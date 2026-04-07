A TriNetX amplia sua capacidade de integrar dados genômicos em toda a sua rede global de provedores por meio da aquisição de ativos essenciais da Zetta Genomics

A TriNetX® continuará a oferecer suporte a todos os clientes atuais da Zetta Genomics, utilizando a premiada tecnologia XetaBase® para inovação em pesquisa e atendimento ao paciente

CAMBRIDGE, Massachusetts e CAMBRIDGE, Reino Unido, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A TriNetX, a maior rede mundial de dados de saúde integrados, anunciou hoje que adquiriu os principais ativos da Zetta Genomics, uma empresa de tecnologia em saúde sediada em Cambridge, Reino Unido, e atual parceira da TriNetX. A aquisição expande os recursos de gerenciamento e análise de dados genômicos da TriNetX, suportando a coleta integrada de dados multiômicos. Isso acelera a capacidade dos profissionais de saúde de integrar dados fenotípicos e multiômicos para melhorar a prestação de cuidados e a pesquisa clínica e aumenta a capacidade dos clientes de ciências da vida da TriNetX de realizar pesquisas de dados grandes de maneira econômica.

A XetaBase, principal plataforma da Zetta, é uma plataforma de captura e análise multiômica projetada para análise genômica em escala populacional. A XetaBase é atualmente utilizada por importantes organizações prestadoras de serviços de saúde, empresas do setor de ciências da vida e institutos de pesquisa.

A TriNetX e a Zetta trabalham em estreita colaboração desde 2024 como parte do programa de dados genômicos da TriNetX. Durante essa colaboração, as empresas realizaram um trabalho substancial de viabilidade técnica, demonstrando consultas integradas seguras entre dados genômicos e fenotípicos para fornecer insights de alta integridade e robustez analítica. Este trabalho estabelece uma base sólida para uma maior expansão.

"Por meio das nossas atividades de parceria, lideradas por nosso Diretor de Operações Steve Kundrot e sua equipe, desenvolvemos uma profunda familiaridade com a liderança da Zetta, sua competência tecnológica e abordagem orientada para o propósito, e ficamos constantemente impressionados com os relacionamentos confiáveis da Zetta com profissionais de saúde e sua robusta plataforma de análises", disse Jeff Margolis, Presidente Executivo da TriNetX. "Acolher a plataforma XetaBase da Zetta no ecossistema TriNetX representa um marco importante para a nossa organização."

O Sr. Margolis continuou: "Esta aquisição reflete nosso compromisso com o avanço da pesquisa multiômica e o apoio aos profissionais de saúde com uma abordagem prática e localizada para dimensionar suas infraestruturas de dados."

Jeffrey Brown, PhD, diretor científico da TriNetX, acrescentou: "Nosso propósito de promover uma melhor saúde humana por meio de dados é claramente aprimorado pela adição da tecnologia XetaBase, pois acreditamos fortemente que a integração de diferentes tipos de dados é essencial para o progresso clínico e científico."

"Estou orgulhoso do que a equipe Zetta construiu e animado para ver a XetaBase se tornar parte da matriz TriNetX de recursos de dados, software e inteligência", disse Ignacio Medina Castello, CEO e diretor de tecnologia da Zetta Genomics. "Desde o início, nossa colaboração com a TriNetX demonstrou que os dados genômicos e clínicos podem ser conectados com segurança de forma integrada em escala. A união total de forças com a TriNetX permite que esse trabalho avance mais rapidamente e alcance uma comunidade global mais ampla de parceiros de saúde e pesquisa."

Sobre a TriNetX, LLC

A TriNetX é o Global Truth Engine for Better Human Health™, ajudando organizações a compreender o que realmente está acontecendo no cuidado com os pacientes. Conectamos sistemas de saúde, pesquisadores e empresas em todo o mundo a dados de pacientes do mundo real para que eles possam tomar decisões mais bem informadas com base na realidade, não em suposições.

Os dados são obtidos diretamente de mais de 11.000 sites de prestadores de serviços de saúde em mais de 20 países e mantidos nessas instituições para proteger a precisão, a privacidade e a confiança. A TriNetX combina esses dados com conhecimento científico e tecnologia para ajudar os clientes a fazer melhores perguntas, interpretar resultados e seguir em frente com confiança.

Saiba mais em trinetx.com ou siga a TriNetX no LinkedIn.

Contato com a mídia

TriNetX

Karen Tunks

E-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/542641/TriNetX_Logo.jpg

FONTE TriNetX