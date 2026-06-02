Supermicro introduceert DCBBS-blauwdrukken voor NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX™ Rubin NVL8, ontworpen voor schaalvergroting van 5 MW tot 1 GW als end-to-end totaaloplossing

End-to-end blauwdruk, schaalbaar van een vermogenscapaciteit van 5 MW tot 1 GW , inclusief volledige infrastructuur aan de faciliteitszijde voor implementaties met één tenant of meerdere tenants.

, inclusief volledige infrastructuur aan de faciliteitszijde voor implementaties met één tenant of meerdere tenants. DLC-2 Direct Liquid Cooling: ontworpen voor vrijwel volledige warmteopvang, hogere energie-efficiëntie en lagere geluidsniveaus, met volledige stackintegratie van cold plates, CDU's, verdeelcollectoren, warmtewisselaars in achterdeuren, koeltorens en de SMC PG25-A-koelvloeistof met ultrahoge elektrische impedantie.

ontworpen voor vrijwel volledige warmteopvang, hogere energie-efficiëntie en lagere geluidsniveaus, met volledige stackintegratie van cold plates, CDU's, verdeelcollectoren, warmtewisselaars in achterdeuren, koeltorens en de SMC PG25-A-koelvloeistof met ultrahoge elektrische impedantie. Suite voor beheersoftware: End-to-end SuperCloud-software biedt uniforme controle over de infrastructuur, automatisering van implementaties, ontwikkelaarstools en beheer van GPU-cloudomgevingen voor meerdere tenants.

End-to-end SuperCloud-software biedt uniforme controle over de infrastructuur, automatisering van implementaties, ontwikkelaarstools en beheer van GPU-cloudomgevingen voor meerdere tenants. In-rack-, in-row- en site-infrastructuuroplossingen bestrijken elke implementatielaag, van rackintegratie tot in-row CDU's, SuperCluster-configuraties en infrastructuur op siteniveau.

bestrijken elke implementatielaag, van rackintegratie tot in-row CDU's, SuperCluster-configuraties en infrastructuur op siteniveau. Een toegewijd team van Supermicro-experts beheert de volledige implementatiecyclus: locatieonderzoek, projectontwerp, integratie, implementatie en doorlopende ondersteuning.

beheert de volledige implementatiecyclus: locatieonderzoek, projectontwerp, integratie, implementatie en doorlopende ondersteuning. Ondersteuning voor de nieuwste referentiearchitectuur van NVIDIA, met integratie van het NVIDIA Context Memory Storage Platform, NVIDIA Spectrum™-X Ethernet en het NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand Platform.

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI, Taiwan, 3 juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen op IT-gebied voor AI, cloud, opslag en 5G/edge-toepassingen, introduceert Data Center Building Block Solutions (DCBBS)-blauwdrukken, gebaseerd op de platforms NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX Rubin NVL8. De blauwdrukken zijn ontworpen voor de implementatie van AI-datacenters op gigawattschaal en vertrekken vanuit bouwblokken bestaande uit één schaalbare eenheid met 1.152 GPU's, die kan worden vermenigvuldigd tot vrijwel elke gewenste omvang. De DCBBS-blauwdrukken van Supermicro omvatten het ontwerp en de levering van een end-to-end totaaloplossing, ondersteund door een toegewijd team van experts dat de volledige implementatiecyclus begeleidt. DCBBS levert de benodigde rekenkracht, opslag, netwerkinfrastructuur, geavanceerde vloeistofkoeling, stroomdistributie en site-infrastructuur, waardoor de tijd tot ingebruikname van grootschalige, vloeistofgekoelde AI-fabrieken aanzienlijk wordt verkort.

DCBBS Blueprints

"Het NVIDIA Vera Rubin NVL72-platform zet een nieuwe standaard voor de prestaties van AI-fabrieken, en onze DCBBS-blauwdrukken bieden klanten een beproefde, end-to-end aanpak om op elke schaal te bouwen: van 5 MW tot 1 GW", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Wij hebben enkele van de eerste en grootste vloeistofgekoelde AI-fabrieken geleverd, en die ervaring is verwerkt in elke blauwdruk, zodat onze klanten sneller dan ooit tevoren kunnen doorgroeien van ontwerp naar een volledig operationele omgeving."

De DCBBS-blauwdrukken van Supermicro bieden een antwoord op de uitdagingen die gepaard gaan met de praktische implementatie van de meest geavanceerde AI-infrastructuur ter wereld. Het NVIDIA Vera Rubin-platform verhoogt de prestatiedichtheid van AI-fabrieken aanzienlijk en verdubbelt de verwerkingssnelheden binnen meerdere computerdomeinen. De nieuwste referentiearchitectuur van NVIDIA definieert nauwkeurig welke componenten een ideale schaalbare eenheid met 1.152 GPU's moet bevatten. De DCBBS-blauwdruk van Supermicro beschrijft de stappen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie, ondersteund door een bewezen staat van dienst bij de uitrol van 's werelds grootste vloeistofgekoelde AI-fabrieken met meer dan 100.000 GPU's.

Meer informatie over DCBBS vindt u op https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs

De DCBBS-blauwdruk van Supermicro speelt in op de praktische realiteit van AI-fabriekimplementaties

Klanten die de bouw of modernisering van AI-fabrieken plannen, vertrekken vanuit één vaste randvoorwaarde: de beschikbare stroomcapaciteit. De DCBBS-blauwdrukken voor NVIDIA Vera Rubin NVL72 bevatten een evenwichtige stuklijst voor een bepaald vermogensbereik, variërend van 5 MW tot 1 GW, en voorzien in de juiste verhouding tussen koelcapaciteit, stroomvoorziening, rekenknooppunten, beheerknooppunten, hoogwaardige opslagknooppunten, knooppunten voor het Context Memory Storage Platform en netwerkinfrastructuur. Zo worden optimale prestaties gewaarborgd en worden knelpunten zoals overbelasting door netwerkoversubscriptie, beperkingen in de stroomcapaciteit, thermische throttling en andere belemmeringen voorkomen.

De blauwdrukken bestrijken het volledige end-to-endtraject dat Supermicro met succes heeft toegepast om grootschalige AI-projecten in recordtijd te realiseren:

Locatieonderzoeken ter plaatse worden uitgevoerd door het gespecialiseerde team van Supermicro om de fysieke locatie te analyseren aan de hand van de implementatievereisten. Deze onderzoeken omvatten onder meer een beoordeling van de toegankelijkheid van laad- en loszones, de afmetingen en vrije ruimtes van de dataruimte, de plattegrond, de toegestane vloerbelasting en andere relevante aspecten. De locatie wordt beoordeeld op de aanwezige en geplande stroom- en koelinfrastructuur, zodat Supermicro een nauwkeurig ontwerpvoorstel kan opstellen dat is afgestemd op elk afzonderlijk klantproject.

worden uitgevoerd door het gespecialiseerde team van Supermicro om de fysieke locatie te analyseren aan de hand van de implementatievereisten. Deze onderzoeken omvatten onder meer een beoordeling van de toegankelijkheid van laad- en loszones, de afmetingen en vrije ruimtes van de dataruimte, de plattegrond, de toegestane vloerbelasting en andere relevante aspecten. De locatie wordt beoordeeld op de aanwezige en geplande stroom- en koelinfrastructuur, zodat Supermicro een nauwkeurig ontwerpvoorstel kan opstellen dat is afgestemd op elk afzonderlijk klantproject. Projectontwerpen en voorstellen bevatten alle essentiële details in een specifiek implementatieplan dat is aangepast aan de vereisten van de klant en de beperkingen van de faciliteit. Supermicro bepaalt de optimale combinatie van DCBBS-componenten, waaronder de koeloplossing (in-row CDU's tot 1,8 MW voor faciliteiten die volledig geschikt zijn voor directe vloeistofkoeling, vloeistof-lucht-zijmodules voor faciliteiten zonder waterinfrastructuur, in-rack CDU-opties op basis van een 52U-rackconfiguratie die momenteel in ontwikkeling zijn, en warmtewisselaars in achterdeuren als aanvullende optie voor omgevingen met hogere omgevingstemperaturen). Klanten ontvangen een volledig voorstel met een transparante stuklijst en een duidelijke implementatieplanning.

bevatten alle essentiële details in een specifiek implementatieplan dat is aangepast aan de vereisten van de klant en de beperkingen van de faciliteit. Supermicro bepaalt de optimale combinatie van DCBBS-componenten, waaronder de koeloplossing (in-row CDU's tot 1,8 MW voor faciliteiten die volledig geschikt zijn voor directe vloeistofkoeling, vloeistof-lucht-zijmodules voor faciliteiten zonder waterinfrastructuur, in-rack CDU-opties op basis van een 52U-rackconfiguratie die momenteel in ontwikkeling zijn, en warmtewisselaars in achterdeuren als aanvullende optie voor omgevingen met hogere omgevingstemperaturen). Klanten ontvangen een volledig voorstel met een transparante stuklijst en een duidelijke implementatieplanning. Oplossingsintegratie met volledige ondersteuning op locatie Het integratieproces van Supermicro begint ruim vóór de levering op locatie, waarbij een groot deel van het voorbereidende werk wordt uitgevoerd in de productievestigingen van Supermicro in de Verenigde Staten. Dit omvat onder meer het plaatsen van apparatuur in racks, de fysieke opbouw van de racks en de bekabeling binnen elke rackconfiguratie. Supermicro verifieert de functionaliteit met behulp van een testproces dat de industrienormen overtreft, inclusief systeemtests (L10) en multinode-clustertests (L11). Het gespecialiseerde team van Supermicro beheert de logistiek van componenten op siteniveau, zoals CDU's, koeltorens en stroominfrastructuur, inclusief de coördinatie met eventuele externe leveranciers die door de klant zijn geselecteerd, indien van toepassing. De integratie- en implementatiediensten op locatie omvatten de plaatsing van racks, de aansluiting van stroom- en koelsystemen, netwerkbekabeling, de ingebruikname van systemen, de installatie van de softwarestack en de validatie van de oplossing op locatie.

Het integratieproces van Supermicro begint ruim vóór de levering op locatie, waarbij een groot deel van het voorbereidende werk wordt uitgevoerd in de productievestigingen van Supermicro in de Verenigde Staten. Dit omvat onder meer het plaatsen van apparatuur in racks, de fysieke opbouw van de racks en de bekabeling binnen elke rackconfiguratie. Supermicro verifieert de functionaliteit met behulp van een testproces dat de industrienormen overtreft, inclusief systeemtests (L10) en multinode-clustertests (L11). Het gespecialiseerde team van Supermicro beheert de logistiek van componenten op siteniveau, zoals CDU's, koeltorens en stroominfrastructuur, inclusief de coördinatie met eventuele externe leveranciers die door de klant zijn geselecteerd, indien van toepassing. De integratie- en implementatiediensten op locatie omvatten de plaatsing van racks, de aansluiting van stroom- en koelsystemen, netwerkbekabeling, de ingebruikname van systemen, de installatie van de softwarestack en de validatie van de oplossing op locatie. Ondersteuning, diensten en software bieden een reeks doorlopende opties op locatie voor succes op lange termijn, waaronder responstijden op locatie van slechts vier uur voor bedrijfskritische beschikbaarheidsvereisten. Integratie met het softwarepakket voor infrastructuurbeheer van Supermicro is beschikbaar, waaronder SuperCloud Composer® en SuperCloud Director van Supermicro voor uniforme infrastructuurcontrole, variërend van bare-metalbeheer tot workloadorkestratie voor meerdere tenants, evenals de volledige AI-softwaresuite van NVIDIA, waaronder NVIDIA AI Enterprise en NVIDIA Run:ai. Assettrackingfuncties zorgen ervoor dat informatie over fysieke bedrijfsmiddelen en sensorgegevens voor elke CDU en andere componenten eenvoudig beschikbaar zijn.

De DCBBS-blauwdrukken van Supermicro sluiten aan op de referentiearchitectuur voor NVIDIA Vera Rubin NVL72

Het NVIDIA Vera Rubin-platform biedt potentieel baanbrekende prestatieverbeteringen ten opzichte van de vorige generatie, maar vereist een reproduceerbare en betrouwbare aanpak om succesvol te worden geïmplementeerd. Supermicro waarborgt de afstemming op de nieuwste referentiearchitectuur van NVIDIA, waardoor klanten erop kunnen vertrouwen dat hun implementatie aansluit bij het ecosysteem van NVIDIA Cloud Partners.

De schaalbare eenheden die de kern vormen van de DCBBS-blauwdrukken van Supermicro omvatten 1.152 NVIDIA Rubin-GPU's met 331 TB HBM4-GPU-geheugen. Ten opzichte van NVIDIA Blackwell verdubbelt de Vera Rubin-generatie de geheugenbandbreedte van de GPU's, de GPU-naar-GPU-NVLink-bandbreedte en de netwerkbandbreedte per GPU. Daarmee vormt het platform de architecturale basis voor het trainen en uitvoeren van inferentie op geavanceerde AI-modellen met meerdere biljoenen parameters.

Geavanceerde Direct Liquid Cooling-technologiestack (DLC-2) , inclusief koeltorens van 5 MW, vier in-row koelvloeistofdistributie-eenheden (CDU's) met een capaciteit tot 1,8 MW per eenheid, zestien verticaal gemonteerde verdeelcollectoren voor koelvloeistof en 576 koperen direct-to-chip-coldplates (één per hostprocessormodule). Voorzien van de SMC PG25-A-koelvloeistof van Supermicro, ontwikkeld voor een uitzonderlijke chemische en thermische stabiliteit. Er zullen ook vloeistof-luchtoplossingen beschikbaar zijn ter ondersteuning van implementaties van Vera Rubin NVL72 in faciliteiten zonder vloeistofkoelinfrastructuur, waaronder een configuratie van 200 kW voor één rack en een configuratie van 500 kW voor twee racks.

, inclusief koeltorens van 5 MW, vier in-row koelvloeistofdistributie-eenheden (CDU's) met een capaciteit tot 1,8 MW per eenheid, zestien verticaal gemonteerde verdeelcollectoren voor koelvloeistof en 576 koperen direct-to-chip-coldplates (één per hostprocessormodule). Voorzien van de SMC PG25-A-koelvloeistof van Supermicro, ontwikkeld voor een uitzonderlijke chemische en thermische stabiliteit. Er zullen ook vloeistof-luchtoplossingen beschikbaar zijn ter ondersteuning van implementaties van Vera Rubin NVL72 in faciliteiten zonder vloeistofkoelinfrastructuur, waaronder een configuratie van 200 kW voor één rack en een configuratie van 500 kW voor twee racks. Infrastructuur voor stroomdistributie , van middenspanningstransformatoren en laagspanningsdistributie tot rackgebonden voedingsmodules en batterijback-upunits (BBU's). Elke Vera Rubin NVL72-rack is uitgerust met vier voedingsmodules van 110 kW met redundante voedingen van 18,3 kW. Het DCBBS-portfolio ondersteunt bedrijfskritische datacenters met opties zoals het Battery Energy Storage System (BESS) van Supermicro, dat noodstroomvoorziening met onmiddellijke omschakeling biedt.

, van middenspanningstransformatoren en laagspanningsdistributie tot rackgebonden voedingsmodules en batterijback-upunits (BBU's). Elke Vera Rubin NVL72-rack is uitgerust met vier voedingsmodules van 110 kW met redundante voedingen van 18,3 kW. Het DCBBS-portfolio ondersteunt bedrijfskritische datacenters met opties zoals het Battery Energy Storage System (BESS) van Supermicro, dat noodstroomvoorziening met onmiddellijke omschakeling biedt. 48U- en 52U-rackbehuizingen , geoptimaliseerd voor directe vloeistofkoeling met hoge dichtheid.

, geoptimaliseerd voor directe vloeistofkoeling met hoge dichtheid. 16 rekenracks , geoptimaliseerd voor de platforms NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX Rubin NVL8.

, geoptimaliseerd voor de platforms NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX Rubin NVL8. 6 netwerkracks (4 voor compute en 2 geconvergeerde) , met ondersteuning voor NVIDIA Spectrum-X Ethernet of NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand met een doorvoercapaciteit tot 1,6 TB/s voor de rekeninfrastructuur. Er zullen opties beschikbaar komen voor silicon-fotonicanetwerken met co-packaged optics (CPO), wat zorgt voor lagere operationele kosten, een hogere energie-efficiëntie en een grotere veerkracht zonder gebruik van insteekbare transceivers.

, met ondersteuning voor NVIDIA Spectrum-X Ethernet of NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand met een doorvoercapaciteit tot 1,6 TB/s voor de rekeninfrastructuur. Er zullen opties beschikbaar komen voor silicon-fotonicanetwerken met co-packaged optics (CPO), wat zorgt voor lagere operationele kosten, een hogere energie-efficiëntie en een grotere veerkracht zonder gebruik van insteekbare transceivers. 4 racks voor hoogwaardige opslag, gebaseerd op het Supermicro Petascale-serverplatform, voor applicatieopslag op NVMe-niveau, checkpointing tijdens modeltraining en andere toepassingen.

2 racks voor het Context Memory Storage Platform, geoptimaliseerd voor de verwerking van inferentie met lange contextvensters, werkgeheugen voor agentische AI-systemen en retrievalworkloads.

Meer informatie is beschikbaar op https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin.

De DCBBS-blauwdruk van Supermicro zorgt voor één aanspreekpunt met eindverantwoordelijkheid

Bij de uitrol van een typische AI-infrastructuur zijn doorgaans meer dan tien afzonderlijke leveranciers betrokken voor onder meer rekenkracht, opslag, netwerken, racks, koelverdeling, koeltorens, stroominfrastructuur, back-upsystemen voor batterijen, bekabeling, transceivers en diensten. Wanneer deze relaties over meerdere leveranciers worden verdeeld, brengt elke overdracht tussen leveranciers risico's voor de planning en onduidelijkheden rond verantwoordelijkheden met zich mee, wat implementaties vertraagt en het oplossen van problemen complexer maakt.

De DCBBS-blauwdrukken voor NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX Rubin NVL8 zijn nu beschikbaar voor klantprojecten, met implementaties die gepland staan voor de tweede helft van 2026, in lijn met de algemene beschikbaarheid van NVIDIA Vera Rubin. Supermicro zal de platforms NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX Rubin NVL8 demonstreren op stand N0824 tijdens Computex, van 2 tot en met 6 juni 2026 in Taipei (Taiwan). Bovendien zullen er aanvullende demonstraties plaatsvinden tijdens NVIDIA GTC Taipei.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, VS, en streeft ernaar als eerste op de markt innovatie te leveren voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De oplossingen van Supermicro worden intern ontworpen en geproduceerd (in de Verenigde Staten, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalbaarheid en efficiëntie. Daarnaast zijn ze geoptimaliseerd om de totale eigendomskosten te verlagen en de impact op het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions kunnen klanten hun specifieke workloads en toepassingen optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, stroomvoorzienings- en koeloplossingen (luchtkoeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

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