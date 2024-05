Stavian Chemical auf Platz 17 der ICIS Top 100, ein Zeichen für starkes Wachstum inmitten globaler Marktherausforderungen

HANOI, Vietnam, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Stavian Chemical, ein führender globaler Chemiedistributor mit Hauptsitz in Vietnam, gibt mit Stolz seine außergewöhnliche Leistung in den angesehenen ICIS-Rangliste der Top 100 Chemiedistributoren 2024 bekannt. Als Beweis für das robuste Wachstum und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts der globalen Marktherausforderungen ist Stavian Chemical auf Platz 17 aufgestiegen, wie von den Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) anerkannt – eine deutliche Verbesserung von Platz 24 im letzten Jahr.

Dinh Duc Thang, Vorsitzender und Geschäftsführer von Stavian Chemical, ist stolz auf die Leistung des Unternehmens: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir erneut in die ICIS-Rangliste der Top 100 Chemiedistributoren 2024 aufgenommen wurden. Diese Anerkennung ist ein Zeugnis für das Engagement und die harte Arbeit unseres Unternehmens. Wir sind fest entschlossen, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Innovation voranzutreiben."

Förderung von Wachstum und Nachhaltigkeit durch Innovation

Das Herzstück des anhaltenden Erfolgs von Stavian Chemical ist sein breites und diversifiziertes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten. Über sein traditionelles Angebot an Chemikalien hinaus hat das Unternehmen sein Angebot an umweltfreundlichen Lösungen erheblich erweitert. Stavian Chemical bietet eine breite Palette an umweltfreundlichen Produkten an, darunter Recycling- und Bioharze, Flüssigerdgas, biologisch abbaubare und pflanzenbasierte Verpackungen, Polymercompoundierung und Kreislaufwirtschaftsinitiativen zur Förderung der Nachhaltigkeit. Diese Strategie spiegelt nicht nur das Engagement von Stavian Chemical für Nachhaltigkeit und Innovation wider, sondern positioniert das Unternehmen auch als Katalysator für positive Veränderungen in der chemischen Industrie.

In Übereinstimmung mit den Prognosen von Straits Research wird der globale Chemiedistributionsmarkt bis zum Jahr 2031 voraussichtlich 449,36 Mrd. US-Dollar erreichen, mit einer CAGR von 6,3 %. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Spezialchemikalien, technologischen Innovationen und die Betonung der Nachhaltigkeit angetrieben. Stavian Chemical ist dadurch ideal positioniert, um diese Trends durch sein Engagement für Innovation und Umweltverantwortung zu nutzen.

Strategische Expansion auf den globalen Märkten

Die starke Präsenz von Stavian Chemical in der asiatisch-pazifischen Region ist nach wie vor ein wesentlicher Faktor für seinen Erfolg. Neben seiner lobenswerten globalen Leistung hat Stavian Chemical auch auf Märkten wie Afrika, dem Nahen Osten, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika bedeutende Entwicklungen erzielt. Das Unternehmen ist bestrebt, einen außergewöhnlichen Wert zu liefern und nachhaltige Praktiken zu fördern. Dies zeigt das Engagement von Stavian Chemical, strategisch zu expandieren und die dynamischen Bedürfnisse der Kunden auf regionaler und globaler Ebene zu erfüllen.

Stavian Chemical setzt seinen Weg des Wachstums und der Innovation fort, wobei das Engagement für Spitzenleistungen, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit unerschütterlich und auf Erfolg ausgerichtet bleibt.

Informationen zu Stavian Chemical

Stavian Chemical ist Mitglied des multinationalen Industriekonzerns Stavian Group und wurde 2009 gegründet. Es hat seinen Hauptsitz in Hanoi, Vietnam. Das Unternehmen ist ein globaler Chemiedistributor und ein führender Hersteller von biologisch abbaubaren Kunststoffverpackungen. Stavian Chemical bietet eine außergewöhnliche „One-Stop-Shop"-Lösung im B2B-Bereich und nahtlose globale Konnektivität mit seinen Niederlassungen auf der ganzen Welt. Stavian Chemical wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und wird weiterhin den Weg in der Branche ebnen, um ganzheitliche und durchgängige Dienstleistungen für regionale und globale Kunden anzubieten.

Weitere Informationen zu Stavian Chemical finden Sie unter: https://stavianchem.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2422588/FINAL_ICIS_2024_TCBC.jpg