Supermicro ने नए NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 और Vera CPU सिस्टम के साथ DCBBS® (Data Center Building Block Solutions) का अनावरण किया, जिसे ग्राहकों के लिए उत्पादों को बाजार में लाने के समय को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Supermicro के NVIDIA Vera Rubin NVL72 और HGX Rubin NVL8 सिस्टम DCBBS लिक्विड - कूलिंग स्टैक पर आधारित हैं , जिनका लक्ष्य NVIDIA Blackwell सॉल्यूशंस की तुलना में प्रति वाट 10 गुना तक थ्रूपुट और टोकन लागत का दसवां हिस्सा हासिल करना है।

Supermicro का 2U HGX Rubin NVL8 सिस्टम एक बेहद लचीला प्लेटफॉर्म है , जो NVIDIA Vera और अगली पीढ़ी के x86 CPU को सपोर्ट करता है। यह प्रति रैक 72 Rubin GPUs तक स्केल कर सकता है और लिक्विड - कूलिंग के बिना डेटा सेंटर्स के लिए DCBBS® Liquid-to-Air (L2A) sidecar CDU विकल्प भी प्रदान करता है।

Supermicro के नए NVIDIA Vera CPU सिस्टम में एक 2U सर्वर शामिल है , जो 6 RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUs तक का समर्थन करता है और इसमें NVIDIA BlueField-4 DPU के साथ एकीकृत संदर्भ मेमोरी विस्तार के लिए एक नया AI स्टोरेज सिस्टम शामिल है।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 18 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI क्लाउड कंप्यूटिंग, AI/ML, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए संपूर्ण IT समाधान प्रदाता) ने आज NVIDIA Vera Rubin प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित अपने आगामी सिस्टम पोर्टफोलियो का अनावरण किया। जैसे-जैसे डेटा सेंटर AI फैक्ट्रियों में बदल रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर बुद्धिमत्ता पैदा कर रहे हैं, एजेंटिक रिज़निंग, लॉन्ग-कंटेक्स्ट एआई और मिक्स्चर-ऑफ़-एक्सपर्ट्स (MoE) वर्कलोड एक बिल्कुल नए प्रकार के कंप्यूट और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को बढ़ा रहे हैं। Supermicro के NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin NVL8 और NVIDIA Vera CPU सिस्टम को Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS®) की उन्नत लिक्विड-कूलिंग तकनीक के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया जा रहा है, ताकि ग्राहकों के लिए उत्पादों को बाज़ार में लाने का समय कम किया जा सके।

Supermicro Reveals DCBBS® with New NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8, and Vera CPU Systems, Designed to Accelerate Customer Time-to-Market

Supermicro के अध्यक्ष और CEO Charles Liang ने कहा, "हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ बाज़ार में सफल होने के लिए हर संगठन को एक AI factory की आवश्यकता है, क्योंकि इंफ़ेरेंस वर्कलोड की बढ़ती मांग यह तय कर रही है कि डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या और कैसे प्रदान करना चाहिए।" "Supermicro की DCBBS® टेक्नोलॉजी स्टैक को आगामी NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 और Vera CPU सिस्टम को सशक्त बनाने के लिए इंजीनियर किया जा रहा है, ताकि हमारे ग्राहकों को अगली पीढ़ी की AI factories को बड़े पैमाने पर तैनात करने के लिए एक तेज़ और स्पष्ट रास्ता मिल सके।" "हम इन सॉल्यूशंस की शुरुआती झलक पेश करने के लिए उत्साहित हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हम AI के अगले चरण को शक्ति देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बाज़ार में सबसे आगे हैं।"

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NVIDIA Vera Rubin और Rubin प्लेटफॉर्म के लिए Supermicro DCBBS

बड़े पैमाने पर AI factory का प्रदर्शन देने के लिए सिर्फ कंप्यूटिंग ही काफी नहीं है—इसके लिए बिजली, कूलिंग और नेटवर्किंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है, जो आपस में बिना रुकावट के काम करें। Supermicro का मॉड्यूलर DCBBS® दृष्टिकोण डेटा सेंटर ऑपरेटरों को हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बजाय, पहले से तैयार और सत्यापित (validated) रैक सॉल्यूशंस तैनात करने की सुविधा देता है—जिससे सिस्टम को जल्दी चालू किया जा सकता है, इंटीग्रेशन का जोखिम कम होता है और किसी भी स्तर के AI फ़ैक्ट्री डिप्लॉयमेंट में कुल लागत (TCO) भी घटती है।

Supermicro का DCBBS® विशेष रूप से इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह लगातार बदलती थर्मल (गर्मी), पावर और नेटवर्किंग जरूरतों को पूरा कर सके, ताकि आगामी NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin और NVIDIA Vera CPU इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ और मजबूत तैनाती संभव हो सके। Vera Rubin प्लेटफॉर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो इस पीढ़ी से आगे पूरी तरह से लिक्विड-कूल्ड होंगे, DCBBS में प्रमाणित लिक्विड-कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा सेट शामिल है। इस विस्तार में रैक और पंक्ति में स्थित घटक जैसे कि शीतलक वितरण इकाइयाँ (सीडीयू), मैनिफोल्ड और लिक्विड-टू-एयर Sidecar शामिल हैं। इसमें कूलिंग टावर, केबलिंग डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन सेवाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस भी शामिल हैं—जिन्हें Supermicro के अगली पीढ़ी के सिस्टम पोर्टफोलियो के साथ बिना रुकावट (seamlessly) जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster

Supermicro अपने NVIDIA Vera Rubin NVL72 को नए DCBBS® liquid-cooling घटकों के साथ इंजीनियर कर रहा है, ताकि रैक और क्लस्टर स्तर पर पावर और थर्मल क्षमता को पूरी तरह सपोर्ट किया जा सके। इसमें बड़े पैमाने पर रैक-स्केल एआई सुपरकंप्यूटर के उत्पादन और तैनाती को सुव्यवस्थित करने के लिए अनुकूलित NVIDIA MGX रैक, इन-रैक या इन-रो सीडीयू, आरडीएचएक्स और L2A Sidecar का निर्माण शामिल है। Vera Rubin NVL72 एक सिंगल रैक-स्केल एक्सेलेरेटर के रूप में काम करता है, जो छह co-designed चिप्स—Rubin GPU, Vera CPU, NVIDIA NVLink 6, NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, NVIDIA BlueField-4 DPU, and NVIDIA Spectrum-X Ethernet—को एकीकृत करता है। यह 3.6 exaflops तक का इंफ़ेरेंस, 75TB तक की हाई-स्पीड मेमोरी और 1.6 PB/s की HBM4 बैंडविड्थ प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य NVIDIA Blackwell की तुलना में प्रति वाट थ्रूपुट को 10 गुना तक बढ़ाना और टोकन लागत को दस गुना तक कम करना है।

NVIDIA HGX Rubin NVL8 System

2U HGX Rubin NVL8 सिस्टम सबसे कॉम्पैक्ट (सघन) और सबसे लचीला HGX प्लेटफॉर्म प्रदान करता है—और यह पहला HGX प्लेटफॉर्म है जो CPU चयन में अधिक लचीलापन देता है, जिसमें NVIDIA Vera CPUs के साथ-साथ अगली पीढ़ी के AMD और Intel x86 प्रोसेसर भी शामिल हैं। Supermicro के ब्लाइंड मेट बसबार और मैनिफोल्ड के साथ NVIDIA MGX रैक आर्किटेक्चर पर निर्मित, जो बिना किसी उपकरण के रैक में एकीकृत करने की सुविधा देता है, यह ग्राहकों को आठ Rubin GPU को उस CPU प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की स्वतंत्रता देता है जो उनके कार्यभार और सॉफ्टवेयर स्टैक के लिए सबसे उपयुक्त हो।

यह डिज़ाइन प्रति रैक 9 HGX Rubin NVL8 सिस्टम को सपोर्ट करता है — कुल मिलाकर 72 Rubin GPU तक — बड़े पैमाने पर AI प्रशिक्षण, अनुमान और त्वरित HPC के लिए। DCBBS® उन ग्राहकों के लिए इन-रैक CDU, इन-रो CDU, RDHX और एक वैकल्पिक Liquid-to-Air (L2A) Sidecar प्रदान करता है, जो लिक्विड-कूल्ड या एयर-कूल्ड डेटा सेंटर वातावरण में तैनाती कर रहे हैं।

RTX PRO के साथ NVIDIA Vera CPU सिस्टम

Supermicro का Vera CPU नेक्स्ट-जेनरेशन एजेंटिक एआई सिस्टम उन संगठनों के लिए एक बहुमुखी एआई कंप्यूट नोड के रूप में इंजीनियर किया जा रहा है जो नेक्स्ट-जेनरेशन एजेंटिक एआई डिप्लॉयमेंट को लक्षित कर रहे हैं। इस सिस्टम में कॉम्पैक्ट 2U चेसिस में डुअल NVIDIA Vera CPU लगे हैं जो 6 RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU तक सपोर्ट करते हैं - यह एंटरप्राइज AI इंफ़ेरेंस, एजेंटिक वर्कलोड, विज़ुअलाइज़ेशन के लिए आवश्यक कंप्यूट घनत्व और ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है और सभी एंटरप्राइज वर्कलोड में त्वरित कंप्यूटिंग जोड़ता है। यह एक उच्च-बैंडविड्थ वाला LPDDR5X मेमोरी सबसिस्टम और PCIe GPU एक्सेलरेशन है, जो कम जगह घेरता है।

NVIDIA BlueField-4 STX Context मेमोरी स्टोरेज प्लेटफॉर्म

Supermicro का आगामी कॉन्टेक्स्ट मेमोरी स्टोरेज प्लेटफॉर्म (CMX) कॉन्टेक्स्ट मेमोरी के लिए एआई-नेटिव स्टोरेज की एक नई श्रेणी पेश करता है - जिसे एक इंटेलिजेंट पॉड-लेवल कॉन्टेक्स्ट मेमोरी स्टोरेज टियर के रूप में आर्किटेक्ट किया गया है जो GPU केवी कैश क्षमता को बढ़ाता है और Vera Rubin NVL72 सुपर पॉड क्लस्टर की मांग के अनुसार थ्रूपुट पर लंबे-कॉन्टेक्स्ट इंफ़ेरेंस डेटा को सर्व करता है। NVIDIA BlueField-4 प्रोसेसर, NVIDIA Vera CPUs, NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs, Spectrum-X Ethernet NVIDIA DOCA और NVIDIA Dynamo द्वारा संचालित यह सिस्टम उच्च-बैंडविड्थ, कम-विलंबता वाला फैब्रिक और बुद्धिमान डेटा पथ ऑफलोड प्रदान करता है, जिसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर AI इंफ़ेरेंस पाइपलाइन और RAG वर्कलोड को होती है।

Supermicro NVIDIA Blackwell सॉल्यूशंस — अभी उपलब्ध है

अगली पीढ़ी के सिस्टमों के तेज़ विकास के बीच, Supermicro के NVIDIA Blackwell-आधारित सिस्टमों का पूरा पोर्टफोलियो वर्तमान में पूर्ण उत्पादन में है और Supermicro की अमेरिकी तथा वैश्विक विनिर्माण क्षमता के जरिए तुरंत तैनाती के लिए उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को आज ही प्रोडक्शन AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बढ़ाने में मदद मिलती है। Supermicro अपने मौजूदा Blackwell लाइनअप और अगली पीढ़ी के सिस्टम—दोनों में निवेश कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को इस बदलाव के हर चरण में सही प्लेटफॉर्म मिल सके।

GTC San Jose 2026 में Supermicro से मिलें

Supermicro अपने मौजूदा प्रोडक्शन Blackwell पोर्टफोलियो के साथ-साथ अपने Vera Rubin प्लेटफॉर्म सिस्टम के शुरुआती पूर्वावलोकन का अनावरण करेगी। Supermicro के विशेषज्ञ बूथ #1113 पर उपलब्ध रहेंगे, जहाँ वे निकट भविष्य और अगली पीढ़ी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्तमान खरीद विकल्पों, रोडमैप योजना और तैनाती समयसीमा पर चर्चा करेंगे।"

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT सॉल्यूशंस की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फ़ार्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग सॉल्यूशंस (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2934805/SuperMicro_DCBBS_Lineup.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg