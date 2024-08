Het geluk is met de stoutmoedigen: VT Markets onthult een nieuw wereldwijd partnerschap met Newcastle United

SYDNEY, 18 aug. 2024 /PRNewswire/ -- VT Markets, een wereldwijde multi-asset broker, kondigt met trots een nieuwe samenwerking aan met Newcastle United. Deze samenwerking verenigt twee entiteiten die een voorbeeld zijn van moed, doorzettingsvermogen en vernieuwing.

"We zijn er trots op dat VT Markets Newcastle United ziet als de ideale partner om haar ambitieuze groeiplannen in markten over de hele wereld te ondersteunen en te versterken," zegt Peter Silverstone, Chief Commercial Officer van Newcastle United. "We zijn verheugd nog een internationaal erkende partner bij onze club te mogen verwelkomen en kijken uit naar een nauwe samenwerking met VT Markets."

"We zijn ongelooflijk enthousiast over deze samenwerking met Newcastle United, een team dat hetzelfde streven naar uitmuntendheid en innovatie uitstraalt als wij bij VT Markets," aldus Agustin Bilinskis, Head of Strategy Operations, APAC van VT Markets.

Ter ere van deze samenwerking is een speciaal shirt uitgebracht met het nummer '77'. Het getal '77' heeft een grote betekenis voor VT Markets, het symboliseert geluk en onze inzet voor voortdurende groei. In het voetbal vertegenwoordigen het rugnummer en de naam van een speler hun iconische en gedenkwaardige identiteit en om dit wereldwijde partnerschap te verpersoonlijken, kozen we een rugnummer dat diep met ons merk resoneert.

Het partnerschap werd officieel geopend tijdens de J. League International Series 2024 in Japan. Een van de hoogtepunten van het evenement was het uitwisselen van waarderingstokens. Newcastle United overhandigde een '77'-trui, terwijl VT Markets terugkwam met een waarderingstrofee.

Het evenement vond plaats op 31 juli in het 63.700 zitplaatsen tellende Saitama Stadion in Japan en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van beide organisaties. VT Markets werd vertegenwoordigd door Agustin Bilinskis, Hoofd Strategy Operations, APAC en Dandelyn Koh, Global Brand Lead. Newcastle United werd vertegenwoordigd door Chief Commercial Officer, Peter Silverstone.

Over VT Markets

VT Markets is een gereguleerde multi-asset broker met een aanwezigheid in meer dan 160 landen. De makelaar heeft vele internationale onderscheidingen gekregen, waaronder Best Online Trading en Fastest Growing Broker. In lijn met zijn missie om handelen voor iedereen toegankelijk te maken, biedt VT Markets uitgebreide toegang tot meer dan 1.000 financiële instrumenten, zodat klanten kunnen profiteren van een naadloze handelservaring met behulp van de bekroonde mobiele applicatie.

