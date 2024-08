LA ARTISTA SUPERESTRELLA MUNDIAL ARIANA GRANDE, EN COLABORACIÓN CON LUXE BRANDS, LLEVA SU CARTERA DE FRAGANCIAS AL SIGUIENTE NIVEL CON LOVENOTES, UNA COLECCIÓN EXCLUSIVA Y PERSONALMENTE ELABORADA

Estas fragancias no son solo perfumes; son historias de romance, seducción e intoxicación. Cada aroma es una carta de amor de Ariana al mundo, transmitiendo mensajes atemporales y evocadores de pasión y afecto. En una caprichosa campaña centrada en escribir notas de amor, Ariana Grande te invita a descubrir cómo la fragancia es el lenguaje del amor definitivo y universal.

"Estoy muy emocionada por el lanzamiento de esta colección de fragancias que es tan increíblemente única para mí", dice Grande. "Es más expansivo y audaz que cualquier cosa que hayamos hecho y estoy muy entusiasmado con esta oportunidad de entregar estas pequeñas cartas de amor a mis fans de todo el mundo, a través del aroma. Cada uno de estos aromas increíblemente elaborados ha sido diseñado para evocar los diferentes estados de ánimo y fases del amor. Es una celebración del amor y la intimidad de todo tipo: amor romántico, amor platónico, amor propio. Personas de todo el mundo podrán experimentar estos pequeños, únicos y embotellados mensajes de Amor y saber que en otro lugar, no demasiado, demasiado lejos, otros también están sintiendo el capricho del amor, a su manera individual, mientras disfrutan de su propio delicioso y mágico aroma. Me encanta cómo se siente unificar esta colección y drop y espero que nos haga sentir a todos un poco más cerca. Esta colección es una verdadera carta de amor para todos mis fans, ¡incluso los que están demasiado lejos para abrazarlos en este momento!"

"Con más de una década de desarrollo y creación de fragancias icónicas que han resonado con los consumidores de todo el mundo, nos inspiramos para superar los límites con un enfoque único para este lanzamiento", explica Noreen Dodge, directora de marketing y directora comercial de LUXE Brands. "Ariana está considerada entre una clase de élite de innovadores de perfumes y esta colección personifica la pasión y el amor de Ari por la fragancia y la creación de productos hermosos para sus fanáticos".

LAS FRAGANCIAS

LOVENOTES de Ariana Grande es un esfuerzo personal para hacer del aroma el lenguaje del amor definitivo y universal. Esta colección fue creada en colaboración con estimadas casas de fragancias; Robertet e International Flavors and Fragrances. La colección incluye:

LOVENOTES de Ariana Grande

Pink Woods – Norteamérica Exclusiva

Cautivadora y seductora al instante, esta fragancia se abre con notas brillantes de bergamota italiana que hacen que la fragancia sea brillante y atractiva. Un bosque divino proviene tanto de la espalda como del corazón y está envuelto en el atractivo Vetiver y la Flor de Loto. Una hermosa mezcla de Tonka Bean y Cashmere Woods brilla con un sutil toque de Cotton Candy, creando una firma inesperadamente adictiva pero inolvidable.

LOVENOTES de Ariana Grande

Vainilla Suede – Exclusivamente en el Reino Unido

Una irresistible y hermosa segunda fragancia para la piel que ofrece una sensualidad increíblemente adictiva y deliciosa, casi como un velo. La parte superior se burla con una introducción de notas brillantes, pero la historia esencial de calidez íntima comienza a emerger en el corazón de la cremosa leche de sándalo y arroz. El grano de vainilla y el almizcle líquido en la parte posterior evolucionan esta historia revelando una sensualidad envolvente y un atractivo similar a la piel.

LOVENOTES de Ariana Grande

Angels Kiss – Pan Europe as Douglas Exclusive

Una adicción elevada al terciopelo, la fragancia se abre con una mezcla inesperada de bayas ricas y gelato de agua de rosas. La delicada mezcla de almizcles batidos y rosa proporciona un inesperado contraste cremoso pero pétalo que llena la fragancia de textura.

Luminous Amber y Blonde Woods introducen otra capa de hermosa complejidad para una firma inolvidable.

LOVENOTES de Ariana Grande Pétalos

prensados – Australia Exclusivo

Un floral multidimensional que es increíblemente cautivador, esta fragancia se abre con una atractiva mezcla de bergamota y limón. La fragancia se transforma rápidamente en una hermosa historia de rica hoja de violeta, pétalos de jazmín y lirio combinados con la dulzura de la frambuesa que agrega una profundidad seductora.

Una nueva capa se despliega con el sándalo, el ámbar y el malvavisco aportando una calidez cremosa y deliciosa y una riqueza característica.

LA CAMPAÑA

En una colaboración sensacional, Ariana Grande se ha asociado con la aclamada fotógrafa y directora Carljin Jacobs para un enfoque caprichoso e icónico de la historia de LOVENOTES. A través de la lente visionaria de Jacobs, Ariana nos transporta a un reino donde el romance y la alegría se entrelazan. Las imágenes, tanto cautivadoras como de otro mundo, capturan a Ariana Grande en momentos de diversión despreocupada, evocando una sensación de espontaneidad mágica en un mundo de luz rosa, formas de corazón, columpios románticos y camas de rosas de seda. En la película, Ariana Grande elabora descaradamente cada LOVENOTE, tirando de las cuerdas de nuestro corazón del papel al sello y al poste con una lúdica y mágica despedida mundial al final.

"Queríamos crear algo audaz y único, algo que capturara la esencia de la personalidad de Ariana", dice Jacobs. "Esta campaña es una celebración del amor y el romance, transmitida a través de gestos lúdicos que resuenan en el público de todo el mundo".

EL DISEÑO

Una armoniosa mezcla de elegancia e innovación.

Esta hermosa colección se destaca en una icónica botella de vidrio suave en forma de A, terminada con una hermosa placa metalizada de oro rosa que descansa con gracia en el hombro. La tapa de oro rosa rinde homenaje a la primera botella de fragancia original de Ariana Grande, agregando un guiño de encanto nostálgico. Cada etiqueta está meticulosamente elaborada con papel de primera calidad, ofreciendo un toque lujoso y táctil para complementar y elevar la experiencia.

Precio de recolección:

Eau de Parfum Spray, 4.2 FL OZ/125 mL $ 80.00

Eau de Parfum Spray, 0.33 FL OZ/10 mL $ 32.00

Todos los precios son los precios minoristas sugeridos por el fabricante en dólares estadounidenses.

Temporización del lanzamiento en

América del Norte:

UU.: Ulta Beauty, Sephora y Sephora dentro de Kohls en línea el 15/09 en tiendas el 27/09

Canadá: Sephora.com 9/15; Shoppers Drug Mart 9/29

México: Liverpool : 1 de octubre

Reino Unido: botas en 8/14 con lanzamiento en otoño

Pan Europa: Lanzamiento exclusivo con Douglas y Nocibe (Francia) 8/19

Australia: próximamente

ACERCA DE ARIANA GRANDE Ganadora del

Grammy, artista de grabación multiplatino y superestrella internacional, Ariana Grande, es la primera artista en ocupar los tres primeros lugares de Billboard Hot 100 desde The Beatles en 1964 con "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I 'm Bored" y "Thank U, Next". A los 31 años, ha entregado seis álbumes consecutivos de platino y ha superado los 34 mil millones de reproducciones en Spotify (es la artista femenina más escuchada de la plataforma de todos los tiempos), al tiempo que se ha convertido rápidamente en una de las estrellas pop más grandes de nuestra generación con su poderosa voz y su inigualable presencia tanto en el escenario como con sus fans. En 2022, Grande se convirtió en el primer artista en tener cuatro álbumes con más de 4 mil millones de reproducciones cada uno en Spotify. Grande también es la primera artista femenina en la historia de Spotify en tener 9 canciones con más de mil millones de reproducciones.

En enero de 2024, Grande anunció su séptimo álbum de estudio Eternal Sunshine, que debutó en la cima del Billboard 200 y el Hot 100, respectivamente. También marcó la primera vez que Grande alcanzó la cima de las listas Billboard Hot 100 Songwriters y Hot 100 Producers.

En noviembre de 2024, Grande será vista interpretando a Glinda en la adaptación cinematográfica de Jon M. Chu de Wicked junto a Elphaba de Cynthia Erivo. La película también está protagonizada por Michelle Yeoh, Jonathan Bailey y Jeff Goldblum.

ACERCA DE LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. es una empresa de belleza global y de prestigio dedicada al desarrollo de marcas de belleza de clase mundial que inspiran a los consumidores de todo el mundo. Con oficinas en la ciudad de Nueva York y Florida, el enfoque innovador de la compañía para el diseño, la comercialización y la creación de marcas con un espíritu digital ha ganado numerosos premios en todo el mundo. Un testimonio del poder y la longevidad de sus marcas, LUXE cuenta con más de $ 1 mil millones en ventas minoristas a nivel mundial solo en la franquicia Ariana Grande, con la muy esperada nueva fragancia de Khloé Kardashian que se lanzará a fines del otoño de 2024. La cartera completa incluye a Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan y una asociación de licencia con General Motors en la marca Hummer.

