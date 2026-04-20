Solidion Technology schließt eine verbindliche strategische Vereinbarung zur Monetarisierung von Patenten mit Hilco Global ab

Das Unternehmen beabsichtigt, sein grundlegendes Patentportfolio auf dem weltweiten 150-Milliarden-Dollar-Batteriemarkt zu verwerten

DALLAS, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology Inc. („Solidion" oder das „Unternehmen") (Nasdaq: STI), ein Anbieter von fortschrittlichen Batterietechnologielösungen, gab bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung mit dem Geschäftsbereich IP Services von Hilco Global (einer Tochtergesellschaft der Orix Company) geschlossen hat, um sein grundlegendes Energieportfolio zu verwerten und seine Patentrechte durchzusetzen. Hilco hat das Solidion-Patentportfolio analysiert, um besonders wertvolle Vermögenswerte zu identifizieren, und die Patentdaten deuten darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl globaler Unternehmen wahrscheinlich eine Lizenz für das Solidion-Portfolio benötigen wird. Insbesondere im Bereich der Energiespeicherung verfügen praktisch alle großen Akteure der Branche über Technologien, die sich mit dem Portfolio von Solidion überschneiden, und dasselbe scheint auch in den Bereichen Halbleiter, Unterhaltungselektronik und Luft- und Raumfahrt zuzutreffen.

Jaymes Winters, Chief Executive Officer von Solidion Technology, erklärte:

„Das gesamte Ökosystem der Energiespeicherung hat wiederholt mehrere der grundlegenden Patente von Solidion genutzt, um ihre Geschäftsmodelle in einem bisher selten gesehenen Ausmaß zu monetarisieren. Dabei handelt es sich nicht nur um kleine Start-ups, sondern zum Großteil um weltweit bekannte Marken und Branchenführer – nicht nur im Bereich der Batteriespeicher für Elektrofahrzeuge, sondern auch in anderen Sektoren wie Halbleiter, Flugzeug- und Automobilbau sowie bei hochmodernen Werkstoffen. Der Wert des Portfolios von Solidion könnte 750 Millionen Dollar übersteigen."

Karl Maersch, Leiter der Abteilung für Patentanalyse und -verwertung bei Hilco IP Services, erklärte:

„Das Portfolio von Solidion deckt verschiedene Aspekte der Graphen- und Batterietechnologie ab, findet in zahlreichen Branchen Anwendung und umfasst sowohl Unternehmen, die mit Solidion im Wettbewerb stehen, als auch Unternehmen aus angrenzenden Technologiebereichen. Unserer Ansicht nach weist das Portfolio deutliche Anzeichen für einen hohen Wert auf, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Solidion daran zu arbeiten, dem Unternehmen dabei zu helfen, Einnahmen aus seinem Portfolio zu generieren."

Informationen zu Solidion Technology, Inc.

Solidion (NASDAQ: STI) hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und verfügt über Pilotproduktionsanlagen in Dayton, Ohio. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst die Herstellung von Batteriematerialien und -komponenten sowie die Entwicklung und Produktion von Batterien der nächsten Generation für Energiespeichersysteme, darunter USV-Anlagen für den Markt der Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) sowie Elektrofahrzeuge für den Land-, Luft- und Seeverkehr. Solidion verfügt über ein Portfolio von über 345 Patenten, das Innovationen wie Siliziumanoden mit hoher Kapazität, silangasfreie und graphenbasierte Anoden, Graphit auf Biomassebasis sowie fortschrittliche Lithium-Schwefel- und Lithium-Metall-Technologien umfasst.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.solidiontech.com oder kontaktieren Sie Investor Relations.

Informationen zu Hilco Global

Hilco Global, eine Tochtergesellschaft der ORIX Corporation USA, ist ein breit aufgestelltes Finanzdienstleistungsunternehmen, das integrierte professionelle Dienstleistungen und Kapitallösungen anbietet, mit denen Kunden ihren Wert maximieren und ihre Leistung steigern können – unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gewerbe und Industrie, Immobilien, Fertigung, Marken sowie geistiges Eigentum. Hilco Global bietet eine Reihe maßgeschneiderter Lösungen für gesunde, in Schwierigkeiten geratene und notleidende Unternehmen an, um komplexe Situationen zu bewältigen und den langfristigen Unternehmenswert zu steigern. Hilco Global ist bestrebt, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, indem es die Interessen mit denen der Kunden in Einklang bringt, strategische Beratung leistet und in vielen Fällen das für den Abschluss der Transaktion erforderliche Kapital bereitstellt. Der Hauptsitz von Hilco Global befindet sich in Northbrook, Illinois, und das Unternehmen beschäftigt mehr als 810 Fachleute auf vier Kontinenten.

Besuchen Sie www.hilcoglobal.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI) (das „Unternehmen", „Solidion", „wir", „unser" oder „uns") möchte die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 nutzen und fügt diesen Warnhinweis im Zusammenhang mit dieser Safe-Harbor-Gesetzgebung hinzu. Die Wörter „Prognosen", „glauben", „können", „schätzen", „fortsetzen", „antizipieren", „beabsichtigen", „sollten", „planen", „könnten", „Ziel", „Potenzial", „wahrscheinlich", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf uns beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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