavanceerde materialen. De waarde van het portfolio van Solidion zou meer dan 750 miljoen dollar kunnen bedragen."

Karl Maersch, hoofd van de Patent Analysis & Monetization Group bij Hilco IP Services, verklaarde:

"Het portfolio van Solidion bestrijkt verschillende aspecten van grafeen- en batterijtechnologie en is toepasbaar in meerdere industriesegmenten. Het omvat zowel bedrijven die met Solidion concurreren als bedrijven in aangrenzende technologische domeinen. Naar onze mening vertoont het portfolio sterke waardekenmerken en kijken wij ernaar uit om samen te werken met Solidion om het bedrijf te helpen inkomsten uit zijn portfolio te genereren."

Over Solidion Technology, Inc.

Met het hoofdkantoor in Dallas, Texas, en proeffaciliteiten in Dayton, Ohio, omvat de kernactiviteit van Solidion (NASDAQ: STI) de productie van batterijmaterialen en -componenten, evenals de ontwikkeling en productie van batterijen van de volgende generatie voor energieopslagsystemen, waaronder UPS-systemen voor AI-datacenters en elektrische voertuigen voor transport over land, in de lucht en op zee. Solidion beschikt over een portfolio van meer dan 345 patenten, die innovaties omvatten zoals siliciumanodes met hoge capaciteit zonder silaangas en met grafeen, grafiet op basis van biomassa en geavanceerde lithium-zwavel- en lithium-metaaltechnologieën.

Over Hilco Global

Hilco Global, een dochteronderneming van ORIX Corporation USA, is een gediversifieerde financiële dienstverlener die geïntegreerde professionele diensten en kapitaaloplossingen biedt om klanten te helpen waarde te maximaliseren en prestaties te verbeteren in onder meer de retail-, commerciële en industriële sectoren, vastgoed, productie, merken en intellectueel eigendom. Hilco Global biedt een reeks op maat gemaakte oplossingen aan zowel gezonde als onder druk staande en noodlijdende bedrijven om complexe situaties op te lossen en de langetermijnwaarde van ondernemingen te versterken. Hilco Global streeft ernaar het best mogelijke resultaat te realiseren door de belangen op één lijn te brengen met die van klanten en door strategisch advies te verstrekken en, in veel gevallen, het benodigde kapitaal te leveren om transacties te voltooien. Hilco Global is gevestigd in Northbrook (Illinois, Verenigde Staten) en telt meer dan 810 professionals verspreid over vier continenten.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Solidion Technology Inc., (NASDAQ: STI) (het 'Bedrijf', 'Solidion', 'wij', 'ons' of 'onze') wenst gebruik te maken van de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze waarschuwing op in verband met deze wetgeving. De woorden 'prognoses', 'geloven', 'kunnen', 'schatten', 'voortzetten', 'anticiperen', 'voornemens zijn', 'zouden moeten', 'plannen', 'zouden kunnen', 'doelstelling', 'potentieel', 'waarschijnlijk' en 'verwachten', evenals vergelijkbare uitdrukkingen wanneer deze op ons betrekking hebben, zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Wij aanvaarden geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, tenzij dit wettelijk vereist is.

