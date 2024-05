A Stavian Chemical está em 17º lugar no Top 100 da ICIS, sinalizando forte crescimento em meio aos desafios do mercado global

HANÓI, Vietnã, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Stavian Chemical, uma das principais distribuidoras de produtos químicos do mundo, com sede no Vietnã, anuncia com orgulho seu desempenho excepcional no prestigiado ranking ICIS Top 100 Distribuidores Químicos de 2024. Demonstrando o crescimento robusto e a resiliência da empresa diante dos desafios do mercado global, a Stavian Chemical subiu para a 17ª posição, conforme reconhecido pelo Serviços Independentes de Inteligência em Commodities (ICIS), um aumento significativo em relação à 24ª posição no ano passado.

Orgulhoso da conquista da empresa, Dinh Duc Thang, Presidente e CEO da Stavian Chemical, declarou: "Estamos honrados em ser reconhecidos mais uma vez no ranking ICIS Top 100 Distribuidores Químicos de 2024. Este reconhecimento é um testemunho da dedicação e do trabalho árduo da nossa empresa. Estamos determinados em nosso compromisso de oferecer valor excepcional aos nossos clientes ao mesmo tempo que promovemos a sustentabilidade e a inovação".

Impulsionar o crescimento e a sustentabilidade por meio da inovação

No cerne do sucesso contínuo da Stavian Chemical está seu portfólio amplo e diversificado de serviços e produtos. Além de sua linha tradicional de produtos químicos, a empresa expandiu-se significativamente para soluções ambientalmente sustentáveis. A Stavian Chemical oferece uma gama diversificada de produtos verdes, incluindo iniciativas de reciclagem e bioresinas, GNL, embalagens biodegradáveis e à base de plantas, composição de polímeros e economia circular para promover a sustentabilidade. Essa estratégia não apenas reflete o compromisso da Stavian Chemical com a sustentabilidade e a inovação, mas também posiciona a empresa como um catalisador para mudanças positivas na indústria química.

Alinhado com as previsões da Straits Research, o mercado global de distribuição de produtos químicos deverá atingir 449,36 bilhões de dólares até 2031, crescendo a uma taxa de CAGR de 6,3%. Esse crescimento, impulsionado pela crescente demanda por produtos químicos especializados, inovações tecnológicas e um foco em sustentabilidade, coloca a Stavian Chemical em uma posição ideal para aproveitar essas tendências por meio de seu compromisso com a inovação e a responsabilidade ambiental.

Expansão estratégica nos mercados globais

A sólida presença da Stavian Chemical na região Ásia-Pacífico continua sendo um dos pilares do seu sucesso. Além de seu notável desempenho global, a Stavian Chemical também fez avanços significativos em mercados como África, Oriente Médio, União Europeia, Estados Unidos e América Latina. A dedicação da empresa em fornecer valor excepcional e promover práticas sustentáveis é inabalável. Isso demonstra o compromisso da Stavian Chemical de expandir estrategicamente e atender às necessidades dinâmicas dos clientes regional e globalmente.

À medida que a Stavian Chemical continua sua trajetória de crescimento e inovação, sua dedicação à excelência, sustentabilidade e satisfação do cliente permanece firme e pronta para o sucesso.

Sobre a Stavian Chemical

Fundada em 2009 e sediada em Hanói, Vietnã, a Stavian Chemical – integrante do conglomerado industrial multinacional Stavian Group – é uma distribuidora global de produtos químicos e uma das principais fabricantes de embalagens plásticas biodegradáveis. A Stavian Chemical fornece uma solução excepcional de "One-Stop Shop" em B2B e conectividade global perfeita com seus escritórios em todo o mundo. Com diversos prêmios conquistados, a Stavian Chemical continuará a liderar o caminho no setor, oferecendo serviços completos e integrados para clientes regionais e globais.

Para obter mais informações sobre a Stavian Chemical, visite: https://stavianchem.com/

