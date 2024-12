Tata Communications prépare Kaleyra AI : l'avenir des interactions avec les clients, qui changera la donne et sera alimenté par l'IA

MUMBAI, Inde, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483), l'un des principaux acteurs mondiaux des technologies de la communication, a annoncé aujourd'hui Kaleyra AI - un portefeuille phare d'avenir, alimenté par l'intelligence artificielle, qui est prêt à redéfinir les interactions avec les clients.

Ce portefeuille, qui change la donne, offrira dans un premier temps trois capacités distinctes qui vont au-delà des outils de communication traditionnels. Conçue pour s'intégrer sans effort aux canaux de communication et aux interfaces des agents en direct, la suite s'appuiera sur l'IA générative (GenAI) pour offrir un avantage concurrentiel grâce à des interactions client rationalisées, personnalisées et très engageantes. Les capacités initiales proposées comprennent :

Générateur de modèles GenAI pour WhatsApp : cette fonctionnalité permettra de créer des modèles personnalisés et des variantes de messages pour WhatsApp. La feuille de route prévoit d'étendre des fonctionnalités similaires à d'autres canaux de communication, tels que les SMS et les services de communication riches (RCS).

En élaborant des messages qui trouvent un écho auprès du public et en exploitant les points forts de chaque canal, les entreprises seront en mesure d'automatiser les tâches de marketing et d'augmenter les taux de réponse, tout en maintenant la cohérence de la voix de la marque et sa pertinence auprès de leurs clients.

En traitant les requêtes de données en langage naturel des clients, il fournira en quelques secondes des analyses personnalisées basées sur l'IA, permettant aux entreprises de prendre rapidement des décisions fondées sur des données et d'obtenir des informations critiques sans avoir à recourir à des équipes d'analyse commerciale.

La plateforme permettra également aux équipes de marketing et d'assistance à la clientèle des entreprises d'établir une relation grâce à un engagement intelligent et immersif, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur.

« Kaleyra AI représente un puissant bond en avant et sera un multiplicateur de force pour les entreprises afin d'accélérer leur croissance », a déclaré Mauro Carobene, responsable de Customer Interaction Suite, Tata Communications. « Pour les fonctions en contact avec la clientèle, le portefeuille améliorera considérablement les taux d'engagement et d'interaction. Lors des premières démonstrations contrôlées, nous avons observé des réductions marquées du temps moyen de réponse et de résolution des problèmes, en particulier lors des pics de requêtes. Pour les décideurs de la C-suite, nos rapports et analyses génératifs alimentés par l'IA amélioreront la visibilité des performances de l'entreprise, le tout via une interface simple en langage naturel. »

Kaleyra AI sera initialement proposé en version bêta à certains clients de Tata Communications au début de l'année prochaine. La mise à disposition générale, sur l'AI Cloud de Tata Communications, est prévue pour le premier semestre 2025.

Pour plus de détails sur Kaleyra AI, cliquez ici.

À propos de Tata Communications

En tant que membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Sa confiance en tant que leader lui permet d'accompagner la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale avec des solutions de collaboration et connectées, la connectivité de base et de nouvelle génération, l'hébergement dans le cloud et les solutions de sécurité et les services de médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

