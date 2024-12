Tata Communications prepara Kaleyra AI: El innovador futuro de las interacciones con los clientes impulsado por la IA

MUMBAI, India, 14 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), líder global en tecnología de comunicación, anunció hoy a Kaleyra AI, una cartera emblemática impulsada por la IA con miras al futuro que está configurada para redefinir las interacciones con los clientes.

La innovadora cartera ofrecerá inicialmente tres capacidades específicas que superan las herramientas de comunicación tradicionales. Diseñado para integrarse sin esfuerzo con los canales de comunicación y con las interfaces de agentes en vivo, el paquete aprovechará la IA generativa (GenIA) para que proporcione una ventaja competitiva mediante interacciones con los clientes ágiles, personalizadas y sumamente atractivas. Las posibilidades iniciales que se ofrecen incluyen:

Generador de plantillas GenAI para WhatsApp : Esta posibilidad permitirá la elaboración de plantillas personalizadas y variantes de mensajes para WhatsApp. La guía incluye ampliar las capacidades similares a otros canales de comunicación, como SMS y RCS (servicio de comunicación enriquecida).

Al elaborar mensajes con los que el público se identifique, y aprovechar las fortalezas de cada canal, las empresas podrán automatizar las tareas de marketing y aumentar las tasas de respuesta, al tiempo que mantienen una voz consistente y la relevancia de la marca con sus clientes.

Esta posibilidad permitirá la elaboración de plantillas personalizadas y variantes de mensajes para WhatsApp. La guía incluye ampliar las capacidades similares a otros canales de comunicación, como SMS y RCS (servicio de comunicación enriquecida). Al elaborar mensajes con los que el público se identifique, y aprovechar las fortalezas de cada canal, las empresas podrán automatizar las tareas de marketing y aumentar las tasas de respuesta, al tiempo que mantienen una voz consistente y la relevancia de la marca con sus clientes. Creación de informes de datos de IA tipo conversación: La posibilidad avanzada de crear informes hará posible la transformación de consultas de datos complejas en informes esclarecedores con visualizaciones atractivas y fáciles de entender.

Al procesar consultas de datos en lenguaje natural por parte de los clientes, el resultado serán análisis impulsados por la IA personalizados en segundos, que permitirán a los negocios tomar decisiones rápidas basadas en datos y tener perspectivas críticas sin tener que confiar demasiado en los equipos de análisis de los negocios.

La posibilidad avanzada de crear informes hará posible la transformación de consultas de datos complejas en informes esclarecedores con visualizaciones atractivas y fáciles de entender. Al procesar consultas de datos en lenguaje natural por parte de los clientes, el resultado serán análisis impulsados por la IA personalizados en segundos, que permitirán a los negocios tomar decisiones rápidas basadas en datos y tener perspectivas críticas sin tener que confiar demasiado en los equipos de análisis de los negocios. Creador de No-código de IA tipo conversación: Más allá de las interacciones básicas, esta posibilidad facilitará a los usuarios de los negocios a crear "asistentes de interacción" que ofrezcan respuestas naturales tipo conversación (sin requerir ningún conocimiento de programación) en texto y formatos de medios enriquecidos para los clientes y fuerzas laborales, con lo que se simplifica el análisis de datos complejos y se acelera la toma de decisiones.

La plataforma también facilitará el soporte a clientes empresariales y a equipos de marketing para que desarrollen afinidades por medio de la participación inteligente e inmersiva, con lo que se mejorará la experiencia general del usuario.

Kaleyra AI representa un poderoso paso adelante y será una fuerza multiplicadora para que las empresas aceleren el crecimiento de sus negocios", afirmó Mauro Carobene, jefe del paquete de interacción con los clientes de Tata Communications. "Para cargos que requieren trato con los clientes, la cartera mejorará significativamente las tasas de compromiso y de interacción. En las demostraciones iniciales controladas, observamos marcadas reducciones en el tiempo promedio de respuesta y de resolución de problemas, en especial durante las horas pico de consulta. Para los tomadores de decisiones del paquete C, nuestras perspectivas e informes impulsados por la IA generativa, mejorarán la visibilidad del desempeño empresarial, mediante una interfaz de lenguaje sencilla y natural".

Kaleyra AI se ofrecerá inicialmente en beta para seleccionar a los clientes de Tata Communications a principio del año que entra. Se prevé que esté disponible una versión general para la primera mitad de 2025 en la nube de la IA de Tata Communications.

Para obtener más detalles de Kaleyra AI, haga clic aquí.

Siga a Tata Communications en: X, LinkedIn, YouTube, Instagram

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es facilitador del ecosistema digital global que alimenta la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y cautelares

Determinadas palabras y declaraciones de este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores financieros, normativos y ambientales, así como los que se relacionan con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de lo que expresan o implican dichos enunciados con miras hacia el futuro. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la incapacidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la imposibilidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Existen factores adicionales que pudieran hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros difirieran materialmente de dichos enunciados con miras hacia el futuro, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications e incluyen de forma enunciativa más no limitativa, a los factores de riesgo que se plantean en los Informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o alterar sus enunciados con miras hacia el futuro.

© 2024 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited en la India y en algunos países. Todas las marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954/Tata_Communications_Logo.jpg

FUENTE Tata Communications