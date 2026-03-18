A Supermicro impulsiona a adoção da computação acelerada por empresas em fábricas de IA, data centers e edge computing, oferecendo um portfólio expandido que inclui GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition.

Novos sistemas disponíveis em múltiplos formatos, baseados nas Building Block Solutions ® modulares da Supermicro, que permitem dimensionamento adequado para espaços, consumo de energia e ambientes com restrições térmicas, comumente encontrados em data centers corporativos e de edge.

modulares da Supermicro, que permitem dimensionamento adequado para espaços, consumo de energia e ambientes com restrições térmicas, comumente encontrados em data centers corporativos e de edge. O suporte à nova GPU NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition e à CPU NVIDIA Vera permite novos níveis de aceleração e eficiência em múltiplas cargas de trabalho, abrangendo implantações em data centers, nuvem e edge.

Os sistemas certificados pela NVIDIA da Supermicro são compatíveis com aplicações aceleradas pela NVIDIA e asseguram a compatibilidade com GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell, redes NVIDIA e softwares NVIDIA.

SAN JOSE, Califórnia, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções de TI completas para computação em nuvem, IA/ML, armazenamento e 5G/Edge, anuncia novas adições ao seu amplo portfólio de soluções corporativas para atender às crescentes demandas das aplicações de computação gráfica e habilitadas para IA da atualidade, em uma linha mais ampla de ambientes empresariais. Os novos sistemas trazem o poder de aceleração das GPUs NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition em formatos otimizados para centros de dados empresariais e para a borda (edge), onde as limitações de espaço, energia e resfriamento antes restringiam a implantação de infraestrutura de computação de alta densidade. Para empresas que buscam soluções completas e prontas para uso, a Supermicro oferece sistemas certificados pela NVIDIA que foram testados e validados para compatibilidade com GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell, redes NVIDIA e bibliotecas NVIDIA AI Enterprise e NVIDIA Omniverse. Além disso, os sistemas com certificação NVIDIA da Supermicro estão prontos para aplicações aceleradas pela NVIDIA, suportando uma ampla variedade de aplicações de terceiros certificadas para acelerar as cargas de trabalho empresariais.

Soluções otimizadas Supermicro para empresas (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"À medida que empresas de todos os portes e segmentos continuam a acelerar a adoção de IA, a Supermicro mais uma vez lidera o setor, trazendo ao mercado novas tecnologias de aceleração da NVIDIA, equilibrando desempenho e eficiência para viabilizar computação acelerada onde ela é mais necessária", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com nossa linha de arquiteturas flexíveis e modulares Building Block Solutions® que suportam GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell, estamos ajudando as empresas a reduzir o tempo de ativação para que possam obter valor de seu investimento em infraestrutura mais rapidamente."

Para obter informações adiciona sobre a linha completa de IA empresarial e sistemas acelerados da Supermicro, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/supermicro-rtx-pro-bse

Além das soluções de IA empresariais existentes da Supermicro, baseadas na GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, o portfólio expandido adiciona suporte à nova GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition e à CPU NVIDIA Vera, oferecendo ainda mais opções de personalização específicas para implantação em uma variedade de cargas de trabalho empresariais, incluindo ajuste fino de LLM, inferência de IA, IA Generativa, VDI, análise de dados, transcodificação de mídia, jogos em nuvem e móveis, e HPC FP32.

Os sistemas Supermicro com GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell podem substituir diretamente os servidores corporativos padrão de 1U e 2U para fornecer melhorias significativas na aceleração de cargas de trabalho específicas em comparação com a computação somente com CPU, integrando-se facilmente aos data centers existentes e exigindo modificações mínimas ou nenhuma na infraestrutura existente de rack, energia ou resfriamento. A Supermicro também oferece soluções de armazenamento com ISVs líderes, baseadas na arquitetura de referência da Plataforma de Dados de IA da NVIDIA, que incorporam aceleração por GPU na plataforma de armazenamento para agilizar a vetorização de dados, a pesquisa em bancos de dados vetoriais e as cargas de trabalho de inferência.

As novas GPUs NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell oferecem desempenho inovador para cargas de trabalho intensivas de processamento de dados, vídeo com IA e inferência, em um design de‑slot único e baixo consumo‑de energia. As soluções Supermicro NVIDIA RTX PRO Blackwell são oferecidas em formatos padrão do setor que podem substituir diretamente os servidores de computação existentes que utilizam apenas CPUs e estão disponíveis com pacotes de software NVIDIA selecionados, reduzindo a complexidade da criação de soluções de IA completas.

O portfólio expandido de sistemas acelerados da Supermicro agora está disponível para atender a todo o espectro de requisitos de implantação empresarial, incluindo:

Soluções de IA em grande escala – Sistemas 4U e 5U projetados para capacidade máxima de GPU e otimizados para desempenho térmico em ambientes tradicionais de resfriamento a ar. Com suporte para até 8 GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell por nó, essas soluções são ideais para inferência de IA em larga escala, virtualização e cargas de trabalho de mídia e gráficos, e incluem sistemas com certificação NVIDIA™ que podem servir como base para soluções completas de fábrica de IA.

Soluções de IA empresarial e de data center – Formatos padrão da indústria 1U e 2U projetados para fácil substituição de hardware de computação legado somente CPU sem a necessidade de redesenhar o data center. Os sistemas suportam até 6 GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell para aceleração e eficiência equilibradas, ideais para ambientes de data center tradicionais com espaço, energia de rack e infraestrutura de resfriamento limitados. O portfólio também inclui a nova arquitetura 2U baseada em CPU NVIDIA Vera, um sistema de computação de IA desenvolvido especificamente para organizações que visam implantações de IA agentiva de última geração.

Soluções compactas de IA de borda – Sistemas otimizados para eficiência, projetados para trazer aceleração poderosa a ambientes de borda onde frequentemente existem limitações térmicas e de energia significativas. Disponíveis nos formatos de chassis de profundidade reduzida 1U e 2U e com suporte para até 4 GPUs NVIDIA RTX PRO Blackwell resfriadas a ar, essas soluções oferecem aceleração de IA poderosa, operando com níveis de energia a partir de 165 watts por GPU. Isso permite que as organizações processem solicitações de inferência de IA e cargas de trabalho gráficas mais perto da origem, reduzindo a latência e os custos de transferência de dados, ao mesmo tempo que atendem às rigorosas restrições de energia e térmicas típicas de implantações de borda (edge).

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937316/Supermicro_GTC_Enterprise.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.