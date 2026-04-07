TriNetX erweitert durch die Übernahme der wichtigsten Vermögenswerte von Zetta Genomics seine Fähigkeit, Genomikdaten über sein globales Netzwerk von Anbietern zu bündeln

TriNetX® wird weiterhin alle bestehenden Kunden von Zetta Genomics unterstützen, die die preisgekrönte XetaBase®-Technologie für Innovationen in Forschung und Patientenversorgung nutzen.

CAMBRIDGE, Massachusetts und CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, das weltweit führende föderierte Gesundheitsdatennetzwerk, gab heute bekannt, dass es die wichtigsten Vermögenswerte von Zetta Genomics, einem in Cambridge, Großbritannien, ansässigen Unternehmen für Gesundheitstechnologie und derzeitigem TriNetX-Partner, erworben hat. Die Akquisition erweitert die Genomik-Datenmanagement- und Analysefähigkeiten von TriNetX und unterstützt die föderierte Erfassung von Multi-Omics-Daten. Dies beschleunigt die Fähigkeit von Gesundheitsdienstleistern, phänotypische und Multi-Omics-Daten für eine verbesserte Versorgung und klinische Forschung zu integrieren, und verbessert die Fähigkeit der Life-Science-Kunden von TriNetX, Forschung mit großen Datenmengen auf kosteneffektive Weise durchzuführen.

Das Flaggschiff von Zetta, XetaBase, ist eine Plattform für die Erfassung und Analyse von Multi-Omics, die für die Genomanalyse in der Bevölkerung entwickelt wurde. XetaBase wird derzeit von führenden Gesundheitsdienstleistern, Life-Science-Unternehmen und Forschungsinstituten eingesetzt.

TriNetX und Zetta arbeiten seit 2024 im Rahmen des Genomikdatenprogramms von TriNetX eng zusammen. Während dieser Zusammenarbeit haben die Unternehmen umfangreiche technische Machbarkeitsstudien durchgeführt, die eine sichere, föderierte Abfrage von genomischen und phänotypischen Daten zeigen, um hochintegrierte, analytisch robuste Erkenntnisse zu liefern. Diese Arbeit bildet eine solide Grundlage für die weitere Expansion.

„Durch unsere Partnerschaftsaktivitäten, die von unserem Chief Operating Officer Steve Kundrot und seinem Team geleitet werden, haben wir eine tiefe Vertrautheit mit der Führung, den technologischen Fähigkeiten und der Zweckmäßigkeit des Ansatzes von Zetta entwickelt und waren durchweg beeindruckt von Zettas vertrauenswürdigen Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern und der robusten Analyseplattform", sagte Jeff Margolis, Executive Chairman von TriNetX. „Die Aufnahme der XetaBase-Plattform von Zetta in das TriNetX-Ökosystem ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen."

Margolis fügte hinzu: „Diese Übernahme spiegelt unser Engagement wider, die Multi-Omics-Forschung voranzutreiben und Gesundheitsdienstleister mit einem praktischen, lokalisierten Ansatz bei der Skalierung ihrer Dateninfrastrukturen zu unterstützen."

Jeffrey Brown, PhD, Chief Scientific Officer von TriNetX, fügte hinzu: „Unser Ziel, die menschliche Gesundheit durch Daten zu verbessern, wird durch die Hinzufügung der XetaBase-Technologie deutlich verbessert, da wir der festen Überzeugung sind, dass die Integration verschiedener Datentypen für den klinischen und wissenschaftlichen Fortschritt unerlässlich ist."

„Ich bin stolz auf das, was das Zetta-Team aufgebaut hat, und freue mich, dass XetaBase Teil des TriNetX-Angebots an Daten, Software und Intelligenz wird", sagte Ignacio Medina Castello, Chief Executive Officer und Chief Technology Officer von Zetta Genomics. „Unsere Zusammenarbeit mit TriNetX hat von Anfang an gezeigt, dass genomische und klinische Daten auf sichere Weise und in großem Umfang miteinander verbunden werden können. Durch den vollständigen Zusammenschluss mit TriNetX kann diese Arbeit schneller vorangetrieben werden und eine breitere globale Gemeinschaft von Partnern aus Gesundheitswesen und Forschung erreichen."

Informationen zu TriNetX, LLC

TriNetX ist The Global Truth Engine for Better Human Health™ und hilft Organisationen zu verstehen, was in der Patientenversorgung wirklich passiert. Wir verbinden Gesundheitssysteme, Forscher und Unternehmen auf der ganzen Welt mit realen Patientendaten, damit sie fundiertere Entscheidungen treffen können, die auf der Realität und nicht auf Annahmen basieren.

Die Daten stammen direkt von über 11.000 Gesundheitsdienstleistern in mehr als 20 Ländern und werden innerhalb dieser Einrichtungen gespeichert, um Genauigkeit, Datenschutz und Vertrauen zu gewährleisten. TriNetX kombiniert diese Daten mit wissenschaftlichem Fachwissen und Technologie, um Kunden dabei zu helfen, bessere Fragen zu stellen, Ergebnisse zu interpretieren und mit Zuversicht weiterzugehen.

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Medienkontakt

TriNetX

Karen Tunks

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