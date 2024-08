世界的なスーパースター・アーティスト、ARIANA GRANDEがLUXE BRANDSとパートナーシップを結び、個人的に作られた特別なコレクション、LOVENOTESでフレグランスポートフォリオを次のレベルに引き上げる

「私にとって信じられないほどユニークなこのフレグランスコレクションの発売にとても興奮しています」 とGrandeは述べています。「それは、これまでしてきたどんなことよりも広大で大胆なものです。そして、この小さな愛の手紙を、香りを通して世界中の私のファンに届けることができるこの機会にとても興奮しています。これらの見事な香りのそれぞれは、愛のさまざまなムードとフェーズを呼び起こすように設計されています。ロマンティックな愛、プラトニックな愛、自己愛など、あらゆる美しい種類の愛と親密さを祝福するものです。世界中の人々が、これらの小さな、ユニークな、愛の瓶詰めのメッセージを体験し、どこか他の場所で、それほど遠くないことを知ることができます。他の人々もまた、それぞれの方法で、それぞれのおいしく不思議な香りを楽しみながら、愛の気まぐれを感じているのです。私は、このコレクションとドロップの一体感が大好きで、私たちみんなが少しでも近くに感じられることを願っています。 このコレクションは、そこにいるすべての私のファン、たとえ今この瞬間にハグすることができないほど遠くにいるファンへの、真のラブレターです!」

「世界中の消費者の共感を呼んできたアイコニックなフレグランスを10年以上にわたって共に開発・創作してきた私たちは、今回の発売にあたり、ユニークなアプローチで限界を押し広げようとひらめきました」と、LUXE Brandsの最高マーケティング責任者兼最高商務責任者であるNoreen Dodge氏は説明します。「Arianaは香水イノベーターのエリートクラスとみなされており、このコレクションはAriのフレグランスへの情熱と愛、そして彼女のファンのための美しい製品づくりを体現しています」

フレグランス

Ariana GrandeのLOVENOTESは、香りを究極で普遍的な愛の言語にするという個人的な試みです。このコレクションは、高名なフレグランスハウスであるRobertet、International Flavors、Fragrancesとのコラボレーションによって誕生しました。コレクションには以下が含まれます:

Ariana GrandeのLOVENOTES

Pink Woods - 北米限定

イタリアン ベルガモットのきらめくノートで幕を開けるこのフレグランスは、明るく魅力的な香りを放ちます。バックとハートの両方から神々しいウッディさが漂い、魅惑的なベチバーとロータスフラワーに包まれます。トンカビーンとカシミアウッズの美しいブレンドが、コットンキャンディのほのかな香りとともに輝き、思いがけずやみつきになる、忘れられないシグネチャーを作り出します。

Ariana GrandeのLOVENOTES

Vanilla Suede - 英国限定

まるでヴェールに包まれたような官能的な香りが、とてつもなく病みつきになる、魅惑的で美しいセカンドスキンフレグランス。トップはスパークリングノートの導入で誘いますが、ハートではクリーミーなサンダルウッドとライスミルクから、親密な温もりの本質的なストーリーが浮かび上がってきます。バックのバニラビーンズとリキッドムスクが、このストーリーを進化させ、包み込むような官能性と肌のような魅力を披露します。

Ariana GrandeのLOVENOTES

Angels Kiss - ダグラス独占販売としてヨーロッパ全土で展開

濃厚なベリーとローズウォータージェラートの意外なブレンドで幕を開ける、ベルベットのような中毒性の高い香り。ホイップムスクとローズのデリケートなブレンドが、クリーミーでありながら花びらのような思いがけないコントラストを生み出し、フレグランスをテクスチャーで満たします。

ルミナス・アンバーとブロンド・ウッズが、忘れがたいシグネチャーとなる美しい複雑さをさらに引き立てます。

Ariana GrandeのLOVENOTES

Pressed Petals - オーストラリア限定

ベルガモットとレモンの魅力的なブレンドで幕を開けるこのフレグランスは、驚くほど魅惑的な多次元フローラル。豊かなバイオレットリーフ、ジャスミンの花びら、リリーにラズベリーの甘さが加わり、魅惑的な深みを増した美しい物語へと、フレグランスは瞬く間に変化します。

さらに、サンダルウッド、アンバー、マシュマロがクリーミーでおいしそうな温かみと特徴的なリッチさをもたらし、新たなレイヤーが展開します。

キャンペーン

センセーショナルなコラボレーションで、Ariana Grande は高名なフォトグラファー兼ディレクターのCarljin Jacobsとタッグを組み、LOVENOTESのストーリーを気まぐれで象徴的なアプローチで表現しました。Jacobsの幻想的なレンズを通して、Arianaは私たちをロマンスと遊び心が交錯する世界へと誘います。魅惑的で別世界のような映像は、Ariana Grandeが気ままに楽しむ瞬間をとらえ、ピンクの光、ハートの形、ロマンチックなブランコ、絹のバラのベッドの世界で、魔法のような自然体の感覚を呼び起こします。映画の中で、Ariana GrandeはそれぞれのLOVENOTEを生意気に作り上げ、紙から切手からポストまで私たちの心の糸を引っ張り、最後には遊び心に溢れた魔法のような世界中へのお見送りをします。

「私たちは、大胆でユニークなもの、アリアナの個性をとらえたものを作りたかったのです」とJacobsは述べています。「このキャンペーンは、愛とロマンスを祝福するもので、遊び心にあふれたジェスチャーで伝えられ、世界中の視聴者の共感を呼んでいます。」

デザイン

エレガンスと革新の調和。

この美しいコレクションは、アイコニックな柔らかいA字型のガラスボトルで強調され、美しいローズゴールドのメタライズプレートが優雅に肩にかかるように仕上げられています。ローズゴールドのキャップは、Ariana Grandeの最初のオリジナル・フレグランス・ボトルへのオマージュであり、ノスタルジックな魅力を添えています。各ラベルは高級紙で丁寧に作られており、ラグジュアリーで手触りの良いタッチが、体験を引き立て、高めてくれます。

コレクション価格:

Eau de Parfum Spray、4.2 FL OZ/125 mL $80.00

Eau de Parfum Spray、0.33 FL OZ/10 mL $32.00

価格はすべて米ドルでのメーカー希望小売価格です。

発売時期

北米

米国:Ulta Beauty、Sephora、Sephora(Kohls内)オンライン 9/15 店頭 9/27

カナダ:Sephora.com 9/15、Shoppers Drug Mart 9/29

メキシコ:リバプール:10月1日

英国:ブーツは8/14発売、秋に展開

汎ヨーロッパ:ダグラスとノシベ(フランス)のみで8/19で発売

オーストラリア:近日発売

ARIANA GRANDEについて

グラミー賞受賞、マルチ・プラチナム・レコーディング・アーティストであり、世界的スーパースターであるAriana Grandeは、1964年のThe Beatles以来、Billboard Hot 100のトップ3を「7 Rings」、「Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored」、「Thank U, Next」で独占した初のアーティストです。31歳にして6作連続でプラチナム・セラーを記録し、Spotifyでのストリーミング数は340億回を突破しました。同プラットフォームで史上最もストリーミングされた女性アーティストです。そのパワフルな歌唱力と、ステージ上でもファンとの間でも比類ない存在感で、急速に私たちの世代で最も大きなポップ・スターの一人となりつつあります。2022年、GrandeはSpotifyで4枚のアルバムがそれぞれ40億以上のストリーミングを記録した初のアーティストとなりました。Grandeはまた、Spotify史上初めて9曲で10億ストリーミングを超えた女性アーティストでもあります。

2024年1月、Grandeは7枚目のスタジオ・アルバム「Eternal Sunshine」を発表し、Billboard 200とHot 100でそれぞれ首位を獲得しました。また、Billboard Hot 100 SongwritersとHot 100 Producersチャートの両方で首位を獲得したのはGrandeにとって初めてのことでした。

2024年11月、Grande はJon M. Chu監督によるWickedの長編映画化作品にGlinda役で出演し、Cynthia Erivo演じるElphaba.と共演します。この映画には、Michelle Yeoh、Jonathan Bailey、Jeff Goldblumも出演します。

LUXE Brands, Inc.について

LUXE Brands, Inc.は、世界中の消費者をインスパイアするワールドクラスのビューティブランドの開発に専念するグローバルなプレステージビューティカンパニーです。ニューヨークとフロリダにオフィスを構え、デザイン、マーケティング、ブランド構築にデジタルファーストの理念を取り入れた革新的なアプローチで取り組み、世界中で数々の賞を受賞しています。ブランドのパワーと長寿の証として、LUXEはAriana Grandeのフランチャイズだけで世界小売売上高10億ドル以上を誇り、2024年晩秋には待望のKhloé Kardashianの新シグネチャーフレグランスが発売されます。Ariana Grande、Khloé Kardashian,、Nicki Minaj、CosmopolitanのEau de Juice、General MotorsとのHummerブランドのライセンス提携など、充実したポートフォリオを誇ります。

