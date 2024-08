세계적인 슈퍼스타 아티스트 아리아나 그란데, 럭스브랜즈와 협력하여 개인적으로 만든 독점 컬렉션인 그녀의 향수 포트폴리오를 러브노트를 통해 다음 수준으로 높인다

그란데는 "나에게 믿을 수 없을 정도로 독특한 이 향수 컬렉션을 출시하게 되어 매우 기쁘다"면서 "이 컬렉션은 우리가 지금까지 해온 어떤 것보다 다양하고 대담하기에 이 작은 사랑의 편지들을 향수를 통해 전 세계 나의 팬들에게 전달할 수 있는 이 기회를 갖게 되어 무척 기쁘다. 이 놀랍게 만들어진 각 향수들은 사랑 안에 있는 다양한 분위기와 단계들을 불러일으키도록 개발되었다. 이는 낭만적인 사랑, 플라톤적인 사랑, 자기애 등 모든 아름다운 종류의 사랑과 친밀감을 찬양한다. 전 세계 사람들은 이 작고 독특한 병에 담긴 사랑의 메시지를 체험할 수 있으며 너무 멀리 있지 않은 그 밖의 다른 곳에서 그들만의 맛있고 마법 같은 향을 즐기는 한편 그들만의 방식으로 다양한 사랑을 느끼고 있다는 것을 알 수 있다. 나는 이 컬렉션과 드롭을 통일하는 느낌이 마음에 들고, 이를 통해 우리 모두가 조금 더 가깝게 느낄 수 있기를 바란다. 이 컬렉션은 나의 팬들 심지어 지금 이 순간 안아 주기에는 너무 멀리 떨어져 있는 모든 나의 팬들에게 보내는 진정한 사랑의 편지"라고 말한다.

럭스브랜즈(LUXE Brands)의 최고마케팅책임자이자 최고영업책임자인 노린 닷지(Noreen Dodge)는 "10년 이상 전 세계 소비자들에게 반향을 불러일으킨 아이코닉한 향수를 함께 개발하고 만들어 온 우리는 이 독특한 출시 방식을 통해 한계를 허물도록 영감을 받았다"면서 "아리아나는 향수를 혁신하는 엘리트 계급 중 하나로 간주되며 이 컬렉션은 향수에 대한 아리아나의 열정과 사랑의 화신이며 팬들을 위해 아름다운 제품을 만든 것"이라고 설명한다.

향수

러브노트 바이 아리아나 그란데(LOVENOTES by Ariana Grande)는 향수를 궁극적이고 보편적인 사랑의 언어로 만들기 위한 개인적인 노력이다. 이 컬렉션은 유수의 향수 회사들인 로버텟(Robertet)과 인터내셔널 플레이버즈 앤 프레이그랜시즈(International Flavors and Fragrances)와의 협업을 통해 만들었다. 이 컬렉션에는 다음이 들어 있다.

러브노트 바이 아리아나 그란데

핑크 우드 – 북미에서만 출시

매혹적이고 사람들을 즉시 매료시키는 이 향수는 이탈리아 베르가못의 반짝이는 노트를 통해 이 향을 밝고 매혹적으로 만든다. 이 신성한 나무 향은 나중과 중간 모두에서 나오며 매혹적인 베티버와 연꽃으로 싸여 있다. 통카 빈과 캐시미어 우드의 아름다운 조화는 미묘한 솜사탕의 힌트와 함께 빛나며 예상치 못한 중독성이 있으면서도 잊지 못할 시그니처를 만들어낸다.

러브노트 바이 아리아나 그란데

바닐라 스웨이드 – 영국에서만 출시

거부할 수 없는 아름다운 두 번째 피부의 향수로, 중독성이 뛰어나고 좋은 향의 관능미와 같이 베일에 싸인 듯한 매력을 선사한다. 반짝거리는 노트가 등장하면서 첫 느낌이 놀리지만, 크리미한 샌달우드와 쌀 우유로부터 친밀한 온기의 본질적인 이야기가 가슴 안에 떠오르기 시작한다. 나중에 나오는 바닐라 빈과 액상 머스크가 누에 고치같은 관능미와 피부 같은 매력을 드러내며 이 이야기를 진화시킨다.

러브노트 바이 아리아나 그란데

엔젤 키스 – 범 유럽에서 더글러스에서만 출시

벨벳 같이 중독성이 높아진 이 향수는 풍부한 베리와 로즈 워터 젤라토의 예상치 못한 혼합으로 열린다. 휘핑 머스크와 로즈의 섬세한 혼합은 이 향수를 질감으로 채우는 예상치 못한 크리미하면서도 꽃잎 같은 대비를 제공한다.

야광 앰버와 블론드 우드는 잊지 못할 시그니처를 위해 복합적인 아름다움의 또 다른 레이어를 선보인다.

러브노트 바이 아리아나 그란데

프레스트 페탈 – 호주에만 출시

이 향수는 베르가못과 레몬의 매력적인 혼합을 통해 매우 매혹적이며 다차원적인 꽃 향기로 열린다. 이 향수는 풍부한 바이올렛 잎, 재스민 꽃잎, 백합과 라즈베리의 달콤함이 매력의 깊이를 더해주는 아름다운 이야기로 빠르게 변신한다.

샌들우드, 앰버, 마시멜로가 크리미하고 좋은 향의 온기와 시그니처 풍부한 시그니처를 가져다주는 새로운 레이어가 펼쳐진다.

캠페인

아리아나 그란데는 감각적인 협업을 통해 호평을 받고 있는 사진작가이자 감독인 칼진 제이콥스(Carljin Jacobs)와 함께 팀을 이뤄 러브노트 이야기에 대한 기발하고 아이코닉한 방식을 제시했다. 아리아나는 비저너리인 제이콥스의 렌즈를 통해 우리를 로맨스와 장난기가 얽혀있는 영역으로 데려간다. 매혹적인 다른 세상의 이미지는 아리아나 그란데를 자유롭고 재미 있는 순간에 포착하여 핑크 빛 , 하트 모양, 로맨틱한 스윙, 실크 로즈 베드의 세계에서 자발적인 마법의 느낌을 불러 일으킨다. 아리아나 그란데는 이 영상에서 각각의 러브노트를 짖굿게 만들며 종이에서 우표와 우체국으로 우리의 심장 줄을 당기고 결국에는 장난기 가득한 마법의 세계를 보내준다.

제이콥스는 "아리아나의 개성의 본질을 포착하는 대담하고 독특한 무언가를 만들고 싶었다"면서 "이 캠페인은 전 세계 오디언스들에게 반향을 일으키는 장난스러운 제스처을 통해 전달되는 사랑과 로맨스에 대한 찬사"라고 말한다.

디자인

우아함과 혁신의 조화로운 혼합.

이 아름다운 컬렉션은 아이코닉하고 부드러운 A 모양의 유리병으로 부각되어 있으며, 아름다운 로즈 골드 금속 플레이트가 우아하게 어깨에 올려져 있다. 로즈 골드 캡은 아리아나 그란데의 첫 번째 오리지널 향수 병에 경의를 표하며 노스탈지아의 아름다움을 불러일으키는 매력을 더한다. 각각의 레이블은 최고급 종이로 세심하게 제작됨으로써 고급스러운 촉감을 제공하여 향수의 경험을 보완하고 향상시킨다.

컬렉션 가격 :

오드퍼퓸 스프레이, 4.2 FL OZ/125 mL $80.00

오드퍼퓸 스프레이, 0.33 FL OZ/10 mL $32.00

모든 가격은 제조사의 권장 소매 가격이며 미국 달러 기준이다.

출시 시점

북미:

미국: 울타 뷰티, 세포라와 콜스 내 세포라 온라인 출시 9/15 매장 출시9/27

캐나다: Sephora.com 9/15; 쇼퍼스 드럭 마트 9/29

멕시코: 리버풀: 10월 1일

영국: 부츠에서는 8/14에 본격 출시는 가을

범 유럽: 더글러스와 노시베(프랑스)를 통해 독점 출시 8/19

호주: 곧 출시

아리아나 그란데

그래미 수상자이자 멀티 플래티넘 레코딩 아티스트 겸 국제적인 슈퍼스타인 아리아나 그란데는 1964년 비틀즈 이후 "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored", "Thank U, Next"로 빌보드 핫 100의 3위를 차지한 첫 번째 아티스트이다. 그녀는 31세 때 6개의 연속 플래티넘 판매 앨범을 달성했고 스포티파이에서 340억 스트리밍을 돌파했다. 그녀는 이 플랫폼에서 역대 가장 많이 스트리밍되는 여성 아티스트로서 강력한 보컬 그리고 무대 위에서 그리고 팬들과 함께 최고의 존재감을 보이면서 빠르게 우리 세대 최고의 팝스타 중 한 명이 되었다. 그란데는 2022년 스포티파이에서 각각 40억 스트리밍을 기록한 4개의 앨범을 가진 첫 번째 아티스트가 되었다. 그란데는 또한 스포티파이 역사상 10억 스트리밍을 기록한 9개의 노래를 가진 첫 번째 여성 아티스트이다.

그란데는 2024년 1월 빌보드 200과 핫 100에서 각각 1위로 데뷔한 일곱 번째 스튜디오 앨범 Eternal Sunshine을 발표했다. 이 앨범은 또한 빌보드 핫 100 송라이터와 핫 100 프로듀서 차트에서 모두 정상에 오른 그란데의 첫 번째 사례앨범이기도 하다.

그란데는 2024년 11월 존 M. 추의 장편 영화 위키드에서 신시아 에리보가 맡은 엘파바와 대척점에 있는 글린다 역으로 출연할 예정이다. 이 영화에는 미셸 여, 조나단 베일리, 제프 골드블룸도 출연한다.

럭스브랜즈

럭스브랜즈는 전 세계 소비자들에게 영감을 주는 세계적인 미용 브랜드를 개발하는 데 전념하는 세계적으로 권위있는 뷰티 회사이다. 뉴욕과 플로리다에 사무소를 두고 디자인, 마케팅 그리고 디지털 최우선의 정서를 적용한 동사의 혁신적인 브랜드 구축 방식은 전 세계에서 많은 상을 받았다. 보유 브랜드들의 힘과 장수에 대한 증거인 럭스는 2024년 늦가을에 기대감이 컸던 클로에 카다시안의 새로운 시그니처 향수를 출시하여 아리아나 그란데 프랜차이즈에서만 전 세계적으로 10억 달러 이상의 소매 판매를 자랑한다. 동사의 전체 포트폴리오에는 아리아나 그란데, 클로에 카다시안, 니키 미나즈, 코스모폴리탄의 오 드 주스 그리고 허머 브랜드에 대한 제너럴 모터스와의 라이선스 파트너십이 포함된다.

미디어 연락처: Susan Biegacz | [email protected]

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2479136/LUXE_Brands_LOVENOTES_Logo.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2479137/LUXE_Brands_LOVENOTES.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2479138/LUXE_Brands_LOVENOTES_BottleCollec_V2.jpg

SOURCE LUXE Brands