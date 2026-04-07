TriNetX 透過收購 Zetta Genomics 的主要資產，增強其在全球醫療服務提供者網絡中以聯邦方式整合基因組數據的能力

TriNetX® 將繼續支援全部現有 Zetta Genomics 客戶，並採用屢獲殊榮的 XetaBase® 技術，推動研究和病人護理創新

麻薩諸塞州劍橋和英國劍橋2026年4月8日 /美通社/ -- 全球領先的聯邦健康數據網絡 TriNetX 今日宣佈，已收購其現有合作夥伴——英國劍橋醫療科技公司 Zetta Genomics 的主要資產。 是次收購拓展了 TriNetX 的基因組數據管理與分析能力，支持以聯邦方式獲取多組學數據。 此舉既能促進醫療服務提供者整合表型與多組學數據，提升醫療服務及臨床研究水平，並讓 TriNetX 生命科學客戶更加能夠合乎成本效益地進行大規模數據研究。

Zetta 的旗艦平台 XetaBase 是專為大規模群體基因組分析而設的多組學擷取與分析平台。 XetaBase 現已獲一眾領先的醫療服務機構、生命科學公司及研究機構採用。

TriNetX 及 Zetta 自 2024 年起便緊密合作，這是 TriNetX 基因組數據計劃當中的一環。 在此合作期間，雙方完成了大量技術可行性研究，證明能夠安全地進行跨基因組與表型數據的聯邦式查詢，從而提供完整可靠、分析穩健的洞察。 是次工作為未來的持續拓展築起牢固根基。

TriNetX 執行主席 Jeff Margolis 表示：「在營運總監 Steve Kundrot 及團隊帶領下，我們透過合作活動深入認識了 Zetta 的領導團隊、技術實力以及切合所需的方案。Zetta 與醫療服務提供者之間建立的互信關係，以及其穩健的分析平台，一直令我們印象深刻。 歡迎 Zetta 旗下的 XetaBase 平台加入 TriNetX 生態圈，這標誌著我們公司邁向一大重要里程碑。」

Margolis 先生續稱：「是次收購體現我們決心推動以多組學為基礎的研究，並以切實可行的本地化方式，支援醫療服務提供者擴展數據基礎設施。」

TriNetX 科學總監 Jeffrey Brown 博士表示：「我們深信整合各類數據是臨床與科學進步的關鍵。XetaBase 技術的加入，顯著強化了我們透過數據改善人類健康的使命。」

Zetta Genomics 行政總裁兼技術總監 Ignacio Medina Castello 說：「我為 Zetta 團隊的成果感到驕傲，亦十分欣喜看到 XetaBase 成為 TriNetX 數據、軟件及智能分析能力體系的一部分。 從合作之初，我們與 TriNetX 的合作已證明，基因組與臨床數據能以聯邦方式安全地實現大規模連接。 與 TriNetX 全面聯手，將推動相關工作加速前行，並惠及更廣泛的全球醫療及研究合作夥伴網絡。」

關於 TriNetX, LLC

TriNetX 是 The Global Truth Engine for Better Human Health™（為更美好人類健康而設的全球實證引擎），協助各機構掌握病人護理的真實現況。 我們連接全球各地的醫療系統、研究人員及公司，讓其獲取真實世界的病人數據，從而根據現實而非假設作出更明智的決定。

數據直接源自 20 多個國家逾 11,000 個醫療服務機構，並保留在此等機構內部，以確保數據準確、保障私隱及維護信任。 TriNetX 將這些數據結合科學專業知識及技術，協助客戶提出更精準的問題、解讀分析結果，並懷著信心向前邁進。

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