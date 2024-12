A Ultima Markets faz história como a primeira corretora de CFD a aderir à iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas

NOVA YORK, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Ultima Markets, fornecedora líder de serviços de trading de CFDs, tem o orgulho de anunciar que aderiu à iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas, tornando-se a primeira corretora de CFDs a participar desta iniciativa.

O Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, que permite às empresas alinhar suas estratégias e operações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Ultima Markets tem a honra de fazer parte da iniciativa do Pacto Global.

Jean Philippe na sede do Pacto Global da ONU, em Nova York

Esta iniciativa reforça o compromisso da corretora com a sustentabilidade, alinhando suas práticas de negócios com os dez princípios do Pacto Global da ONU. O objetivo é promover a responsabilidade ambiental, a equidade social e uma forte governança em todo o setor de serviços financeiros.

Uma aliança global

A participação na iniciativa do Pacto Global representa um marco significativo na dedicação da Ultima Markets em construir uma economia global mais inclusiva e sustentável. Como parte de uma rede de mais de 25.000 organizações em 167 países, a empresa trabalhará com líderes internacionais para combater as mudanças climáticas, promover a igualdade e incentivar a prosperidade econômica.

Jean Philippe, conselheiro de Governança Corporativa e Sustentabilidade da Ultima Markets, afirma: "Ao aderir à iniciativa do Pacto Global, estamos promovendo serviços financeiros éticos e contribuindo para um futuro sustentável. A sustentabilidade está integrada à nossa missão principal".

"Como participante essencial no setor de finanças e tecnologia, nos esforçamos para alinhar nossas operações e práticas comerciais com os Objetivos Globais."

Alinhamento com os Objetivos Globais

A empresa de fintech tem como objetivo promover a alfabetização financeira e a aprendizagem para capacitar funcionários e comunidades, promovendo uma cultura de educação que apoie o ODS 4: Educação de Qualidade. Sua ênfase no ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura — reflete seu compromisso de aproveitar tecnologias inovadoras que melhoram o acesso a serviços financeiros.

A plataforma de trading de múltiplos ativos compromete-se a adotar práticas de negócios ecologicamente corretas para reduzir seu impacto ambiental para o ODS 13: Ação Climática. A empresa continuará apoiando o Pacto e outros parceiros globais para o ODS 17: Parcerias para as Metas.

A Ultima Markets procura oferecer valor a longo prazo aos seus clientes por meio de educação, inovação, ação climática e colaborações globais, contribuindo para o movimento de sustentabilidade mais amplo.

Sobre a Ultima Markets

A Ultima Markets é uma corretora licenciada, que oferece acesso a mais de 250 instrumentos financeiros. Com uma equipe de mais de 2.000 profissionais em 15 escritórios globais, atende a clientes em mais de 172 países. Visite-nos no Facebook, X, Instagram, LinkedIn e YouTube.

