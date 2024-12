Ultima Markets marque l'histoire en devenant le premier courtier en CFD à rejoindre l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies.

NEW YORK, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Ultima Markets, l'un des principaux fournisseurs de services de trading de CFD, est fier d'annoncer son adhésion à l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies, devenant ainsi le premier courtier en CFD à y participer.

Jean Philippe at UN Global Compact’s New York Headquarters

Le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative mondiale en faveur du développement durable. Elle offre aux entreprises l'opportunité d'aligner leurs stratégies et leurs opérations sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ultima Markets est honoré de contribuer à cette initiative et de soutenir activement les efforts pour un avenir plus durable.

Cette initiative renforce l'engagement du courtier en faveur du développement durable, en alignant ses pratiques commerciales sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies. Elle vise à promouvoir la responsabilité environnementale, l'équité sociale et une gouvernance solide au sein du secteur des services financiers.

Une alliance mondiale

La participation à l'initiative du Pacte mondial marque une étape majeure dans l'engagement d'Ultima Markets à construire une économie mondiale plus inclusive et durable. En tant que membre d'un réseau regroupant plus de 25 000 organisations dans 167 pays, l'entreprise collaborera avec des dirigeants internationaux pour lutter contre le changement climatique, promouvoir l'égalité et encourager la prospérité économique.

Jean Philippe, conseiller du conseil d'administration d'Ultima Markets pour la gouvernance d'entreprise et le développement durable, déclare : « En rejoignant l'initiative du Pacte mondial, nous renforçons notre engagement envers des services financiers éthiques et contribuons à bâtir un avenir durable. La durabilité est au cœur de notre mission. »

« En tant qu'acteur clé du secteur de la finance et de la technologie, nous nous engageons à aligner nos opérations et nos pratiques commerciales sur les objectifs mondiaux. »

S'aligner sur les objectifs mondiaux

L'entreprise fintech s'engage à promouvoir la littératie financière et l'apprentissage afin de responsabiliser ses employés et les communautés, tout en instaurant une culture de l'éducation soutenant l'ODD 4 : Une éducation de qualité. L'accent mis sur l'ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure reflète son engagement à exploiter des technologies innovantes pour améliorer l'accès aux services financiers.

La plateforme de négociation multi-actifs adopte également des pratiques de bureau respectueuses de l'environnement, réduisant ainsi son empreinte écologique en lien avec l'ODD 13 : Action pour le climat. Par ailleurs, l'entreprise continuera de soutenir activement le Pacte mondial et d'autres partenaires internationaux dans le cadre de l'ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.

Ultima Markets s'efforce de créer une valeur durable pour ses clients grâce à l'éducation, l'innovation, l'action climatique et les collaborations mondiales, tout en s'inscrivant dans le mouvement global en faveur du développement durable.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est un courtier agréé offrant un accès à plus de 250 instruments financiers. Avec une équipe de plus de 2 000 professionnels répartis dans 15 bureaux internationaux, nous accompagnons des clients dans plus de 172 pays. Retrouvez-nous sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576590/Ultima_Markets.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2509939/Ultima_Markets_LOGO.jpg