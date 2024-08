A SUPERESTRELA GLOBAL ARIANA GRANDE, EM PARCERIA COM A LUXE BRANDS, LEVA SEU PORTFÓLIO DE FRAGRÂNCIAS AO PRÓXIMO NÍVEL COM LOVENOTES, UMA COLEÇÃO EXCLUSIVA E ELABORADA PESSOALMENTE

NOVA YORK, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A cantora, compositora e atriz vencedora do Grammy Ariana Grande está pronta para cativar o mundo mais uma vez com o emocionante lançamento de sua novíssima (e inédita) coleção de fragrâncias. Embarque em uma jornada olfativa encantadora enquanto Ariana Grande revela LOVENOTES, um conjunto de aromas únicos que transcende fronteiras, disponível em lançamentos exclusivos em diferentes regiões.

Essas fragrâncias não são apenas perfumes; são contos de romance, sedução e intoxicação. Cada perfume é uma carta de amor de Ariana para o mundo, transmitindo mensagens atemporais e evocativas de paixão e carinho. Em uma campanha caprichosa centrada em escrever notas de amor, Ariana Grande convida você a descobrir como a fragrância é a linguagem do amor definitiva e universal.

"Estou muito animada com o lançamento desta coleção de fragrâncias que é incrivelmente única para mim", diz Grande. "É mais expansivo e ousado do que qualquer coisa que já fizemos e estou muito animado com esta oportunidade de entregar essas pequenas cartas de amor aos meus fãs em todo o mundo, via Scent. Cada um desses aromas incrivelmente elaborados foi projetado para evocar os muitos humores e fases diferentes do Amor. É uma celebração do amor e da intimidade de todos os tipos bonitos: amor romântico, amor platônico, amor próprio. Pessoas de todo o mundo poderão experimentar essas mensagens pequenas, únicas e engarrafadas de Amor e saber que em outro lugar, não muito, muito longe, outros também estão sentindo o capricho do amor, à sua maneira individual, enquanto desfrutam de seu próprio aroma delicioso e mágico. Adoro a sensação de unificar esta coleção e espero que nos faça sentir um pouco mais próximos. Esta coleção é uma verdadeira carta de amor para todos os meus fãs por aí, mesmo aqueles que estão muito longe para abraçar neste momento!"

"Com mais de uma década de desenvolvimento e criação de fragrâncias icônicas que ressoaram com os consumidores em todo o mundo, fomos inspirados a ultrapassar os limites com uma abordagem única para este lançamento", explica Noreen Dodge, Diretora de Marketing e Diretora Comercial da LUXE Brands. "Ariana é considerada entre uma classe de elite de inovadores de perfumes e esta coleção personifica a paixão e o amor de Ari pela fragrância e pela criação de belos produtos para seus fãs".

AS FRAGRÂNCIAS

LOVENOTES, de Ariana Grande, é um esforço pessoal para tornar o perfume a derradeira e universal linguagem do amor. Esta coleção foi criada em colaboração com conceituadas casas de fragrâncias; Robertet e International Flavors and Fragrances. A coleção inclui:

LOVENOTES by Ariana Grande

Pink Woods – América do Norte Exclusiva

Cativante e instantaneamente sedutora, esta fragrância abre com notas brilhantes de bergamota italiana, tornando a fragrância brilhante e convidativa. Uma madeira divina vem das costas e do coração e é envolta em sedutora Vetiver e Flor de Lótus. Uma bela mistura de Tonka Bean e Cashmere Woods brilha com um toque sutil de algodão doce, criando uma assinatura inesperada e viciante, mas inesquecível.

LOVENOTES by Ariana Grande

Vanilla Suede – Exclusivamente no Reino Unido

Uma irresistível fragrância de segunda pele que oferece uma sensualidade incrivelmente viciante e deliciosa, quase como um véu. O top provoca com uma introdução de notas brilhantes, mas a história essencial do calor íntimo começa a emergir no coração do leite cremoso de sândalo e arroz. A fava de baunilha e o almíscar líquido na parte de trás evoluem esta história revelando uma sensualidade envolvente e um apelo semelhante à pele.

LOVENOTES by Ariana Grande

Angels Kiss – Pan Europe como Douglas Exclusive

Um vício elevado de veludo, a fragrância abre com uma mistura inesperada de bagas ricas e Rose Water Gelato. A delicada mistura de Whipped Musks e Rose proporciona um inesperado contraste cremoso, mas petalmente, que enche a fragrância de textura.

Luminous Amber e Blonde Woods apresentam mais uma camada de bela complexidade para uma assinatura inesquecível.

LOVENOTES by Ariana Grande

Pressed Petals – Australia Exclusive

Um floral multidimensional que é incrivelmente cativante, esta fragrância abre com uma mistura convidativa de bergamota e limão. A fragrância rapidamente se transforma em uma bela história de rica folha violeta, pétalas de jasmim e lírio combinados com a doçura da framboesa, adicionando profundidade sedutora.

Uma nova camada se desdobra com o sândalo, o âmbar e o marshmallow, trazendo um calor cremoso e delicioso e uma riqueza exclusiva.

A CAMPANHA

Em uma colaboração sensacional, Ariana Grande se uniu ao aclamado fotógrafo e diretor Carljin Jacobs para uma abordagem caprichosa e icônica da história LOVENOTES. Através da lente visionária de Jacobs, Ariana nos transporta para um reino onde romance e diversão se entrelaçam. As imagens, tanto cativantes quanto sobrenaturais, capturam Ariana Grande em momentos de diversão despreocupada, evocando uma sensação de espontaneidade mágica em um mundo de luz rosa, formas de coração, balanços românticos e canteiros de rosas de seda. No filme, Ariana Grande cria atrevidamente cada LOVENOTE, puxando as cordas do nosso coração do papel ao carimbo para postar com uma despedida mundial divertida e mágica no final.

"Queríamos criar algo ousado e único, algo que capturasse a essência da personalidade de Ariana", diz Jacobs. "Esta campanha é uma celebração do amor e do romance, transmitida através de gestos lúdicos que ressoam com o público em todo o mundo."

O DESIGN

Uma mistura harmoniosa de elegância e inovação.

Esta bela coleção é destacada em uma icônica garrafa de vidro macia em forma de A, finalizada com uma bela placa metalizada em ouro rosa descansando graciosamente no ombro. A tampa de ouro rosa presta homenagem ao primeiro frasco de fragrância original de Ariana Grande, adicionando um toque de charme nostálgico. Cada etiqueta é meticulosamente trabalhada a partir de papel premium, oferecendo um toque luxuoso e tátil para complementar e elevar a experiência.

Preço da coleção:

Eau de Parfum Spray, 4.2 FL OZ/125 mL $ 80.00

Eau de Parfum Spray, 0.33 FL OZ/10 mL $ 32.00

Todos os preços são preços de varejo sugeridos pelo fabricante em dólares americanos.

Horário de lançamento América

do Norte:

EUA: Ulta Beauty, Sephora e Sephora dentro da Kohls on-line 15/09 nas lojas 27/09

Canadá: Sephora.com 15/09; Shoppers Drug Mart 29/09

México: Liverpool: 1º de outubro

Reino Unido: Boots em 14/08 com lançamento no outono

Pan Europe: Lançamento exclusivo com Douglas e Nocibe (França) 19/08

Austrália: em breve

SOBRE ARIANA GRANDE, vencedora DO

Grammy, artista multi-platina e estrela internacional, Ariana Grande, é a primeira artista a ocupar os três primeiros lugares da Billboard Hot 100 desde os Beatles em 1964 com "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I 'm Bored" e "Thank U, Next". Aos 31 anos, ela entregou seis álbuns consecutivos de platina e ultrapassou 34 bilhões de streams no Spotify – ela é a artista feminina mais ouvida da plataforma de todos os tempos – enquanto se tornou rapidamente uma das maiores estrelas pop da nossa geração com seus vocais poderosos e presença inigualável tanto no palco quanto com seus fãs. Em 2022, Grande se tornou a primeira artista a ter quatro álbuns com mais de 4 bilhões de streams cada no Spotify. Grande também é a primeira artista feminina na história do Spotify a ter 9 músicas com mais de 1 bilhão de streams.

Em janeiro de 2024, Grande anunciou seu sétimo álbum de estúdio Eternal Sunshine, que estreou no topo da Billboard 200 e Hot 100, respectivamente. Também marcou a primeira vez que Grande alcançou o topo das paradas Billboard Hot 100 Songwriters e Hot 100 Producers.

Em novembro de 2024, Grande será vista estrelando como Glinda na adaptação cinematográfica de Wicked, de Jon M. Chu, ao lado de Elphaba, de Cynthia Erivo. O filme também é estrelado por Michelle Yeoh, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum.

SOBRE A LUXE Brands, Inc. A

LUXE Brands, Inc. é uma empresa de beleza global e de prestígio dedicada ao desenvolvimento de marcas de beleza de classe mundial que inspiram consumidores em todo o mundo. Com escritórios em Nova York e na Flórida, a abordagem inovadora da empresa para design, marketing e construção de marcas com um primeiro ethos digital ganhou inúmeros prêmios em todo o mundo. Como prova do poder e da longevidade de suas marcas, a LUXE possui mais de US $ 1 bilhão em vendas no varejo em todo o mundo apenas na franquia Ariana Grande, com a tão esperada nova fragrância exclusiva de Khloé Kardashian sendo lançada no final do outono de 2024. O portfólio completo inclui Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice da Cosmopolitan e uma parceria de licenciamento com a General Motors sobre a marca Hummer.

Contato com amídia: Susan Biegacz | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2479389/LUXE_Brands_LOVENOTES_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2479390/LUXE_Brands_LOVENOTES.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2479391/LUXE_Brands_LOVENOTES_BottleCollec_V2.jpg

FONTE LUXE Brands