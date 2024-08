A Sorte Favorece os Ousados: VT Markets Revelou uma Nova Parceria Global com Newcastle United

SYDNEY, 18 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A VT Markets, corretora global de múltiplos ativos, tem o orgulho de anunciar uma nova parceria com Newcastle United. Essa colaboração une duas entidades que exemplificam a bravura, perseverança e inovação.

"Estamos orgulhosos de que a VT Markets veja o Newcastle United como o parceiro ideal para apoiar e elevar seus ambiciosos planos de crescimento em mercados em todo o mundo", disse o diretor comercial do Newcastle United, Peter Silverstone. "Estamos muito satisfeitos em receber outro parceiro reconhecido internacionalmente em nosso clube e esperamos trabalhar em estreita colaboração com a VT Markets."

"Estamos incrivelmente entusiasmados com esta parceria com o Newcastle United, uma equipe que exemplifica a mesma busca por excelência e inovação que buscamos na VT Markets", disse Agustin Bilinskis, chefe de operações estratégicas da APAC da VT Markets.

Uma camisa especial com o número '77' foi revelada em homenagem a esta colaboração. The number '77' holds great significance for VT Markets, symbolizing good fortune and our aspirations for continued growth. No futebol, o número e nome de um jogador representa sua icônica e memorável identidade, e para encorpar essa parceria global, escolhemos um número que identifica bem nossa marca.

A parceria foi inaugurada oficialmente na J. League International Series de 2024 no Japão. Os destaques do evento incluíram uma troca de fichas de agradecimento. O Newcastle United apresentou uma camisa número '77' com curadoria, enquanto o VT Markets retribuiu com um troféu de agradecimento.

Essa ocasião ocorreu no Saitama Stadium no Japão, com capacidade de 63.700 pessoas, no dia 31 de julho, com a presença de representantes da ambas as organizações. A VT Markets foi representada por Agustin Bilinskis, chefe de operações estratégicas da APAC, e Dandelyn Koh, líder global da marca. Representando o Newcastle United estava o seu diretor comercial, Peter Silverstone.

Sobre a VT Markets

A VT Markets é uma corretora de múltiplos ativos regulamentada com presença em mais de 160 países até o momento. Recebeu inúmeros prêmios internacionais incluindo Melhor Trading Online e Corretora de Crescimento Mais Rápido. Em consonância com sua missão de tornar o trading acessível a todos, a VT Markets oferece acesso abrangente a mais de 1.000 instrumentos financeiros e os clientes se beneficiam de uma experiência de trading perfeita através de seu premiado aplicativo móvel.

Para mais informações, visite o site oficial da VT Markets ou envie um e-mail para [email protected]. Como alternativa, siga a VT Markets no Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483693/Image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483694/Image_2.jpg

