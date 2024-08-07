SUNRATE интегрируется с компанией Outpayce, принадлежащей Amadeus

СИНГАПУР, 8 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- SUNRATE, глобальная интеллектуальная платформа для управления платежами и казначейскими операциями, объявила об установлении партнерских отношений с компанией Outpayce, принадлежащей Amadeus, которые будут способствовать улучшению осуществления и автоматизации B2B-платежей для туристических компаний во всем мире, при этом особое внимание будет уделяться Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР).

В рамках партнерства продавцы туристических услуг (например, туристические онлайн-агентства (OTA) и компании по управлению поездками (TMC)) теперь могут создавать и использовать виртуальные карты SUNRATE для удовлетворения своих потребностей в бизнес-платежах, например при расчетах с авиакомпаниями, отелями и другими поставщиками услуг через Outpayce B2B Wallet. Созданное сегодня партнерство опирается на новые стратегические отношения, чтобы предложить быстрый, безопасный и автоматизированный способ оплаты и получения платежей через кошелек Outpayce B2B Wallet посредством технологии виртуальных платежей, предлагаемой Mastercard.

Продавцы туристических услуг также смогут беспрепятственно развивать свою деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, благодаря тому что виртуальные карты SUNRATE позволяют производить расчеты по картам в более чем 15 валютах.

Коко Хе (Coco He), генеральный директор SUNRATE, сказала: «SUNRATE по-прежнему стремится к непрерывной модернизации предлагаемых туристических онлайн-решений, и это партнерство с Outpayce позволяет нам приблизиться к тому, чтобы стать универсальным B2B-партнером для туристической отрасли».

Клаудио Сантос (Claudio Santos), руководитель отдела рекламы для продавцов туристических услуг компании Outpayce, принадлежащей Amadeus, сказал:

«Компания Outpayce стремится предлагать широкий ассортимент виртуальных карт в рамках кошелька B2B, чтобы агентства могли платить поставщикам согласно своей стратегии. Выпущенные SUNRATE карты обеспечивают новые привлекательные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые будут полезны нашему сообществу продавцов туристических услуг».

Платформа SUNRATE сертифицирована по следующему международному стандарту безопасности финансовых данных: Стандарт безопасности данных отрасли платежных карт (PCI DSS), уровень 1.

О платформе SUNRATE

SUNRATE является интеллектуальной глобальной платформой управления платежами и денежными средствами для бизнеса по всему миру. С момента создания в 2016 году SUNRATE признается ведущим поставщиком решений и позволяет компаниям работать и развиваться локально и глобально в более чем 190 странах и регионах благодаря современнейшей платформе собственной разработки, обширной глобальной сети и надежным API.

Благодаря глобальной штаб-квартире в Сингапуре и офисам в Гонконге, Джакарте, Лондоне и Шанхае SUNRATE сотрудничает с такими ведущими финансовыми организациями, как Citibank, Standard Chartered, Barclays и J.P. Morgan, и является основным участником обеих систем, Mastercard и Visa.

Подробнее о SUNRATE смотрите на веб-сайте https://www.sunrate.com/.

О компании Outpayce

Amadeus делает путешествия лучше для каждого и повсюду, вдохновляя на инновации, партнерство и ответственность перед людьми, местами и Планетой.

Компания Outpayce, полностью принадлежащая Amadeus, служит следующим шагом по расширению платежного бизнеса Amadeus за счет свежих инвестиций в таланты, открытого интерфейса API платформы и лицензии на предоставление новых регулируемых платежных услуг.

Outpayce делает путешествия более целостными, упрощая оплату поездок. Наша открытая платформа, которая связывает поставщиков финансово-технических и банковских услуг со всей экосистемой путешествий, позволяет клиентам и путешественникам с легкостью пользоваться преимуществами новых достижений в области платежей.

Платежная платформа Xchange Payment Platform (XPP) компании Outpayce решает такие задачи, как аутентификация, прием и обмен валют (FX) для продавцов туристических услуг, и предоставляет доступ партнерам, которые решают такие задачи, как возврат платежей и борьба с мошенничеством, чтобы обеспечить путешественникам более комфортные условия.

В сфере B2B-платежей Outpayce организует осуществление платежей с помощью ряда виртуальных карт, валют и способов оплаты, оптимизируя расходы, возможность оплаты и гибкость везде, где продавцу туристических услуг нужно заплатить поставщику.

Outpayce создает целостное ощущение, продолжая работать со всеми подразделениями Amadeus и внедряя свои возможности во все приложения Amadeus. Будущее — это просто оплаченные поездки.

Дополнительную информацию об Outpayce см. по адресу www.outpayce.com.

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