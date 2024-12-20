Ultima Markets вошла в историю как первый CFD-брокер, присоединившийся к инициативе Глобального договора Организации Объединенных Наций

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Ultima Markets, ведущий поставщик услуг по торговле CFD, с гордостью сообщает, что присоединился к инициативе Глобального договора Организации Объединенных Наций и стал первым CFD-брокером, принявшим участие в этом движении.

Глобальный договор ООН является крупнейшей в мире корпоративной инициативой в области устойчивого развития, позволяющей компаниям согласовывать свои стратегии и операции с Целями в области устойчивого развития (ЦУР). Ultima Markets имеет честь быть частью инициативы.

Jean Philippe at UN Global Compact’s New York Headquarters

Эта инициатива укрепляет приверженность брокера устойчивому развитию, приводя его деловую практику в соответствие с десятью принципами Глобального договора ООН. Он направлен на поощрение экологической ответственности, социальной справедливости и эффективного управления в секторе финансовых услуг.

Глобальный альянс

Участие в инициативе знаменует собой важную веху в приверженности Ultima Markets построению более инклюзивной и устойчивой глобальной экономики. Являясь частью сети из более чем 25000 организаций в 167 странах, компания будет работать с международными лидерами ради борьбы с изменением климата, содействия равенству и стимулирования экономического процветания.

Жан Филипп (Jean Philippe), советник совета директоров Ultima Markets по корпоративному управлению и устойчивому развитию, говорит: «Присоединяясь к инициативе, мы продвигаем этические финансовые услуги и вносим свой вклад в устойчивое будущее. Устойчивое развитие является неотъемлемой частью нашей основной миссии.

Являясь важным игроком в финансовой и технологической отрасли, мы сосредоточены на приведении нашей деятельности и деловой практики в соответствие с Глобальными целями».

Согласование с глобальными целями

Финтех-компания стремится продвигать финансовую грамотность и обучение для расширения прав и возможностей сотрудников и сообществ, способствуя культуре образования, которая поддерживает ЦУР 4: Качественное образование. Его акцент на ЦУР 9: Промышленность, инновации и инфраструктура отражаeт приверженность компании использованию инновационных технологий, которые улучшают доступ к финансовым услугам.

Торговая платформа с несколькими активами обязуется внедрять экологически чистые офисные практики для снижения воздействия на окружающую среду для ЦУР 13: Борьба с изменением климата. Компания продолжит оказывать поддержку Compact и другим глобальным партнерам для ЦУР 17: Партнерство для достижения Целей.

Ultima Markets стремится обеспечить долгосрочную ценность для своих клиентов посредством образования, инноваций, борьбы с изменением климата и глобального сотрудничества, внося при этом свой вклад в более широкое движение за устойчивое развитие.

Об Ultima Markets

Ultima Markets — лицензированный брокер, предлагающий доступ к более чем 250 финансовым инструментам. Располагая командой численностью более 2000 профессионалов, трудящихся в 15 офисах по всему миру, мы обслуживаем клиентов в более чем 172 странах. Посетите нас на Facebook, X, Instagram, LinkedIn и YouTube.

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