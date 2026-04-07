TriNetX mejora su capacidad para integrar datos genómicos en su red global de proveedores mediante la adquisición de activos clave de Zetta Genomics

TriNetX® seguirá brindando soporte a todos los clientes actuales de Zetta Genomics que utilizan la galardonada tecnología XetaBase® para la investigación y la innovación en la atención al paciente

CAMBRIDGE, Mass. y CAMBRIDGE, Reino Unido, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, la red federada de datos de salud líder en el mundo, anunció hoy la adquisición de los activos clave de Zetta Genomics, una empresa de tecnología sanitaria con sede en Cambridge, Reino Unido, y actual socio de TriNetX. Esta adquisición amplía las capacidades de gestión y análisis de datos genómicos de TriNetX, facilitando la captura federada de datos multiómicos. Esto acelera la capacidad de los proveedores de atención médica para integrar datos fenotípicos y multiómicos con el fin de mejorar la prestación de atención y la investigación clínica, y mejora la capacidad de los clientes de ciencias de la vida de TriNetX para realizar investigaciones con grandes volúmenes de datos de forma rentable.

La plataforma insignia de Zetta, XetaBase, es una plataforma de captura y análisis multiómicos diseñada para el análisis genómico a escala poblacional. XetaBase es utilizada actualmente por importantes organizaciones de atención médica, empresas de ciencias biológicas e institutos de investigación.

TriNetX y Zetta han colaborado estrechamente desde 2024 como parte del programa de datos genómicos de TriNetX. Durante esta colaboración, las empresas completaron un importante trabajo de viabilidad técnica que demostró la realización de consultas seguras y federadas en datos genómicos y fenotípicos para ofrecer información analítica sólida y de alta integridad. Este trabajo sienta una base sólida para una mayor expansión.

"Gracias a nuestras actividades de colaboración, lideradas por nuestro director de operaciones, Steve Kundrot, y su equipo, hemos desarrollado un profundo conocimiento del liderazgo de Zetta, su destreza tecnológica y su enfoque adaptado a las necesidades específicas. Además, nos han impresionado constantemente las sólidas relaciones de Zetta con los proveedores de atención médica y su robusta plataforma de análisis", destacó Jeff Margolis, presidente ejecutivo de TriNetX. "La incorporación de la plataforma XetaBase de Zetta al ecosistema de TriNetX representa un hito importante para nuestra organización".

Margolis comentó: "Esta adquisición refleja nuestro compromiso con el avance de la investigación multiómica y el apoyo a los proveedores de atención médica con un enfoque práctico y localizado para la ampliación de sus infraestructuras de datos".

Jeffrey Brown, PhD, director científico de TriNetX, añadió: "Nuestro propósito de impulsar una mejor salud humana a través de los datos se ve claramente reforzado con la incorporación de la tecnología XetaBase, ya que creemos firmemente que la integración de diferentes tipos de datos es esencial para el progreso clínico y científico".

"Me enorgullece lo que el equipo de Zetta ha creado y me entusiasma ver cómo XetaBase se integra al conjunto de capacidades de datos, software e inteligencia de TriNetX", declaró Ignacio Medina Castello, consejero delegado y director de tecnología de Zetta Genomics. "Desde el principio, nuestra colaboración con TriNetX demostró que los datos genómicos y clínicos pueden conectarse de forma segura y federada a gran escala. La plena integración con TriNetX permite que este trabajo avance con mayor rapidez y llegue a una comunidad global más amplia de socios del sector sanitario y de la investigación".

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es el Motor de la Verdad Global para una Mejor Salud Humana™, que ayuda a las organizaciones a comprender lo que realmente sucede en la atención al paciente. Conectamos sistemas de salud, investigadores y empresas de todo el mundo con datos reales de pacientes para que puedan tomar decisiones mejor informadas, basadas en la realidad, no en suposiciones.

Los datos provienen directamente de más de 11.000 centros de atención médica en más de 20 países y se almacenan dentro de esas instituciones para proteger la precisión, la privacidad y la confianza. TriNetX combina estos datos con experiencia científica y tecnología para ayudar a los clientes a formular mejores preguntas, interpretar resultados y avanzar con confianza.

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TriNetX

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