Stavian Chemical classée 17e dans le top 100 de l'ICIS, grâce à une forte croissance dans un contexte de difficultés sur le marché mondial

HANOÏ, Vietnam, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Stavian Chemical, distributeur mondial de produits chimiques de premier plan dont le siège social se trouve au Vietnam, est fier d'annoncer sa performance exceptionnelle dans le prestigieux classement 2024 des 100 meilleurs distributeurs de produits chimiques de l'ICIS. Démontrant la solide croissance et la résilience de l'entreprise face aux difficultés rencontrées sur le marché mondial, Stavian Chemical s'est hissée à la 17e place selon l'Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), ce qui représente une nette progression par rapport à la 24e place occupée l'année dernière.

Dinh Duc Thang, président et PDG de Stavian Chemical, est fier de la réussite de son l'entreprise : « Nous sommes honorés d'être une fois de plus reconnus dans le classement 2024 des 100 meilleurs distributeurs de produits chimiques de l'ICIS. Cette reconnaissance témoigne du dévouement et du travail acharné de notre entreprise. Nous sommes déterminés à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients tout en faisant progresser la durabilité et l'innovation. »

Promouvoir la croissance et la durabilité grâce à l'innovation

Le succès constant de Stavian Chemical repose sur son vaste portefeuille diversifié de services et de produits. Au-delà de ses offres chimiques traditionnelles, l'entreprise s'est considérablement développée en proposant des solutions respectueuses de l'environnement. Stavian Chemical propose une gamme variée de produits verts, notamment des résines recyclées et biologiques, du GNL, des emballages biodégradables et à base de plantes, des mélanges de polymères et des initiatives d'économie circulaire visant à promouvoir la durabilité. Cette stratégie reflète non seulement l'engagement de Stavian Chemical en faveur de la durabilité et de l'innovation, mais positionne également l'entreprise comme un catalyseur de changement positif au sein de l'industrie chimique.

Conformément aux prévisions de Straits Research , le marché mondial de la distribution de produits chimiques devrait atteindre 449,36 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 6,3 %. Cette croissance, tirée par la demande croissante de produits chimiques spécialisés, les innovations technologiques et l'accent mis sur la durabilité, place Stavian Chemical dans une position idéale pour tirer parti de ces tendances grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la responsabilité environnementale.

Expansion stratégique sur les marchés mondiaux

La forte présence de Stavian Chemical dans la région Asie-Pacifique reste la clé de voûte de son succès. Au-delà de sa performance mondiale louable, Stavian Chemical a également réalisé des développements significatifs sur des marchés tels que l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Union européenne, les États-Unis et l'Amérique latine. L'engagement de l'entreprise à offrir une valeur exceptionnelle et à promouvoir des pratiques durables est inébranlable. Stavian Chemical démontre ainsi sa volonté de poursuivre son expansion stratégique et de répondre aux besoins dynamiques de ses clients à l'échelle régionale et mondiale.

Alors que Stavian Chemical poursuit sa trajectoire de croissance et d'innovation, son engagement en faveur de l'excellence, de la durabilité et de la satisfaction des clients reste inébranlable et sur la voie du succès.

À propos de Stavian Chemical

Fondée en 2009 et basée à Hanoï, au Vietnam, Stavian Chemical, membre du groupe multinational et industriel Stavian Group, est un distributeur mondial de produits chimiques et l'un des principaux fabricants d'emballages plastiques biodégradables. Stavian Chemical propose une solution exceptionnelle de « guichet unique » dans le domaine du commerce interentreprises et une connectivité mondiale sans faille avec ses bureaux dans le monde entier. Avec plusieurs récompenses à son actif, Stavian Chemical continuera à ouvrir la voie dans l'industrie pour fournir des services holistiques et de bout en bout aux clients régionaux et mondiaux.

Pour plus d'informations sur Stavian Chemical, veuillez consulter le site https://stavianchem.com/