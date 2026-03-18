Supermicro onthult DCBBS® met nieuwe NVIDIA Vera Rubin NVL72-, HGX Rubin NVL8- en Vera CPU-systemen, ontworpen om de marktintroductietijd van klanten te versnellen

Supermicro's NVIDIA Vera Rubin NVL72- en HGX Rubin NVL8-systemen zijn gebouwd op de DCBBS-vloeistofkoelingsstack en doelen op maximaal tien keer de doorvoer per watt en een tiende van de tokenkosten, vergeleken met NVIDIA Blackwell-oplossingen.

Supermicro's 2U HGX Rubin NVL8-systeem is het meest flexibele platform dat NVIDIA Vera- en x86-CPU's van de volgende generatie ondersteunt, met een schaal van 72 Rubin GPU's per rack, evenals een DCBBS Liquid-to-Air (L2A) Sidecar CDU-optie voor datacenters zonder vloeistofkoeling.

Supermicro's nieuwe NVIDIA Vera CPU-systemen omvatten een 2U-server met ondersteuning voor maximaal 6 RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU's en een nieuw AI-opslagsysteem voor contextgeheugenuitbreiding geïntegreerd met NVIDIA BlueField-4 DPU.

SAN JOSE, Californië, 18 maart 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), leverancier van totale IT-oplossingen voor cloudcomputing, AI/ML, opslag en 5G/edge, heeft vandaag zijn aankomende systeemportfolio onthuld, aangedreven door het NVIDIA Vera Rubin-platform. Aangezien datacenters transformeren in AI-fabrieken, die intelligentie op grote schaal produceren, stuwen agentic reasoning, long-context AI en Mixture-of-Experts (MoE)-werklasten de vraag naar een geheel nieuwe klasse van compute- en opslaginfrastructuur. Supermicro's NVIDIA Vera Rubin NVL72-, NVIDIA HGX Rubin NVL8- en NVIDIA Vera CPU-systemen worden ontworpen en gebouwd met Supermicro's geavanceerde vloeistofkoelingstechnologiestack, Data Center Building Block Solutions (DCBBS), om de marktintroductietijd voor klanten te versnellen.

Supermicro Reveals DCBBS® with New NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8, and Vera CPU Systems, Designed to Accelerate Customer Time-to-Market

"We gaan een nieuw tijdperk in waarin elke organisatie een AI-fabriek nodig heeft om succesvol te zijn op de markt, omdat de vraag naar inferentieactiviteiten een nieuwe vorm geeft aan wat de infrastructuur van het datacenter moet leveren", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Supermicro's DCBBS-technologiestack is ontwikkeld om de aankomende NVIDIA Vera Rubin NVL72-, HGX Rubin NVL8- en Vera CPU-systemen te ondersteunen om onze klanten een snelle en duidelijke route te bieden naar de implementatie van AI-fabrieken van de volgende generatie op schaal. We zijn verheugd om een voorsmaakje van deze oplossingen te kunnen geven als bewijs dat we als eerste op de markt zijn met de infrastructuur die de volgende grens van AI zal verleggen."

Supermicro DCBBS voor NVIDIA Vera Rubin- en Rubin-platformen

Het leveren van AI-fabrieksprestaties op schaal vereist veel meer dan alleen rekenwerk. Het vereist een infrastructuur voor stroom, koeling en netwerken die naadloos werkt. Supermicro's modulaire DCBBS-benadering stelt datacenteroperators in staat om gevalideerde, vooraf ontworpen rackoplossingen in te zetten in plaats van een infrastructuur op maat voor elk project, waardoor de time-to-online wordt verkort, het integratierisico wordt geminimaliseerd en de totale kosten van eigendom worden verlaagd voor AI-fabrieksimplementaties van om het even welke schaal.

Supermicro's DCBBS zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de veranderende thermische, stroom- en netwerkvereisten die nodig zijn om een snelle en robuuste implementatie van de komende NVIDIA Vera Rubin NVL72-, NVIDIA HGX Rubin- en NVIDIA Vera CPU-infrastructuur mogelijk te maken. Om te voldoen aan de behoeften van Vera Rubin-platforms, die vanaf deze generatie volledig met vloeistof worden gekoeld, bevat DCBBS een volledige suite van gevalideerde vloeistofkoelingsinfrastructuur. Deze uitbreiding omvat in-rack- en in-row-componenten zoals koelvloeistofdistributie-eenheden (CDU's), manifolds en liquid-to-air sidecar. Hieronder vallen ook infrastructuuroplossingen zoals koeltorens en ontwerp- en implementatiediensten voor bekabeling, die zijn ontworpen om naadloos te integreren in Supermicro's systeemportfolio van de volgende generatie.

Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster

Supermicro ontwikkelt zijn NVIDIA Vera Rubin NVL72 met nieuwe DCBBS-vloeistofkoelingscomponenten om de stroom- en thermische omhulling op rack- en clusterschaal volledig te ondersteunen. Dit omvat de productie van geoptimaliseerde NVIDIA MGX-racks, in-rack of in-row CDU, RDHx en L2A-sidecar om de productie en de uitrol van de AI-supercomputer op schaal te stroomlijnen. De Vera Rubin NVL72 functioneert als één enkele rack-scale versneller, die zes co-ontworpen chips verenigt - Rubin GPU, Vera CPU, NVIDIA NVLink 6, NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, NVIDIA BlueField-4 DPU en NVIDIA Spectrum-X Ethernet - om tot 3,6 Exaflops inferentie, 75 TB snel geheugen en 1,6 PB/s HBM4-bandbreedte te leveren, met als doelstelling tot 10x de doorvoer per watt en een tiende van de tokenkosten in vergelijking met NVIDIA Blackwell.

NVIDIA HGX Rubin NVL8-systeem

Het 2U HGX Rubin NVL8-systeem biedt het dichtste en meest flexibele HGX-platform en het eerste HGX-platform dat meer flexibiliteit biedt in CPU-selecties, waaronder NVIDIA Vera CPU's alsook AMD- en Intel x86-processors van de volgende generatie. Gebouwd op de NVIDIA MGX-rackarchitectuur met Supermicro's blind mate busbar en manifold voor gereedschapsvrije rackintegratie, geeft het klanten de vrijheid om acht Rubin GPU's te koppelen aan het CPU-platform dat het beste past bij hun werklast en softwarestack.

Het ontwerp ondersteunt 9 HGX Rubin NVL8-systemen per rack tot 72 Rubin GPU's in totaal voor grootschalige AI-training, inferentie en versnelde HPC. DCBBS biedt in-rack CDU, in-row CDU, RDHx en een optionele Liquid-to-air (L2A) sidecar voor klanten die werken in vloeistofgekoelde of luchtgekoelde datacenteromgevingen.

NVIDIA Vera CPU-systeem met RTX PRO

Supermicro's Vera CPU agentgestuurd AI-systeem van de volgende generatie wordt ontworpen als een veelzijdig AI-computingknooppunt voor organisaties die zich richten op agentgestuurde AI-implementaties van de volgende generatie. Het systeem beschikt over dubbele NVIDIA Vera CPU's die tot 6 RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU's ondersteunen in een compact 2U-chassis, waardoor de rekendichtheid en energie-efficiëntie geleverd wordt voor AI-inferentie, agentgestuurde werklasten, visualisatie en waardoor versnelde computing toegevoegd wordt aan alle werklasten van ondernemingen. Het beschikt over een LPDDR5X-geheugensubsysteem met hoge bandbreedte en PCIe GPU-versnelling met een ruimte-efficiënte voetafdruk.

NVIDIA BlueField-4 STX Context Memory Storage Platform

Supermicro's aankomende Context Memory Storage Platform (CMX) introduceert een nieuwe klasse van AI-native opslag voor contextgeheugen, ontworpen als een intelligente pod-level contextgeheugenopslaglaag die het GPU KV-cachevermogen uitbreidt en inferentiegegevens met lange context bedient met de doorvoer die Vera Rubin NVL72-superpodclusters vereisen. Het systeem wordt aangedreven door de NVIDIA BlueField-4-processor, NVIDIA Vera-CPUs, NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs, Spectrum-X Ethernet NVIDIA DOCA en NVIDIA Dynamo en biedt de bandbreedte, netwerkweefsel met lage latentie en intelligente datapath-offload die grootschalige AI-inferentiepijplijnen en RAG-werklasten vereisen.

Supermicro NVIDIA Blackwell Solutions — Nu beschikbaar

Met systemen van de volgende generatie in snelle ontwikkeling is Supermicro's huidige portfolio van op NVIDIA Blackwell gebaseerde systemen in volledige productie en beschikbaar voor onmiddellijke implementatie via Supermicro's Amerikaanse en wereldwijde productiecapaciteit, waardoor klanten vandaag de dag AI-infrastructuur kunnen bouwen en opschalen. Supermicro investeert zowel in de huidige Blackwell-lijn als in zijn systemen van de volgende generatie om ervoor te zorgen dat klanten in elke fase van deze transformatie het juiste platform hebben.

Bezoek Supermicro op GTC San Jose 2026

Supermicro zal vroege previews onthullen van zijn Vera Rubin-platformsystemen naast zijn huidige Blackwell-portfolio. Er zullen Supermicro-experts beschikbaar zijn om de huidige aankoopopties, routekaartplanning en implementatietijdlijnen voor zowel korte termijn als AI-infrastructuur van de volgende generatie op Supermicro-stand #1113 te bespreken.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, schakelaarsystemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskomsten te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

