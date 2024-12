A Tata Communications está preparando o Kaleyra AI: o futuro transformador das interações com o cliente, com tecnologia de IA

MUMBAI, Índia, 14 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), um dos principais nomes globais em tecnologia de comunicação, anunciou hoje o Kaleyra AI — um portfólio inovador, com tecnologia de inteligência artificial, que está pronto para redefinir as interações com os clientes.

O portfólio revolucionário oferecerá inicialmente três recursos distintos que vão além das ferramentas de comunicação tradicionais. Projetado para integrar-se perfeitamente com canais de comunicação e interfaces de agentes ao vivo, o conjunto aproveitará a IA Generativa (GenAI) para proporcionar uma vantagem competitiva por meio de interações mais personalizadas, eficientes e altamente envolventes com os clientes. Os recursos iniciais oferecidos incluem:

Gerador de modelos GenAI para WhatsApp : o recurso permitirá a criação de modelos personalizados e variantes de mensagens para o WhatsApp. O roteiro inclui a extensão de recursos semelhantes para outros canais de comunicação, como SMS e serviços de comunicação avançados (RCS).

Ao criar mensagens que repercutem com o público e aproveitar os pontos fortes de cada canal, as empresas poderão automatizar tarefas de marketing e aumentar as taxas de resposta, enquanto mantêm uma voz de marca consistente e relevância com seus clientes.

Ao processar consultas de dados em linguagem natural dos clientes, ele fornecerá análises personalizadas e com tecnologia de IA em segundos, permitindo que as empresas tomem decisões rápidas baseadas em dados e obtenham insights importantes sem depender excessivamente das equipes de análise de negócios.

A plataforma também capacitará as equipes de apoio ao cliente e marketing das empresas a construir um relacionamento por meio de um engajamento inteligente e imersivo, aprimorando a experiência geral do usuário.

"O Kaleyra AI representa um avanço significativo e será um catalisador para as empresas incentivarem o crescimento dos negócios", afirmou Mauro Carobene, Chefe do Conjunto de Interações com o Cliente, Tata Communications. "Para funções voltadas ao cliente, o portfólio aprimorará significativamente as taxas de engajamento e interação. Em demonstrações controladas preliminares, observamos reduções expressivas no tempo médio de resposta e resolução de problemas, especialmente durante volumes elevados de consultas. Para os líderes de nível executivo, nossos relatórios e insights com tecnologia de IA generativa oferecerão maior clareza sobre o desempenho da empresa, acessíveis de forma intuitiva por meio de uma interface em linguagem natural."

O Kaleyra AI será inicialmente oferecido em versão beta para clientes selecionados da Tata Communications no início do próximo ano. Um lançamento para disponibilidade geral, na nuvem de IA da Tata Communications, está previsto para o primeiro semestre de 2025.

Para mais detalhes sobre o Kaleyra AI, clique aqui.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é um facilitador global de ecossistemas digitais que possibilita a economia digital em rápida expansão em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

