DER GLOBALE SUPERSTAR ARIANA GRANDE HEBT IN ZUSAMMENARBEIT MIT LUXE BRANDS IHR PARFÜMPORTFOLIO AUF DIE NÄCHSTE EBENE MIT LOVENOTES, EINER PERSÖNLICH GESTALTETEN UND EXKLUSIVEN KOLLEKTION

Diese Düfte sind nicht einfach nur Parfüms, sie sind Geschichten von Romantik, Verführung und Rausch. Jeder Duft ist ein Liebesbrief von Ariana an die Welt, der zeitlose und eindrucksvolle Botschaften von Leidenschaft und Zuneigung vermittelt. In einer skurrilen Kampagne, in deren Mittelpunkt das Schreiben von Liebesbotschaften steht, lädt Ariana Grande dazu ein, zu entdecken, dass Düfte die ultimative und universelle Sprache der Liebe sind.

"Ich bin so aufgeregt über die Einführung dieser Duftkollektion, die für mich so unglaublich einzigartig ist", sagt Grande. "Sie ist umfangreicher und kühner als alles, was wir bisher gemacht haben, und ich bin sehr aufgeregt über diese Gelegenheit, meinen Fans auf der ganzen Welt diese kleinen Liebesbriefe über den Duft zukommen zu lassen. Jeder dieser atemberaubenden Düfte wurde entwickelt, um die vielen verschiedenen Stimmungen und Phasen der Liebe hervorzurufen. Es ist ein Fest der Liebe und der Intimität in all ihren schönen Formen: romantische Liebe, platonische Liebe, Selbstliebe. Menschen auf der ganzen Welt können diese kleinen, einzigartigen, in Flaschen abgefüllten Botschaften der Liebe erleben und wissen, dass irgendwo in nicht allzu weiter Ferne auch andere Menschen die Launen der Liebe auf ihre eigene Art und Weise spüren, während sie ihren eigenen köstlichen und magischen Duft genießen. Ich finde es toll, wie sehr diese Kollektion und dieser Tropfen uns alle verbindet, und ich hoffe, dass wir uns dadurch alle ein bisschen näher fühlen. Diese Kollektion ist ein wahrer Liebesbrief an alle meine Fans da draußen, auch an die, die im Moment zu weit weg sind, um sie zu umarmen!"

"Mit mehr als einem Jahrzehnt gemeinsamer Entwicklung und Kreation kultiger Düfte, die bei Verbrauchern auf der ganzen Welt Anklang gefunden haben, waren wir inspiriert, die Grenzen mit einem einzigartigen Ansatz für diese Markteinführung zu erweitern", erklärt Noreen Dodge, Chief Marketing Officer und Chief Commercial Officer von LUXE Brands. "Ariana gehört zur Elite der Parfüminnovatoren und diese Kollektion verkörpert Aris Leidenschaft und Liebe für Düfte und die Kreation schöner Produkte für ihre Fans.

DIE FRÜCHTE

LOVENOTES von Ariana Grande ist ein persönliches Bestreben, den Duft zur ultimativen und universellen Sprache der Liebe zu machen. Diese Kollektion wurde in Zusammenarbeit mit den renommierten Parfumhäusern Robertet und International Flavors and Fragrances entwickelt. Die Sammlung umfasst:

LOVENOTES by Ariana Grande

Pink Woods - North America Exclusive

Fesselnd und sofort verführerisch eröffnet dieser Duft mit spritzigen Noten der italienischen Bergamotte, die den Duft hell und einladend machen. Eine göttliche Holzigkeit kommt sowohl aus dem Rücken als auch aus dem Herzen und wird von verführerischem Vetiver und Lotusblume umhüllt. Eine wunderbare Mischung aus Tonkabohne und Kaschmirholz glänzt mit einem subtilen Hauch von Zuckerwatte und schafft so eine unerwartet süchtig machende und unvergessliche Signatur.

LOVENOTES by Ariana Grande

Vanilla Suede - Exclusively in the UK

Ein unwiderstehlich schöner Duft für die zweite Haut, der eine unglaublich süchtig machende und köstliche, fast schleierhafte Sinnlichkeit vermittelt. Die Kopfnote lockt mit einer Einführung von prickelnden Noten, aber die wesentliche Geschichte der intimen Wärme beginnt sich im Herzen aus cremigem Sandelholz und Reismilch zu entfalten. Die Vanilleschote und der flüssige Moschus im Fond entwickeln diese Geschichte weiter und enthüllen eine umhüllende Sinnlichkeit und einen hautähnlichen Reiz.

LOVENOTES by Ariana Grande

Angels Kiss - Pan Europe as Douglas Exclusive

Der Duft eröffnet mit einer unerwarteten Mischung aus reichhaltigen Beeren und Rosenwasser-Gelato und macht süchtig nach Samt. Die zarte Mischung aus Moschus und Rose bietet einen unerwarteten, cremigen und doch blumigen Kontrast, der den Duft mit Textur füllt.

Luminous Amber und Blonde Woods sorgen für eine weitere Schicht wunderschöner Komplexität und für eine unvergessliche Signatur.

LOVENOTES by Ariana Grande

Pressed Petals - Australia Exclusive

Ein mehrdimensionaler Blumenduft, der unglaublich fesselnd ist. Dieser Duft eröffnet mit einer einladenden Mischung aus Bergamotte und Zitrone. Der Duft verwandelt sich schnell in eine wunderschöne Geschichte aus Veilchenblatt, Jasminblüten und Lilie, gepaart mit der Süße der Himbeere, die eine verführerische Tiefe verleiht.

Eine neue Schicht entfaltet sich mit Sandelholz, Amber und Marshmallow, die eine cremige und köstliche Wärme und charakteristische Reichhaltigkeit mit sich bringen.

DIE KAMPAGNE

In einer sensationellen Zusammenarbeit hat sich Ariana Grande mit dem renommierten Fotografen und Regisseur Carljin Jacobs zusammengetan, um die LOVENOTES-Geschichte auf skurrile und ikonische Weise zu erzählen. Durch Jacobs' visionäre Linse entführt uns Ariana in ein Reich, in dem Romantik und Verspieltheit miteinander verwoben sind. Die fesselnden und unwirklichen Bilder fangen Ariana Grande in Momenten unbeschwerten Vergnügens ein und vermitteln ein Gefühl von magischer Spontaneität in einer Welt aus rosa Licht, Herzformen, romantischen Schaukeln und seidenen Rosenbeeten. Im Film bastelt Ariana Grande frech jede LOVENOTE und zieht unsere Herzensfäden vom Papier über die Briefmarke bis hin zur Post, um sich am Ende auf spielerische und magische Weise weltweit zu verabschieden.

"Wir wollten etwas Kühnes und Einzigartiges kreieren, etwas, das die Essenz von Arianas Persönlichkeit einfängt", sagt Jacobs. "Diese Kampagne ist ein Fest der Liebe und der Romantik, vermittelt durch spielerische Gesten, die beim Publikum weltweit Anklang finden.

DIE GESTALTUNG

Eine harmonische Mischung aus Eleganz und Innovation.

Diese wunderschöne Kollektion wird durch einen ikonischen, weichen A-förmigen Glasflakon hervorgehoben, der mit einer schönen roségoldenen Metallplatte versehen ist, die anmutig auf der Schulter ruht. Der roségoldene Verschluss ist eine Hommage an Ariana Grandes ersten Original-Duftflakon und verleiht ihm einen Hauch von nostalgischem Charme. Jedes Etikett wird sorgfältig aus hochwertigem Papier hergestellt und bietet eine luxuriöse und haptische Note, die das Erlebnis ergänzt und aufwertet.

Sammlung Preisgestaltung:

Eau de Parfum Spray, 4.2 FL OZ/125 mL $80.00

Eau de Parfum Spray, 0.33 FL OZ/10 mL $32.00

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in US-Dollar.

Zeitplan für die Einführung

Nordamerika:

US: Ulta Beauty, Sephora und Sephora bei Kohls online 15.9. in den Geschäften 27.9.

Kanada: Sephora.com 9/15; Shoppers Drug Mart 9/29

Mexiko: Liverpool: 1. Oktober.

UK: Stiefel am 14.8. mit Markteinführung im Herbst

Pan Europe: Markteinführung exklusiv bei Douglas und Nocibe (Frankreich) 8/19

Australien: Demnächst verfügbar

ÜBER ARIANA GRANDE

Ariana Grande, Grammy-Gewinnerin, Multi-Platin-Künstlerin und internationaler Superstar, ist die erste Künstlerin, die seit den Beatles im Jahr 1964 mit "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und "Thank U, Next" die ersten drei Plätze der Billboard Hot 100 belegt. Im Alter von 31 Jahren hat sie sechs Platin-Alben in Folge veröffentlicht und über 34 Milliarden Streams auf Spotify erreicht - sie ist die meistgestreamte weibliche Künstlerin aller Zeiten - während sie mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer unvergleichlichen Präsenz auf der Bühne und bei ihren Fans schnell zu einem der größten Popstars unserer Generation wurde. Im Jahr 2022 war Grande die erste Künstlerin, die vier Alben mit jeweils über 4 Milliarden Streams auf Spotify hatte. Grande ist außerdem die erste weibliche Künstlerin in der Geschichte von Spotify, die 9 Songs mit über 1 Milliarde Streams hat.

Im Januar 2024 kündigte Grande ihr siebtes Studioalbum Eternal Sunshine an, das sich an die Spitze der Billboard 200 bzw. der Hot 100 setzte. Es war auch das erste Mal, dass Grande die Spitze der Billboard Hot 100 Songwriters und Hot 100 Producers Charts erreichte.

Im November 2024 wird Grande in der Hauptrolle der Glinda in Jon M. Chus Verfilmung von Wicked an der Seite von Cynthia Erivos Elphaba zu sehen sein. In dem Film spielen außerdem Michelle Yeoh, Jonathan Bailey und Jeff Goldblum mit.

Über LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. ist ein globales Prestige-Schönheitsunternehmen, das sich der Entwicklung von Weltklasse-Schönheitsmarken verschrieben hat, die Verbraucher auf der ganzen Welt inspirieren. Das Unternehmen mit Niederlassungen in New York City und Florida hat mit seinem innovativen Ansatz für Design, Marketing und Markenbildung, bei dem die Digitalisierung im Vordergrund steht, zahlreiche Auszeichnungen auf der ganzen Welt erhalten. Ein Beweis für die Kraft und Langlebigkeit ihrer Marken: LUXE kann sich rühmen, allein mit dem Franchise von Ariana Grande weltweit über 1 Milliarde US-Dollar im Einzelhandel umgesetzt zu haben. Der mit Spannung erwartete neue Signature-Duft von Khloé Kardashian kommt im Spätherbst 2024 auf den Markt. Das gesamte Portfolio umfasst Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice von Cosmopolitan und eine Lizenzpartnerschaft mit General Motors für die Marke Hummer.

