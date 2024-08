Supermicro（スーパーマイクロ）、NVIDIA Omniverse™ 向けのプラグアンドプレイSuperClusterを発表

最先端NVIDIA PCIe GPUを最大256基搭載し、NVIDIA Omniverse™の大規模展開に最適なSupermicroラックソリューションは、3Dグラフィックス およびAIワークロードのパフォーマンスを最大化し、開発者にスケーラブルなパフォーマンス、柔軟性、リソース最適化を実現

カリフォルニア州サンノゼとデンバー, 2024年8月5日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI)は、AI、クラウド、HPC、ストレージ、5G/Edge、グリーンコンピューティングをリードする、トータルITソリューションを提供するメーカーです。同社は、SupermicroのプラグアンドプレイAIインフラストラクチャソリューション SuperClusterポートフォリオに、3Dグラフィックスワークフローを高性能AIで強化するエンタープライズ規模のNVIDIA Omniverse™ プラットフォーム向け製品が新たに加わったことを発表しました。この新しいSuperClusterは、最新のSupermicro NVIDIA OVX™システムを搭載しており、ワークロードの増加に応じて容易に拡張することができます。

Supermicro SuperCluster for NVIDIA Omniverse

Supermicroの社長兼CEOの チャールズ・リアンは次のように述べています。 「Supermicroは、従来の3Dグラフィックスやアプリケーション高速化向けのGPU最適化製品の開発において業界をリードしてきましたが、現在ではAI向けにも展開しています。AIの台頭により、企業はこれらすべての機能を1つのパッケージにまとめたコンピューティングインフラを求めています。SupermicroのSuperClusterは、NVIDIA Omniverseに対応し、完全に相互接続された4U PCIe GPU NVIDIA-Certified Systems™を備えており、スケーラブルなユニットごとに最大256基のNVIDIA L40S PCIe GPUを搭載できます。このシステムは、生成AIを統合し、Omniverseプラットフォーム全体で高いパフォーマンスを実現することができます。Omniverse向けのSuperClusterを開発することで、わたしたちは単に製品を提供するだけでなく、アプリケーション開発とイノベーションの未来への道筋を示しているのです。」

NVIDIA Omniverse 向け SuperCluster により、Supermicro のアプリケーション最適化 AI ラック ソリューションの提供範囲が広がります。製品設計から産業用デジタルツインに至る幅広い専門家が、コンピューティング集約型の 3D グラフィックスワークフローを必要としています。生成 AI は既存の 3Dグラフィックスワークフローを拡張し、アプリケーションの新時代を加速させます。NVIDIA Omniverse™ 向け SuperCluster は、3DグラフィックスとAIのマルチワークロードのニーズに対応するスケールアウト型インフラストラクチャの導入を簡素化します。

Supermicro NVIDIA OVXシステムは、クラスターのコンピュートパワーの基盤となるビルディングブロックです。各システムノードは、最新のNVIDIA PCIe GPUを最大8基搭載しており、最高の3Dグラフィックスとバーチャルリアリティ性能に加え、TensorコアとTransformer Engineのサポートによる卓越した生成AI性能を兼ね備えています。システムには、4x 2700Wチタニウムレベル冗長電源が搭載され、そのすべてが優れたエアフローの筐体に収められ、高稼働シナリオにおける安定性を確保しています。システムあたり最大4つのNVIDIA BlueField®-3 SuperNICまたは4つのNVIDIA ConnectX®-7 NICが、高い拡張性とセキュリティを備えた400Gb/秒ネットワーキングのマルチポートを提供します。

Supermicroの4U PCIe GPUシステムは、パフォーマンス、信頼性、拡張性、およびセキュリティをテストする厳格な検証プロセスに合格し、NVIDIA Omniverse™での使用がNVIDIAによって認定されています。これにより、OpenUSDエコシステムやOmniverse Cloud APIを介した生成的AI技術など、NVIDIA Omniverse開発プラットフォーム内の多様なワークロードにおいてパフォーマンスを最大化することができます。

NVIDIA Omniverse™向け SuperClusterは、開発者やエンジニアなどが、仮想GPUへのシームレスなアクセスやフルシステムノードへのベアメタルアクセスにより、必要な時に最高レベルのGPUコンピューティングにアクセスが可能になる、完全に相互接続されたインフラストラクチャソリューションです。NVIDIA Spectrum™-X Ethernetプラットフォームによって提供される400Gb/秒の高性能ネットワーク・ファブリックは、カスタム大規模言語モデルを開発する企業が、大規模AIモデルのトレーニングに不可欠な、システムノード全体のGPUメモリーを統合したメモリープールの利用を可能にします。

Supermicroの検証済みラックソリューションは、4 GPUから256 GPUスケーラブルユニットまで幅広く、あらゆる規模の企業に適合するように拡張することができます。お客様は、L12レベルで徹底的に検証されたプラグアンドプレイラックを初日からすぐに使用することができます。

シングルラックからエンタープライズ規模まで、高度にカスタマイズ可能なソリューション

NVIDIA Omniverse™向け SuperClusterは、要件に応じて、幅広いサイズとオプションを提供します。システムノードは、システムあたり4 GPUまたは8 GPUを搭載でき、導入サイズは、4システムを搭載した1ラックから、5ラックに32システムを搭載したスケーラブルなユニットまで幅広く対応しています。大規模な導入でも、拡張可能なユニットを介してさらに増設することで、事実上あらゆる規模のクラスターを構築することができます。

NVIDIA Omniverse™向けSuperCluster(スケーラブルユニット)には以下が含まれます:

32台のSupermicro SYS-421GE-TNRT(デュアルルート)またはSYS-421GE-TNRT3(ダイレクト接続)PCIe GPUシステムノード

256基 または 128基 NVIDIA L40S GPU

3 台の Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System コントロールノード

3台の 400G 64ポートNVIDIA Spectrum™ SN5600 Ethernetコンピュートファブリックスイッチ

2 台の400G 64ポートNVIDIA Spectrum SN5600 Ethernetストレージ/制御ファブリックスイッチ

2 台の1G 48ポートNVIDIAスペクトラムSN2201イーサネット管理スイッチ

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs または NVIDIA ConnectX-7 NICs

5 ラック: 48U 750mmx1200mm

NVIDIA Omniverse™向けSuperClusterは、1ラックから構成可能です。1ラックには以下が含まれます:

4台のSupermicro SYS-421GE-TNRTまたはSYS-421GE-TNRT3 PCIe GPUシステムノード

16基または 8基の NVIDIA L40S GPU

2台のSupermicro SYS-121H-TNR Hyper Systemコントロールノード

1台の 400G 64ポートNVIDIAスペクトラムSN5600イーサネットコンピュートファブリックスイッチ

1 台の400G 64ポートNVIDIAスペクトラムSN5600イーサネットストレージ/コントロールファブリックスイッチ

1 台の1G 48ポートNVIDIAスペクトラムSN2201イーサネット管理スイッチ

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNIC または NVIDIA ConnectX-7 NIC

1 ラック: 48U 750mmx1200mm

