TriNetX renforce sa capacité à fédérer les données génomiques dans son réseau mondial de fournisseurs grâce à l'acquisition d'actifs clés de Zetta Genomics

TriNetX® continuera à soutenir tous les clients actuels de Zetta Genomics qui utilisent la technologie primée XetaBase® pour la recherche et l'innovation en matière de soins aux patients

CAMBRIDGE, Massachusetts et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, le premier réseau fédéré de données de santé au monde, annonce aujourd'hui l'acquisition des actifs clés de Zetta Genomics, une société de technologie de santé basée à Cambridge, au Royaume-Uni, et partenaire actuel de TriNetX. L'acquisition renforce les capacités de gestion et d'analyse des données génomiques de TriNetX, en permettant la saisie fédérée de données multiomiques. Cette opération accélère la capacité des prestataires de soins de santé à intégrer les données phénotypiques et multiomiques pour améliorer la prestation des soins et la recherche clinique, et améliore la capacité des clients de TriNetX dans le domaine des sciences de la vie à effectuer des recherches sur de grandes quantités de données de manière rentable.

XetaBase, la plateforme phare de Zetta, est une plateforme de saisie et d'analyse multiomique conçue pour l'analyse génomique à l'échelle d'une population. XetaBase est actuellement utilisée par les principaux fournisseurs de soins de santé, les entreprises de sciences de la vie et les instituts de recherche.

TriNetX et Zetta collaborent étroitement depuis 2024 dans le cadre du programme de données génomiques de TriNetX. Au cours de cette collaboration, les deux entreprises ont réalisé un important travail de faisabilité technique démontrant que l'interrogation sécurisée et fédérée des données génomiques et phénotypiques permet d'obtenir des informations de haute intégrité et robustes sur le plan analytique. Ce travail constitue une base solide en vue d'une expansion future.

« Grâce à nos activités de partenariat, dirigées par notre responsable de l'exploitation Steve Kundrot et son équipe, nous avons acquis une connaissance approfondie du leadership, des prouesses technologiques et de l'approche adaptative de Zetta, et nous avons été impressionnés par les relations de confiance de Zetta avec les prestataires de soins de santé et par sa plateforme analytique éprouvée », déclare Jeff Margolis, président exécutif du conseil de TriNetX. « Accueillir la plateforme XetaBase de Zetta dans l'écosystème TriNetX représente une étape importante pour notre organisation. »

Et M. Margolis d'ajouter : « Cette acquisition reflète notre engagement à promouvoir la recherche multiomique et à soutenir les prestataires de soins de santé grâce à une approche pratique et locale de l'extension de leurs infrastructures de données ».

Jeffrey Brown, PhD, responsable scientifique de TriNetX, ajoute : « Notre objectif d'améliorer la santé humaine grâce aux données est clairement renforcé par l'ajout de la technologie XetaBase, car nous croyons fermement que l'intégration de différents types de données est essentielle au progrès clinique et scientifique ».

« Je suis fier de ce que l'équipe de Zetta a construit et je me réjouis de voir XetaBase faire partie de la gamme de données, de logiciels et de capacités d'intelligence de TriNetX », déclare Ignacio Medina Castello, CEO et responsable de la technologie de Zetta Genomics. « Dès la première heure, notre collaboration avec TriNetX a démontré que les données génomiques et cliniques peuvent être connectées de manière sécurisée et fédérée à grande échelle. L'union de nos forces avec TriNetX nous permet de faire avancer ce travail plus rapidement et d'atteindre une communauté mondiale plus large de partenaires dans le domaine des soins de santé et de la recherche. »

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est le moteur de la vérité globale au service d'une meilleure santé humaine (The Global Truth Engine for Better Human Health™), aidant les entreprises à comprendre réellement le déroulement des soins aux patients. Nous connectons les systèmes de santé, les chercheurs et les entreprises du monde entier aux données réelles des patients afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, basées sur la réalité et non sur des hypothèses.

Les données proviennent directement de plus de 11 000 sites de prestataires de soins de santé dans plus de 20 pays et sont conservées au sein de ces institutions afin de protéger l'exactitude, la confidentialité et la confiance. TriNetX combine ces données avec l'expertise scientifique et la technologie pour aider les clients à poser de meilleures questions, à interpréter les résultats et à aller de l'avant en toute confiance.

Pour en savoir plus, consultez le site trinetx.com ou suivez TriNetX sur LinkedIn.

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