A SUNRATE se integra ao Outpayce da Amadeus

CINGAPURA, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A SUNRATE, uma plataforma global inteligente de pagamento e gestão de tesouraria, anunciou que firmou uma parceria com a Outpayce da Amadeus que ajudará a otimizar e automatizar a experiência de pagamentos B2B para empresas de viagens em todo o mundo, com foco na região da Ásia-Pacífico (APAC).

Como parte da parceria, os vendedores de viagens (ou seja, Agências de Viagens On-line (OTAs) e Empresas de Gerenciamento de Viagens (TMCs)) agora podem gerar e usar os cartões virtuais da SUNRATE para suas necessidades de pagamentos comerciais, como pagamentos a companhias aéreas, hotéis e outros fornecedores via Outpayce B2B Wallet. A parceria de hoje se baseia em um novo relacionamento estratégico para oferecer uma maneira rápida, segura e automatizada de pagar e receber pagamentos por meio do Outpayce B2B Wallet com a tecnologia de pagamento virtual oferecida pela Mastercard.

Os vendedores de viagens também podem escalar e expandir na região Ásia-Pacífico sem problemas, já que os cartões virtuais SUNRATE permitem a liquidação de gastos com cartão em mais de 15 moedas.

Coco He, gerente geral da SUNRATE, disse: "A SUNRATE continua empenhada em inovar continuamente nossas ofertas de soluções de viagens on-line e essa parceria com a Outpayce nos coloca definitivamente no caminho certo para nos tornarmos o parceiro B2B completo para o setor de viagens".

Claudio Santos, Diretor Comercial, Travel Sellers, Outpayce da Amadeus, disse

"O compromisso da Outpayce é oferecer uma ampla gama de opções de cartões virtuais no B2B Wallet para que as agências possam pagar os fornecedores de acordo com sua estratégia. "Os cartões emitidos pela SUNRATE oferecem novas e atraentes opções em toda a região da APAC, que beneficiarão nossa comunidade de vendedores de viagens."

A SUNRATE é certificada de acordo com o padrão internacional de segurança de dados financeiros: Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) Nível 1.

Sobre A SUNRATE

A SUNRATE é uma plataforma inteligente de gerenciamento global de pagamentos e tesouraria para empresas em todo o mundo. Desde a sua criação em 2016, a SUNRATE é reconhecida como fornecedora líder de soluções e permitiu que as empresas operem e escalem local e globalmente em mais de 190 países e regiões com sua plataforma proprietária de ponta, ampla rede global e APIs robustas.

Com sua sede global em Cingapura e escritórios em Hong Kong, Jacarta, Londres e Xangai, a SUNRATE tem parceria com as principais instituições financeiras globais, como Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan e é o principal membro da Mastercard e da Visa.

Para saber mais sobre a SUNRATE, visite https://www.sunrate.com/

Sobre a Outpayce

A Amadeus torna a experiência de viagem melhor para todos, em todos os lugares, inspirando inovação, parcerias e responsabilidade com as pessoas, os lugares e o planeta.

Como uma empresa de propriedade integral, a Outpayce da Amadeus é a próxima etapa na expansão dos negócios de pagamentos da Amadeus com novos investimentos em talentos, uma plataforma de API aberta e uma licença para fornecer novos serviços de pagamento regulamentados.

A Outpayce proporciona experiências de viagem mais tranquilas de ponta a ponta, simplificando os pagamentos dessas viagens. Nossa plataforma aberta que conecta a FinTech e prestadores de serviços bancários a todo o ecossistema de viagens permite que clientes e viajantes se beneficiem facilmente dos novos avanços em pagamentos.

A Outpayce Xchange Payment Platform (XPP) soluciona desafios em áreas como autenticação, aceitação e câmbio (FX) para comerciantes de viagens e dá acesso a parceiros que resolvem áreas como estornos e gerenciamento de fraudes para oferecer uma experiência geral mais tranquila para o viajante.

No espaço de pagamentos B2B, a Outpayce orquestra pagamentos com uma variedade de cartões virtuais, moedas e métodos de pagamento para otimizar o custo, a aceitação e a agilidade sempre que um vendedor de viagens precisar pagar um fornecedor.

A Outpayce oferece uma experiência de ponta a ponta, continuando a trabalhar com todas as equipes da Amadeus e incorporando seus recursos em todos os aplicativos da Amadeus. O futuro são as viagens simplesmente pagas.

Para saber mais sobre a Outpayce, visite www.outpayce.com.

