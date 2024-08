Szczęście sprzyja odważnym: VT Markets poinformowała o zawarciu współpracy z Newcastle United

SYDNEY, 16 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- VT Markets, międzynarodowa platforma pośrednicząca w obrocie instrumentami finansowymi, z dumą ogłasza zawarcie współpracy z klubem piłkarskim Newcastle United. Będzie to kooperacja dwóch podmiotów stanowiących wzór odwagi, wytrwałości i innowacyjności.

Image Image_2

„Jesteśmy dumni z tego, że VT Markets dostrzegła w Newcastle United idealnego partnera, z którym wspólnie może realizować i wyznaczać ambitne plany na rynkach całego świata" - powiedział Peter Silverstone, Chief Commercial Officer w Newcastle United. „Z radością witamy w naszym klubie kolejnego partnera o międzynarodowej renomie. Liczymy na bliską współpracę z VT Markets".

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani perspektywą współpracy z Newcastle United, drużyną będącą wzorem tej samej determinacji w dążeniu do doskonałości i innowacyjności, którą wykazuje VT Markets" - powiedział Agustin Bilinskis, Head of Strategy Operations odpowiadający w VT Markets za strategię firmy na terenie regionu APAC.

Z okazji zawarcia współpracy przygotowano specjalną koszulkę o numerze 77. Numer 77 ma szczególne znaczenie dla VT Markets, symbolizuje bowiem szczęście i powodzenie, jak również aspiracje rozwojowe. W piłce nożnej numer i nazwisko zawodnika jest ikoną, pamiętnym symbolem jego tożsamości, dlatego z myślą o międzynarodowej współpracy z Newcastle United wybraliśmy numer rezonujący z naszą marką.

Oficjalna inauguracja nowego partnerstwa odbyła się podczas turnieju J. League International Series 2024 w Japonii. Jedną z atrakcji wydarzenia była wymiana symbolicznych podarunków. Klub Newcastle United przekazał specjalną koszulkę z numerem 77, a firma VT Markets odwzajemniła się przygotowanym na tę okazję trofeum.

Ceremonia odbyła się 31 lipca na liczącym 63,7 tys. miejsc stadionie w japońskiej Saitamie, a udział w niej wzięli przedstawiciele obu organizacji. Firmę VT Markets reprezentowali Agustin Bilinskis, Head of Strategy Operations w regionie APAC, oraz Dandelyn Koh zajmująca stanowisko Global Brand Lead. Przedstawicielem Newcastle United był Chief Commercial Officer Peter Silverstone.

VT Markets

VT Markets to podmiot zajmujący się pośrednictwem w obrocie instrumentami finansowymi. Firma w swoim dorobku liczne międzynarodowe wyróżnienia, w tym w kategoriach Najlepsza Platforma Tradingowa Online (Best Online Trading) i Najdynamiczniej Rozwijający się Broker (Fastest Growing Broker). Przyświeca jej misja tworzenia przystępnej i sprawnie działającej przestrzeni tradingowej dla wszystkich. VT Markets oferuje kompleksowy dostęp do ponad 1 tys. instrumentów finansowych oraz wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną, która ułatwia obsługę transakcji.

Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej VT Markets lub pisząc maila na adres [email protected]. Firma zaprasza również do śledzenia VT Markets na Facebooku, Instagramie lub LinkedIn.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2483693/Image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2483694/Image_2.jpg