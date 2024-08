Supermicro ने NVIDIA Omniverse के लिए स्केलेबल प्रदर्शन, लचीलेपन और संसाधन अनुकूलन के साथ डेवलपर्स को सशक्त बनाने वाला प्लग-एंड-प्ले SuperCluster लांच किया है

Supermicro रैक समाधान में 3D और AI कार्यभार के लिए प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए एक स्केलेबल यूनिट में 256 तक के सबसे उन्नत NVIDIA PCIe GPU की सुविधा है, जो NVIDIA Omniverse की बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट के लिए अनुकूलित है

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और डेनवर, 2 अगस्त, 2024 /PRNewswire/ -- SIGGRAPH 2024 Conference-- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, अपने SuperCluster पोर्टफोलियो में NVIDIA Omniverse™ प्लेटफ़ॉर्म के लिए प्लग-एंड-प्ले AI इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों की एक नए एडीशन की घोषणा कर रहा है, ताकि एंटरप्राइज़ स्तर पर उच्च-प्रदर्शन जनरेटिव AI-संवर्धित 3D कार्यप्रवाह प्रदान किया जा सके। इस नए SuperCluster में नवीनतम Supermicro NVIDIA OVX™ सिस्टम हैं और यह उद्यमों का कार्यभार बढ़ने पर आसानी से कार्य कर सकता है।

Supermicro SuperCluster for NVIDIA Omniverse

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang ने कहा, "Supermicro ने GPU-अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने में उद्योग का नेतृत्व किया है, पारंपरिक रूप से 3D ग्राफिक्स और एप्लिकेशन गतिवर्द्धन के लिए, और अब AI के लिए। AI के विकास के साथ, उद्यम ऐसे कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खोज कर रहे हैं जो इन सभी क्षमताओं को एक ही पैकेज में संयोजित कर दे। Supermicro के SuperCluster में NVIDIA Omniverse के लिए पूर्णतः परस्पर जुड़े 4U PCIe GPU NVIDIA-प्रमाणित सिस्टम्स™ की सुविधा है, जिसमें प्रति स्केलेबल यूनिट में 256 NVIDIA L40S PCIe GPUs तक की क्षमता है। यह सिस्टम जेनरेटिव AI एकीकरण सहित Omniverse प्लेटफॉर्म पर उच्च प्रदर्शन प्रदान करने में सहायता करता है। Omniverse के लिए इस SuperCluster को विकसित करके, हम एक उत्पाद के साथ-साथ एप्लिकेशन विकास और नवाचार के भविष्य के लिए एक प्रवेश द्वार भी खोल रहे हैं।"

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.supermicro.com/ai-supercluster पर जाएं

NVIDIA Omniverse के लिए SuperCluster Supermicro की प्रस्तुतियां एप्लिकेशन-अनुकूलित AI रैक समाधानों को व्यापक बनाती हैं। कई व्यावसायी लोग उत्पाद डिज़ाइन से लेकर औद्योगिक डिजिटल जुड़वाँ तक के उपयोग के मामलों सहित कम्प्यूट-प्रदायक 3D कार्यप्रवाहों पर निर्भर करते हैं। जेनरेटिव AI ने मौजूदा 3D कार्यप्रवाहों को बढ़ाया है और यह एप्लिकेशनों के एक नए युग को गति दे रही है। NVIDIA Omniverse के लिए SuperCluster, 3D और AI की बहु-कार्यभार आवश्यकताओं के लिए स्केल-आउट इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट को आसान बनाने में सहायता करता है।

Supermicro NVIDIA OVX सिस्टम क्लस्टर की कंप्यूटिंग शक्ति के आधारभूत निर्माण ब्लाक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक सिस्टम नोड उच्चतम 3D प्रदर्शन का संयोजन प्रदान करने वाले 8 नवीनतम NVIDIA PCIe GPU को होस्ट करता है, और Tensor Cores और Transformer Engine की सपोर्ट से असाधारण जेनरेटिव AI प्रदर्शन उत्पन्न करता है। उच्च-उपयोग परिदृश्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सभी सिस्टम उच्च-वायु प्रवाह चेसिस के भीतर लगे 4x 2700W टाइटेनियम स्तर के PSUs द्वारा संचालित होते हैं। प्रति सिस्टम अधिकतम चार BlueField®-3 SuperNICs या चार NVIDIA ConnectX®-7 NICs तक की उच्च मापनीयता और सुरक्षा के साथ 400Gb/s की नेटवर्क गति प्रदान करते हैं।

Supermicro के 4U PCIe GPU सिस्टम NVIDIA Omniverse के लिए पूर्णतः NVIDIA-प्रमाणित हैं, तथा प्रदर्शन, विश्वसनीयता, मापनीयता और सुरक्षा का परीक्षण करने वाली गहन सत्यापन प्रक्रिया अपनाते हैं। प्रतिष्ठान अपने NVIDIA Omniverse विकास प्लेटफॉर्म के भीतर Omniverse Cloud APIs के माध्यम से विश्व-निर्माण OpenUSD इकोसिस्टम और जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजियों सहित कार्यभारों की विविधतापूर्ण रेंज में प्रदर्शन को अधिकतम कर सकते हैं।

NVIDIA Omniverse के लिए SuperCluster एक पूर्णतः आपसी संपर्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि डिज़ाइनर, कलाकार, इंजीनियर और अन्य लोग आवश्यकता के समय GPU कंप्यूटिंग के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकें, जिसमें वर्चुअल GPUs तक निर्बाध पहुंच या पूर्ण सिस्टम नोड्स तक बेयर-मेटल पहुंच सम्मिलित है। NVIDIA Spectrum™-X Ethernet को सपोर्ट करते हुए 400Gb/s के उच्च-प्रदर्शन नेटवर्क फैब्रिक विशिष्ट रूप से निर्मित बड़े भाषा मॉडल विकसित करने वाले उद्यमों को सिस्टम नोड्स में GPU मेमोरी के मिश्रित पूल का उपयोग करने योग्य बनाता है, जो बड़े AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक है।

Supermicro के प्रमाणित रैक समाधान की रेंज 4 GPUs से लेकर 256 GPU स्केलेबल यूनिट तक हैं, जिन्हें किसी भी आकार के उद्यमों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। ग्राहकों को L12 स्तर पर परीक्षण किए गए तथा पहले दिन से ही उपयोग के लिए तैयार किए गए पूर्णतः प्रमाणित प्लग-एंड-प्ले रैक प्राप्त होते हैं।

सिंगल रैक से लेकर एंटरप्राइज़-स्केल तक के आकार का एक अत्यधिक अनुकूलन योग्य समाधान

NVIDIA Omniverse के लिए Supermicro SuperCluster को ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध आकारों और विकल्पों की एक रेंज से डिप्लॉय किया जा सकता है। सिस्टम नोड्स में 4 GPUs प्रति सिस्टम या 8 GPUs प्रति सिस्टम लगाए जा सकते हैं। डिप्लॉयमेंट का आकार 4 सिस्टमों वाले सिंगल रैक से लेकर 5 रैकों में 32 सिस्टमों वाली स्केलेबल इकाई तक हो सकता है। वस्तुतः किसी भी आकार के क्लस्टर का निर्माण करने के लिए बड़ी डिप्लॉयमेंटों को स्केलेबल इकाइयों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।

SuperCluster में NVIDIA Omniverse स्केलेबल यूनिट के लिए निम्न सम्मिलित हैं:

32 Supermicro SYS-421GE-TNRT (Dual-Root) या SYS-421GE-TNRT3 (Direct-connect) PCIe GPU सिस्टम नोड्स

256 या 128 NVIDIA L40S GPUs

3 Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System नियंत्रण नोड्स

3 400G 64-पोर्ट NVIDIA Spectrum™ SN5600 Ethernet कंप्यूट फ़ैब्रिक स्विच

2 400G 64-पोर्ट NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet स्टोरेज/कंट्रोल फ़ैब्रिक स्विच

2 1G 48-पोर्ट NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet प्रबंधन स्विच

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs या NVIDIA ConnectX-7 SuperNICs

5 रैक: 48U 750मिमीx1200मिमी

NVIDIA Omniverse के लिए SuperCluster को सिंगल रैक जितने छोटे डिप्लॉयमेंट आकार में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। सिंगल-रैक कॉन्फ़िगरेशन में निम्न सम्मिलित हैं:

4 Supermicro SYS-421GE-TNRT या SYS-421GE-TNRT3 PCIe GPU सिस्टम नोड्स

16 या 8 NVIDIA L40S GPUs

2 Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System नियंत्रण नोड्स

1 400G 64-पोर्ट NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet कंप्यूट फ़ैब्रिक स्विच

1 400G 64-पोर्ट NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet स्टोरेज/कंट्रोल फ़ैब्रिक स्विच

1 1G 48-पोर्ट NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet प्रबंधन स्विच

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs या NVIDIA ConnectX-7 NICs

1 रैक: 48U 750मिमीx1200मिमी

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro Enterprise, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाओं सहित टोटल IT समाधानों के निर्माता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सेट को सपोर्ट करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

