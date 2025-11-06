Ultima Markets e Inter trazem sua parceria da tela para o estádio

MILÃO, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Ultima Markets celebrou sua parceria regional para o território asiático com o FC Internazionale Milano (a Inter), reunindo-se no coração de Milão. O que começou on-line ganhou vida no mundo real, onde a paixão, o desempenho e o propósito se encontraram em celebração da busca comum pela excelência.

(Da esquerda para a direita) Jack Li, diretor regional de negócios da Ultima Markets; Jean-Phiippe Mota, diretor do conselho da Ultima Markets; Christian Vieri, lenda do Inter; e Mark Goater, diretor da Ultima Markets. Lenda do Inter, Christian Vieri (à esquerda), com o diretor do conselho da Ultima Markets, Jean-Philippe Mota (à direita), na sede da Inter em Milão.

Realizada na sede da Inter, a ocasião reuniu equipes de liderança de ambas as marcas para um tour privativo pelas Salas de Patrimônio e de Troféus e a cerimônia oficial de assinatura na Sala de Mídia. As comemorações culminaram no Estádio San Siro, onde os convidados assistiram à Inter enfrentar a Fiorentina em um jogo da Série A.

"Estar onde as lendas do futebol fizeram história nos lembra que a grandeza nunca é por acaso. É conquistada através da disciplina, visão e unidade," disse Jean-Philippe Mota, diretor do Conselho da Ultima Markets. "Essas são as mesmas qualidades que definem como servimos nossos traders e moldamos nossa marca."

Anunciada em 29 de agosto de 2025, a parceria continuou a evoluir por meio de valores compartilhados de integridade, precisão e ambição. Também inspirou a Jornada de um Campeão, a mais recente campanha da Ultima Markets que celebra a resiliência e as conquistas comerciais através das lentes do esporte.

A celebração de Milão veio após outra conquista importante para a Ultima Markets, em que sua entidade do Reino Unido, a Ultima Markets UK Limited, recebeu recentemente autorização da Financial Conduct Authority (FCA). A conquista ressaltou o compromisso da empresa com a transparência, a confiança e a credibilidade global.

Da tela para o estádio, a Ultima Markets e a Inter provaram que os verdadeiros campeões atuam onde quer que a ambição os leve.

Sobre a Ultima Markets

A Ultima Markets é uma corretora multiativos licenciada e premiada que oferece acesso a mais de 250 instrumentos CFD em forex, commodities, índices e ações. A empresa foi premiada recentemente como a Plataforma de Trading Multiativos Mais Avançada da Europa em 2025 e é a primeira corretora de CFD a aderir ao Pacto Global da ONU.

Os CFDs são instrumentos complexos e envolvem um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de negociar.

Sobre a Inter

O FC Internazionale Milano (a Inter), fundado em 1908, é um dos clubes de futebol mais célebres da Europa, conhecido por sua rica história, cores pretas e azuis icônicas e um legado de triunfos nacionais e internacionais. Com mais de 530 milhões de torcedores em todo o mundo e raízes profundas na excelência do futebol, a Inter continua a aumentar sua presença em regiões-chave em todo o mundo.

