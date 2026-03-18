Supermicro stimuleert de adoptie van versnelde rekenkracht door ondernemingen in AI-fabrieken, datacenters en edge-omgevingen met een uitgebreid portfolio met NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition GPU's

SAN JOSE, Californië, 18 maart 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een provider van complete IT-oplossingen voor cloudcomputing, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt nieuwe toevoegingen aan haar brede portfolio van bedrijfsoplossingen aan om te voldoen aan de groeiende eisen van de hedendaagse AI-ondersteunde en grafische rekentoepassingen, in een breder scala van bedrijfsomgevingen. De nieuwe systemen brengen de versnellingskracht van NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU's in vormfactoren die zijn geoptimaliseerd voor enterprise datacenters en de edge, waar ruimte, vermogen en koelingsbeperkingen eerder de implementatie van rekeninfrastructuur met hoge dichtheid hebben beperkt. Voor bedrijven die op zoek zijn naar turnkey, full stack-oplossingen, biedt Supermicro NVIDIA-gecertificeerde systemen die zijn getest en gevalideerd voor compatibiliteit met NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU's, NVIDIA-netwerken en NVIDIA AI Enterprise- en NVIDIA Omniverse- bibliotheken. Bovendien zijn de NVIDIA-gecertificeerde systemen van Supermicro NVIDIA-versneld toepassingsgereed en ondersteunen ze een breed scala aan gecertificeerde toepassingen van derden om de werklast van bedrijven te versnellen.

Supermicro Enterprise-Optimized Solutions

"Terwijl ondernemingen van elke omvang het tempo van AI-adoptie blijven verhogen, leidt Supermicro opnieuw de industrie door het op de markt brengen van nieuwe NVIDIA-versnellingstechnologieën, waarbij prestaties en efficiëntie worden gebalanceerd om versnelde berekening mogelijk te maken waar het het meest nodig is", zei Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met onze reeks flexibele, modulaire Building Block Solutions®-architecturen die NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU's ondersteunen, helpen we bedrijven om Time-to-Online te verkorten, zodat ze sneller waarde kunnen realiseren uit hun infrastructuurinvesteringen."

Meer informatie over Supermicro's volledige reeks AI- en versnelde systemen voor bedrijven vindt u op https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/supermicro-rtx-pro-bse

Naast Supermicro's bestaande AI-bedrijfsoplossingen op basis van de NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU, biedt de uitgebreide portfolio ondersteuning voor de nieuwe NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU en NVIDIA Vera CPU, die nog meer implementatiespecifieke aanpassingsopties biedt voor een reeks bedrijfswerklasten, waaronder LLM-finetuning, AI-inferentie, Gen AI, VDI, data-analyse, media-transcodering, cloud- en mobiele gaming en FP32 HPC.

Supermicro-systemen met NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU's kunnen standaard 1U- en 2U-rackmount-enterprise-servers rechtstreeks vervangen om significante werkbelasting-specifieke versnellingsverbeteringen te bieden in vergelijking met alleen CPU-berekening, die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in bestaande datacenters en die minimale tot geen wijzigingen in bestaande rack-, stroom- of koelingsinfrastructuur vereisen. Supermicro biedt ook opslagoplossingen met toonaangevende ISV's op basis van NVIDIA AI Data Platform-referentiearchitectuur, die GPU-versnelling opnemen in het opslagplatform om gegevensvectorisatie, vectordatabase-zoekopdrachten en inferentieworkloads te versnellen.

De nieuwe NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU's leveren baanbrekende prestaties voor veeleisende gegevensverwerking, AI-video en inferentieworkloads in een enkele‑slot, met een energie-‑efficiënt ontwerp. Supermicro NVIDIA RTX PRO Blackwell-oplossingen worden aangeboden in vormfactoren volgens industrienormen die bestaande CPU-rekenservers rechtstreeks kunnen vervangen en beschikbaar zijn met speciaal samengestelde NVIDIA-softwarepakketten, waardoor de complexiteit van het maken van full-stack AI-oplossingen wordt verminderd.

Supermicro's uitgebreide portfolio van versnelde systemen is nu beschikbaar om het volledige spectrum van bedrijfsimplementatievereisten te ondersteunen, waaronder:

Grootschalige AI-oplossingen : 4U- en 5U-systemen ontworpen voor maximale GPU-capaciteit en geoptimaliseerd voor thermische prestaties in traditionele luchtgekoelde omgevingen. Deze oplossingen ondersteunen maximaal 8 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU's per knooppunt en zijn ideaal voor grootschalige AI-inferentie, virtualisatie en media-/grafische workloads, en omvatten NVIDIA-gecertificeerde systemen™ die kunnen dienen als basis voor full-stack AI-fabrieksoplossingen.

AI- en datacenteroplossingen voor bedrijven: 1U- en 2U-vormfactoren volgens industrienormen, ontworpen voor eenvoudige vervanging van oudere CPU-rekenhardware zonder dat het datacenter opnieuw hoeft te worden ontworpen. Systemen ondersteunen tot 6 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU's voor een evenwichtige versnelling en efficiëntie, ideaal voor traditionele datacenteromgevingen met beperkte ruimte, koelingsinfrastructuur en beperkt rackvermogen. De portfolio bevat ook de nieuwe 2U NVIDIA Vera CPU-gebaseerde architectuur, een speciaal gebouwd AI-rekensysteem voor organisaties die zich richten op van agentische AI-implementaties van de volgende generatie.

Compacte edge-AI-oplossingen: efficiëntie-geoptimaliseerde systemen die zijn ontworpen om krachtige versnelling te brengen in edge-omgevingen waar vaak aanzienlijke thermische en vermogensbeperkingen bestaan. Deze oplossingen zijn verkrijgbaar in 1U- en 2U-vormfactoren voor chassis met korte diepte en ondersteunen maximaal 4 luchtgekoelde NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU's. Deze oplossingen leveren krachtige AI-versnelling terwijl ze werken met een vermogen van slechts 165 watt per GPU. Dit stelt organisaties in staat om AI-inferentieverzoeken en grafische werklasten dichter bij de bron te verwerken, waardoor de latentie en de kosten voor gegevensoverdracht worden verminderd en tegelijkertijd wordt voldaan aan de strikte vermogens- en thermische beperkingen die gebruikelijk zijn bij edge-implementaties.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market-innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, switchsystemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, vermogens- en koelingsoplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

