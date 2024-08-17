Фортуна благоволит смелым: VT Markets объявила о новом партнерстве с «Ньюкасл Юнайтед»

СИДНЕЙ, 18 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- VT Markets, глобальный мультиактивный брокер, с гордостью объявляет о новом партнерстве с «Ньюкасл Юнайтед». Это сотрудничество объединяет две организации, которые демонстрируют храбрость, настойчивость и инновации.

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«Мы гордимся тем, что VT Markets рассматривает «Ньюкасл Юнайтед» как идеального партнера для поддержки и повышения своих амбициозных планов роста на рынках по всему миру, — сказал главный коммерческий директор «Ньюкасл Юнайтед» Питер Сильверстоун (Peter Silverstone), — «Мы рады приветствовать еще одного международно признанного партнера в нашем клубе и с нетерпением ждем тесного сотрудничества с VT Markets»

В футболе число и имя игрока представляют его особу и запоминающуюся личность, и чтобы воплотить это глобальное партнерство, мы выбрали число, которое глубоко резонирует с нашим брендом.

В честь этого сотрудничества была представлена специальная майка с номером «77». Число «77» имеет большое значение для VT Markets, символизируя удачу и наше стремление к дальнейшему росту. В футболе число и имя игрока представляют его особую и запоминающуюся личность, и чтобы воплотить это глобальное партнерство, мы выбрали число, которое глубоко резонирует с нашим брендом.

Партнерство было официально открыто на J. League International Series 2024 в Японии. Основные моменты мероприятия включали обмен знаками благодарности. «Ньюкасл Юнайтед» представил кураторскую майку с номером «77», в то время как компания VT Markets ответила благодарственным трофеем.

Это событие развернулось на стадионе «Сайтама» в Японии вместимостью 63 700 человек 31 июля, где приняли участие представители обеих организаций. VT Markets представляли Агустин Билинскис, руководитель стратегических операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Данделин Кох (Dandelyn Koh), глобальный руководитель по бренду. Ньюкасл Юнайтед представлял коммерческий директор Питер Сильверстоун.

О VT Markets

VT Markets — это регулируемый мультирыночный брокер с присутствием в более чем 160 странах на сегодняшний день. Он заслужил множество международных наград, включая «Лучший онлайн-трейдинг» и «Самый быстрорастущий брокер». В соответствии со своей миссией сделать торговлю доступной для всех, VT Markets предлагает всесторонний доступ к более чем 1000 финансовых инструментов, а клиенты получают беспрепятственный торговый опыт через отмеченное наградами мобильное приложение.

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