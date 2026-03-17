Os sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72 e HGX Rubin NVL8 da Supermicro são construídos com base na tecnologia de resfriamento a líquido DCBBS, visando um desempenho até 10 vezes maior por watt e um custo dez vezes menor em comparação com as soluções NVIDIA Blackwell.

O sistema 2U HGX Rubin NVL8 da Supermicro é a plataforma mais flexível que suporta NVIDIA Vera e CPUs x86 de última geração, com escalabilidade para até 72 GPUs Rubin por rack, além de uma opção de unidade de armazenamento (CDU) DCBBS Liquid-to-Air (L2A) para data centers sem resfriamento a líquido.

Os novos sistemas de CPU NVIDIA Vera da Supermicro incluem um servidor 2U que suporta até 6 GPUs RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition e um novo sistema de armazenamento de IA para expansão da memória de contexto, integrado com a DPU NVIDIA BlueField-4.

SAN JOSE, Califórnia, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para computação em nuvem, IA/ML, armazenamento e 5G/Edge, revelou hoje seu próximo portfólio de sistemas baseados na plataforma NVIDIA Vera Rubin. À medida que os centros de dados se transformam em verdadeiras fábricas de IA, produzindo inteligência em escala massiva, o raciocínio baseado em agentes, a IA de contexto estendido e as cargas de trabalho de Mistura de Especialistas (MoE) estão impulsionando a demanda por uma classe totalmente nova de infraestrutura de computação e armazenamento. Os sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin NVL8 e NVIDIA Vera CPU da Supermicro estão sendo projetados e construídos com a avançada tecnologia de resfriamento a líquido Data Center Building Block Solutions (DCBBS) da Supermicro para acelerar o tempo de lançamento no mercado para os clientes.

A Supermicro revela o DCBBS® com os novos sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 e CPU Vera, projetados para acelerar o tempo de lançamento no mercado de seus clientes.

"Estamos entrando em uma nova era na qual todas as organizações precisam de uma fábrica de IA para vencer no mercado, à medida que a demanda por cargas de trabalho de inferência está remodelando o que a infraestrutura de data center precisa oferecer", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "A plataforma tecnológica DCBBS da Supermicro está sendo projetada para impulsionar os futuros sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin NVL8 e NVIDIA Vera CPU, oferecendo aos nossos clientes um caminho rápido e integrado para a implantação em larga escala de fábricas de IA de última geração." "Estamos entusiasmados em apresentar uma prévia dessas soluções como prova de que fomos pioneiros ao lançar no mercado a infraestrutura que impulsionará a próxima fronteira da IA."

Para informações adicionais visite NVIDIA Vera Rubin | Supermicro.

DCBBS da Supermicro para as plataformas NVIDIA Vera Rubin e NVIDIA Rubin

Para oferecer o desempenho de uma fábrica de IA em grande escala, é necessário muito mais do que apenas computação — é preciso também uma infraestrutura de energia, resfriamento e rede que funcione perfeitamente. A abordagem modular DCBBS da Supermicro permite que os operadores de data centers implementem soluções de racks validadas e pré-projetadas, em vez de construírem infraestrutura personalizada para cada projeto — reduzindo o tempo de entrada em operação, minimizando o risco de integração e diminuindo o custo total de propriedade em implantações de fábricas de IA de qualquer escala.

O DCBBS da Supermicro são projetados especificamente para atender às crescentes demandas térmicas, de energia e de rede necessárias para permitir a implantação rápida e robusta da futura infraestrutura de CPUs NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin e NVIDIA Vera. Para atender às necessidades das plataformas Vera Rubin, que serão totalmente resfriadas a líquido a partir desta geração, o DCBBS inclui um conjunto completo de infraestrutura de resfriamento a líquido validada. Essa expansão inclui componentes instalados dentro do rack e em linha, como unidades de distribuição de líquido de arrefecimento (CDUs), manifolds e o sistema de conversão líquido-ar. Também estão incluídas soluções de infraestrutura, como torres de resfriamento e serviços de projeto e implementação de cabeamento — concebidas para se integrarem perfeitamente ao portfólio de sistemas de última geração da Supermicro.

SuperCluster NVIDIA Vera Rubin NVL72 da Supermicro

A Supermicro está aprimorando sua placa NVIDIA Vera Rubin NVL72 com novos componentes de resfriamento a líquido DCBBS para oferecer suporte completo aos requisitos de energia e térmicos em escala de rack e cluster. Isso inclui a fabricação de racks NVIDIA MGX otimizados, CDUs para instalação em rack ou em linha, RDHx e sidecars L2A para simplificar a produção e a implantação em larga escala do supercomputador de IA em escala de rack. O Vera Rubin NVL72 opera como um acelerador de escala de rack único, unificando seis chips coprojetados — GPU Rubin, CPU Vera, NVIDIA NVLink 6, NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, NVIDIA BlueField-4 DPU e NVIDIA Spectrum-X Ethernet — para fornecer até 3,6 Exaflops de inferência, 75 TB de memória rápida e 1,6 PB/s de largura de banda HBM4, visando até 10 vezes mais throughput por watt e um décimo do custo do token em comparação com o NVIDIA Blackwell.

Sistema NVIDIA HGX Rubin NVL8

O sistema 2U HGX Rubin NVL8 oferece a plataforma HGX mais densa e versátil — e é a primeira plataforma HGX a proporcionar maior flexibilidade na escolha de CPUs, incluindo NVIDIA Vera, além de processadores AMD e Intel x86 de última geração. Construído sobre a arquitetura de rack NVIDIA MGX com barramento e coletor de encaixe cego da Supermicro para integração em rack sem ferramentas, ele oferece aos clientes a liberdade de combinar oito GPUs Rubin com a plataforma de CPU que melhor se adapte às suas cargas de trabalho e ao seu ecossistema de software.

O design suporta 9 sistemas HGX Rubin NVL8 por rack — até 72 GPUs Rubin no total — para treinamento de IA em larga escala, inferência e HPC acelerado. O DCBBS oferece CDUs para instalação em rack, CDUs para instalação em linha, RDHx e um módulo lateral opcional de conversão de resfriamento a líquido para a ar (L2A) para clientes que implantam soluções em ambientes de data center com resfriamento a líquido ou a ar.

Sistema NVIDIA Vera CPU com RTX PRO

O sistema de IA agêntica de última geração Vera CPU da Supermicro está sendo projetado como um nó de computação de IA versátil para organizações que visam implantações de IA agente de última geração. O sistema apresenta duas CPUs NVIDIA Vera que suportam até 6 GPUs RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition em um chassi compacto de 2U — oferecendo a densidade de computação e a eficiência energética necessárias para a inferência de IA empresarial, cargas de trabalho com agentes, visualização e a incorporação de computação acelerada a todas as cargas de trabalho empresariais. Trata-se de um subsistema de memória LPDDR5X de alta largura de banda e aceleração de GPU PCIe em um formato compacto.

Plataforma de armazenamento de memória de contexto NVIDIA BlueField-4 STX

A futura plataforma de armazenamento de memória de contexto (CMX) da Supermicro introduz uma nova classe de armazenamento nativo para IA voltado à memória de contexto, arquitetada como uma camada inteligente de armazenamento de memória de contexto em nível de pod, que expande a capacidade do cache KV da GPU e fornece dados de inferência de contexto longo com a taxa de transferência exigida pelos superclusters de pods NVIDIA Vera Rubin NVL72. Equipado com o processador NVIDIA BlueField-4, CPUs NVIDIA Vera, SuperNICs NVIDIA ConnectX-9, Ethernet Spectrum-X NVIDIA DOCA e NVIDIA Dynamo, o sistema oferece a estrutura de alta largura de banda e baixa latência, além do descarregamento inteligente do caminho de dados, necessários para pipelines de inferência de IA em larga escala e cargas de trabalho RAG.

Soluções Supermicro NVIDIA Blackwell – Disponíveis agora

Com sistemas de última geração em rápido desenvolvimento, o portfólio atual de sistemas da Supermicro baseados em NVIDIA Blackwell está em plena produção e disponível para implantação imediata por meio da capacidade de fabricação da Supermicro nos EUA e globalmente, permitindo que os clientes construam e dimensionem sua infraestrutura de IA de produção hoje mesmo. A Supermicro está investindo tanto em sua linha atual de produtos Blackwell quanto em seus sistemas de próxima geração para garantir que os clientes tenham a plataforma certa em cada etapa dessa transformação.

Visite a Supermicro na GTC San Jose 2026.

A Supermicro apresentará prévias dos seus sistemas da plataforma Vera Rubin, juntamente com o seu portfólio atual de produtos Blackwell. Especialistas da Supermicro estarão disponíveis para discutir as opções de aquisição atuais, o planejamento do roteiro e os cronogramas de implantação para a infraestrutura de IA de curto prazo e de próxima geração no estande da Supermicro n.º 1113.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934982/SuperMicro_DCBBS_Lineup.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.