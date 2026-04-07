TriNetX potencia su capacidad para federar datos genómicos en toda su red mundial de proveedores mediante la adquisición de activos clave de Zetta Genomics

TriNetX® continuará apoyando a todos los clientes actuales de Zetta Genomics que emplean la galardonada tecnología XetaBase® para la investigación y la innovación en la atención al paciente

CAMBRIDGE, Massachusetts y CAMBRIDGE, Reino Unido, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, la red de datos de salud federada líder a nivel mundial, anunció hoy la adquisición de los activos clave de Zetta Genomics, una empresa de tecnología de la salud con sede en Cambridge, Reino Unido, y actual socia de TriNetX. Esta adquisición amplía las capacidades de gestión y análisis de datos genómicos de TriNetX, lo que respalda la captura federada de datos multiómicos. Esta iniciativa acelera la capacidad de los proveedores de atención médica para integrar datos fenotípicos y multiómicos, con el fin de mejorar la prestación de servicios de salud y la investigación clínica; además, optimiza la capacidad de los clientes de ciencias biológicas de TriNetX para realizar investigaciones de grandes volúmenes de datos de forma rentable.

XetaBase, la plataforma insignia de Zetta, es una herramienta de captura y análisis multiómico diseñada para el análisis genómico a escala poblacional. En la actualidad, XetaBase es utilizada por destacadas organizaciones de proveedores de atención médica, empresas de ciencias biológicas e institutos de investigación.

TriNetX y Zetta han colaborado estrechamente desde 2024 como parte del programa de datos genómicos de TriNetX. Durante esta colaboración, las empresas completaron un trabajo sustancial de viabilidad técnica que demostró la eficacia de las consultas seguras y federadas entre datos genómicos y fenotípicos para ofrecer información analítica sólida y de alta integridad. Este trabajo establece una base sólida para una futura expansión.

"Mediante nuestras actividades de asociación, dirigidas por nuestro director de operaciones, Steve Kundrot, y su equipo, hemos desarrollado una profunda familiaridad con el liderazgo, la destreza tecnológica y el enfoque especializado de Zetta; nos han impresionado constantemente sus relaciones de confianza con los proveedores de atención médica y su robusta plataforma de análisis", señaló Jeff Margolis, presidente ejecutivo de TriNetX. "Integrar la plataforma XetaBase de Zetta al ecosistema de TriNetX representa un hito importante para nuestra organización".

Margolis continuó: "Esta adquisición refleja nuestro compromiso con el avance de la investigación impulsada por tecnología multiómica y con el apoyo a los proveedores de atención médica mediante un enfoque práctico y localizado para ampliar sus infraestructuras de datos".

Jeffrey Brown, PhD, director científico de TriNetX, agregó: "Nuestro propósito de impulsar una mejor salud humana mediante los datos se fortalece significativamente al incorporar la tecnología XetaBase, ya que creemos firmemente que la integración de diferentes tipos de datos es esencial para el progreso clínico y científico".

"Me enorgullece lo que el equipo de Zetta ha construido y me entusiasma ver que XetaBase se convierta en parte del conjunto de capacidades de datos, software e inteligencia de TriNetX", afirmó Ignacio Medina Castello, director ejecutivo y director de tecnología de Zetta Genomics. "Desde el inicio, nuestra colaboración con TriNetX demostró que los datos genómicos y clínicos se pueden conectar de forma segura, federada y a gran escala. Unir fuerzas completamente con TriNetX permite que ese trabajo avance con mayor rapidez y alcance a una comunidad mundial más amplia de socios de atención médica e investigación".

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es The Global Truth Engine for Better Human Health™ (El motor de la verdad global para una mejor salud humana), una herramienta que ayuda a las organizaciones a comprender lo que sucede realmente en la atención al paciente. Conectamos sistemas de salud, investigadores y empresas de todo el mundo con datos de pacientes del mundo real para que puedan tomar decisiones mejor informadas, basadas en la realidad y no en suposiciones.

Los datos se obtienen directamente de más de 11.000 centros de proveedores de atención médica en más de 20 países y se mantienen dentro de esas instituciones para proteger la precisión, la privacidad y la confianza. TriNetX combina estos datos con la experiencia científica y la tecnología para ayudar a los clientes a hacer mejores preguntas, interpretar los resultados y avanzar con confianza.

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FUENTE TriNetX