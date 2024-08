A Supermicro lança o SuperCluster Plug-and-Play para o NVIDIA Omniverse, capacitando os desenvolvedores com desempenho escalável, flexibilidade e otimização de recursos

A solução de rack da Supermicro apresenta até 256 das mais avançadas GPUs NVIDIA PCIe em uma unidade escalável para maximizar o desempenho de cargas de trabalho 3D e de IA, otimizadas para implantações em grande escala do NVIDIA Omniverse

SAN JOSE, Califórnia e DENVER, 1º de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Conferência SIGGRAPH 2024 -- A Supermicro, Inc. SMCI), uma fornecedora de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, está anunciando uma nova adição ao seu portfólio SuperCluster de soluções de infraestrutura de IA plug-and-play para a plataforma NVIDIA Omniverse™ para fornecer fluxos de trabalho 3D generativos de alto desempenho aprimorados por IA em escala empresarial. Este novo SuperCluster apresenta os mais recentes sistemas Supermicro NVIDIA OVX™ e permite que as empresas escalem facilmente à medida que as cargas de trabalho aumentam.

Supermicro SuperCluster para NVIDIA Omniverse

"A Supermicro liderou o setor no desenvolvimento de produtos otimizados para GPU, tradicionalmente para gráficos 3D e aceleração de aplicativos, e agora para IA", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com a ascensão da IA, as empresas estão buscando uma infraestrutura de computação que combine todos esses recursos em um único pacote. O SuperCluster da Supermicro apresenta 4U PCIe GPU NVIDIA-Certified Systems™ totalmente interconectados para NVIDIA Omniverse, com até 256 GPUs NVIDIA L40S PCIe por unidade escalável. O sistema ajuda a fornecer alto desempenho em toda a plataforma Omniverse, incluindo integrações de IA generativas. Ao desenvolver esse SuperCluster para a Omniverse, não estamos apenas oferecendo um produto; estamos fornecendo uma porta de entrada para o futuro do desenvolvimento e da inovação de aplicativos".

Para obter mais informações, acesse https://www.supermicro.com/ai-supercluster

O SuperCluster para NVIDIA Omniverse amplia as ofertas da Supermicro de soluções de rack de IA otimizadas para aplicativos. Uma extensa variedade de profissionais depende de fluxos de trabalho 3D com uso intensivo de computação, com casos de uso que variam de design de produto a gêmeos digitais industriais. A IA generativa aumentou os fluxos de trabalho 3D existentes e está impulsionando uma nova era de aplicativos. O SuperCluster para NVIDIA Omniverse ajuda a simplificar a implantação da infraestrutura de scale-out para as necessidades de várias cargas de trabalho de 3D e IA.

Os sistemas Supermicro NVIDIA OVX servem como o bloco de construção fundamental da potência de computação do cluster. Cada nó do sistema hospeda até 8 das mais recentes GPUs NVIDIA PCIe que oferecem a combinação do mais alto desempenho 3D e proporcionam um desempenho excepcional de IA generativa por meio de Tensor Cores e suporte ao Transformer Engine. Os sistemas são alimentados por 4 PSUs Titanium Level de 2700 W, todas em um chassi de alto fluxo de ar, para garantir a estabilidade em cenários de alta utilização. Até quatro SuperNICs BlueField®-3 ou quatro NICs NVIDIA ConnectX®-7 por sistema fornecem velocidades de rede de 400 Gb/s com alta escalabilidade e segurança.

Os sistemas 4U PCIe GPU da Supermicro são totalmente certificados pela NVIDIA para o NVIDIA Omniverse, passando por um rigoroso processo de validação que testa o desempenho, a confiabilidade, a escalabilidade e a segurança. As organizações podem maximizar o desempenho em toda a gama diversificada de cargas de trabalho dentro da plataforma de desenvolvimento NVIDIA Omniverse, incluindo o ecossistema OpenUSD de construção mundial e as tecnologias de IA generativas por meio das APIs do Omniverse Cloud.

O SuperCluster para NVIDIA Omniverse é uma solução de infraestrutura totalmente interconectada que garante que designers, artistas, engenheiros e outros possam acessar o mais alto nível de computação de GPU no momento da necessidade, com acesso contínuo a GPUs virtuais ou acesso bare-metal a nós de sistema completos. A malha de rede de alto desempenho de 400 Gb/s, com suporte para NVIDIA Spectrum™-X Ethernet, permite que as empresas que desenvolvem modelos de linguagem grandes e personalizados aproveitem um pool combinado de memória de GPU nos nós do sistema, essencial para o treinamento de grandes modelos de IA.

As soluções de rack validadas da Supermicro variam de 4 GPUs a uma Unidade Escalável de 256 GPUs, que pode ser multiplicada para se adequar a empresas de qualquer tamanho. Os clientes recebem racks plug-and-play totalmente validados, testados no nível L12 e prontos para uso no primeiro dia.

Uma solução altamente personalizável, dimensionada de um único rack a uma escala empresarial

Um SuperCluster da Supermicro para NVIDIA Omniverse pode ser implementado a partir de uma variedade de tamanhos e opções disponíveis, dependendo dos requisitos do cliente. Os nós do sistema podem ser equipados com 4 GPUs por sistema ou 8 GPUs por sistema. As implementações podem ser dimensionadas desde um único rack com 4 sistemas até uma unidade escalável com 32 sistemas em 5 racks. As grandes implementações podem ser incrementadas ainda mais por meio de unidades dimensionáveis para criar clusters de praticamente qualquer tamanho.

O SuperCluster para a unidade dimensionável NVIDIA Omniverse contém:

32 nós de sistema de GPU PCIe Supermicro SYS-421GE-TNRT (Dual-Root) ou SYS-421GE-TNRT3 (Direct-connect)

256 ou 128 GPUs NVIDIA L40S

3 nós de controle do sistema Hyper da Supermicro SYS-121H-TNR

3 switches de malha de computação Ethernet NVIDIA Spectrum™ SN5600 de 400G e 64 portas

2 switches de malha de controle/armazenamento Ethernet NVIDIA Spectrum SN5600 400G de 64 portas

2 switches de gerenciamento Ethernet 1G 48 portas NVIDIA Spectrum SN2201

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs ou NVIDIA ConnectX-7 NICs

5 racks: 48U 750mmx1200mm

O SuperCluster para NVIDIA Omniverse pode ser configurado em tamanhos de implementação tão pequenos quanto um único rack. Uma configuração de rack único contém:

4 nós de sistema de GPU PCIe Supermicro SYS-421GE-TNRT ou SYS-421GE-TNRT3

16 ou 8 GPUs NVIDIA L40S

2 nós de controle do Hyper System Supermicro SYS-121H-TNR

1 switch de malha de computação Ethernet NVIDIA Spectrum SN5600 de 400G e 64 portas

1 switches de malha de controle/armazenamento Ethernet NVIDIA Spectrum SN5600 de 400G e 64 portas

1 switch de gerenciamento Ethernet 1G 48 portas NVIDIA Spectrum SN2201

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs ou NVIDIA ConnectX-7 NICs

1 rack: 48U 750mmx1200mm

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações / borda. Somos um fabricante de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutação, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473790/13_PR_Image_2024_SuperCluster_Nvidia_Omniverse_R05.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/4837242/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.