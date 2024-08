La fortune sourit aux audacieux : VT Markets dévoile un nouveau partenariat mondial avec Newcastle United

SYDNEY, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- VT Markets, un courtier multi-actifs mondial, est fier d'annoncer un nouveau partenariat avec Newcastle United. Cette collaboration réunit deux entités qui illustrent la bravoure, la persévérance et l'innovation.

Image Image_2

« Nous sommes fiers que VT Markets considère Newcastle United comme le partenaire idéal pour soutenir et optimiser ses plans de croissance ambitieux sur les marchés du monde entier », confie Peter Silverstone, directeur commercial, Newcastle United. « Nous sommes ravis d'accueillir un autre partenaire de renommée internationale au sein de notre club et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec VT Markets. »

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Newcastle United, une équipe qui illustre la même volonté d'excellence et d'innovation que celle que nous recherchons chez VT Markets », souligne Agustin Bilinskis, responsable des opérations stratégiques pour la région Asie-Pacifique, VT Markets.

Un maillot spécial portant le numéro 77 a été dévoilé en l'honneur de cette collaboration. Le chiffre 77 revêt une grande importance pour VT Markets, car il symbolise la bonne fortune et ses aspirations à une croissance continue. Dans le football, le numéro et le nom d'un joueur représentent son identité emblématique et mémorable, et pour incarner ce partenariat mondial, nous avons choisi un numéro qui fait parfaitement écho à notre marque.

Le partenariat a été officiellement inauguré lors des J. League International Series 2024 au Japon. Les temps forts de l'événement ont été l'échange de marques de reconnaissance. Newcastle United a offert un maillot portant le numéro 77, tandis que VT Markets a remis un trophée d'appréciation.

Cet événement s'est déroulé au stade de Saitama (Japon), d'une capacité de 63 700 places, le 31 juillet, en présence de représentants des deux organisations. VT Markets était représenté par Agustin Bilinskis, responsable des opérations stratégiques, APAC, et Dandelyn Koh, responsable de la marque mondiale. Le directeur commercial de Newcastle United, Peter Silverstone, représentait le club.

À propos de VT Markets

VT Markets est un courtier multi-actifs régulé, présent dans plus de 160 pays. La société a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont celles de meilleur courtier en ligne et de courtier à la croissance la plus rapide. Conformément à sa mission de rendre le trading accessible à tous, VT Markets offre un accès complet à plus de 1 000 instruments financiers et les clients bénéficient d'une expérience de trading transparente grâce à son application mobile primée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de VT Markets ou nous envoyer un courriel à [email protected]. Vous pouvez également suivre VT Markets sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483693/Image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483694/Image_2.jpg