SUNRATE s'intègre à Outpayce d'Amadeus

SINGAPOUR, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- SUNRATE, une plateforme intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale, a annoncé qu'elle a conclu un partenariat avec Outpayce d'Amadeus. Ce partenariat vise à améliorer et automatiser l'expérience des paiements B2B pour les entreprises de voyage à l'échelle mondiale, en se concentrant sur la région Asie-Pacifique (APAC).

Dans le cadre de ce partenariat, les vendeurs de voyages (comme les agences de voyages en ligne (OTAs) et les sociétés de gestion de voyages (TMCs)) peuvent désormais générer et utiliser les cartes virtuelles de SUNRATE pour leurs besoins de paiements professionnels, tels que les paiements aux compagnies aériennes, aux hôtels et à d'autres fournisseurs via le portefeuille B2B d'Outpayce. Le partenariat d'aujourd'hui s'appuie sur une nouvelle relation stratégique visant à offrir une méthode rapide, sécurisée et automatisée pour payer et être payé grâce au portefeuille B2B d'Outpayce avec la technologie de paiement virtuel proposée par Mastercard.

Les vendeurs de voyages peuvent également se développer et s'étendre dans la région Asie-Pacifique sans difficulté, grâce aux cartes virtuelles de SUNRATE qui permettent le règlement des dépenses par carte dans plus de 15 devises.

Coco He, Directrice générale de SUNRATE, a déclaré : « SUNRATE reste engagé à innover continuellement nos offres de solutions de voyage en ligne et ce partenariat avec Outpayce nous place fermement sur la voie pour devenir le partenaire B2B unique de l'industrie du voyage. »

Claudio Santos, Responsable commercial, vendeurs de voyages, Outpayce d'Amadeus, a déclaré :

« Chez Outpayce, nous nous engageons à fournir une large gamme d'options de cartes virtuelles au sein du portefeuille B2B afin que les agences puissent payer les fournisseurs selon leur stratégie. Les cartes émises par SUNRATE offrent de nouvelles options convaincantes dans la région APAC qui profiteront à notre communauté de vendeurs de voyages. »

SUNRATE est certifié selon la norme internationale de sécurité des données financières : Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Niveau 1.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, SUNRATE est reconnue comme un fournisseur de solutions leader et a permis aux entreprises de fonctionner et de se développer tant au niveau local que mondial dans plus de 190 pays et régions grâce à sa plateforme propriétaire de pointe, son réseau mondial étendu et ses API robustes.

Avec son siège mondial à Singapour et des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, SUNRATE collabore avec les principales institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan et est membre principal de Mastercard et Visa.

Pour en savoir plus sur SUNRATE, visitez https://www.sunrate.com/

À propos d'Outpayce

Amadeus améliore l'expérience du voyage pour tout le monde, partout, en inspirant l'innovation, les partenariats et la responsabilité envers les personnes, les lieux et la planète.

En tant que société entièrement détenue, Outpayce d'Amadeus est la prochaine étape dans le développement des activités de paiements d'Amadeus avec de nouveaux investissements dans les talents, une plateforme API ouverte et une licence pour offrir de nouveaux services de paiement réglementés.

Outpayce propose des expériences de voyage plus fluides en simplifiant les paiements de voyage. Notre plateforme ouverte qui connecte les fournisseurs de services FinTech et bancaires à l'ensemble de l'écosystème de voyage permet aux clients et aux voyageurs de bénéficier facilement des nouvelles avancées en matière de paiements.

La plateforme de paiement Outpayce Xchange Payment Platform (XPP) résout les défis dans des domaines tels que l'authentification, l'acceptation et les échanges de devises (FX) pour les marchands de voyage et donne accès à des partenaires qui résolvent des domaines comme les rétrofacturations et la gestion de la fraude pour offrir une expérience globale plus fluide pour le voyageur.

Dans le domaine des paiements B2B, Outpayce orchestre les paiements avec une gamme de cartes virtuelles, de devises et de méthodes de paiement pour optimiser les coûts, l'acceptation et l'agilité partout où un vendeur de voyages doit payer un fournisseur.

Outpayce propose une expérience de bout en bout en continuant de travailler avec toutes les équipes d'Amadeus et en intégrant ses capacités dans toutes les applications d'Amadeus. La prochaine ère du voyage, payée en toute simplicité.

Pour en savoir plus sur Outpayce, consultez le site www.outpayce.com.

