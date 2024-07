A UnionPay International expande a rede europeia, facilitando as viagens de verão no continente para os portadores de cartões UnionPay

MADRI, 27 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A UnionPay International ("UPI" ou "a Empresa") continua se expandindo rapidamente no mercado europeu, com 90% dos países e regiões da Europa e todos os países do espaço Schengen já aceitando cartões UnionPay. A taxa de adesão dos PDVs de estabelecimentos comerciais aos cartões UnionPay na região subiu para 80% e a expansão constante da empresa torna a vida ainda mais prática para os portadores de cartões UnionPay que visitam a Europa neste verão, que são lembrados de vincular seus cartões UnionPay a seus telefones celulares para um pagamento rápido e uma experiência de viagem eficiente em destinos turísticos populares como França, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha e Hungria, entre muitos outros.

Um táxi em Paris (PRNewsfoto/UnionPay International)

A UnionPay International também promoveu mais de 6 milhões de PDVs de estabelecimentos comerciais europeus para dar suporte ao UnionPay QuickPass. Os turistas podem convenientemente incluir seus cartões UnionPay em carteiras móveis, como Huawei Pay e Apple Pay, para tocar facilmente no cartão ou simplesmente "acenar" com o celular para pagar por produtos e serviços. Várias lojas de departamento e centros comerciais famosos na Europa também começaram a aceitar os códigos QR da UnionPay, o que é muito atraente para os turistas da Ásia-Pacífico que estão acostumados a escanear códigos para fazer pagamentos em seus países de origem.

Em destinos repletos de patrimônio cultural, como Itália, Grécia e Espanha, a aceitação dos cartões da UnionPay atingiu 85%, 80% e 90%, respectivamente, e o logotipo da UnionPay, agora quase onipresente, também pode ser visto nos principais pontos turísticos, como a London Eye, a Torre Eiffel e o Museu da Acrópole, em Atenas.

A UPI classificou cenários de viagens internacionais, intermunicipais e locais para otimizar a experiência de uso dos cartões UnionPay com alimentação, acomodação, transporte, viagens, entretenimento e compras. A experiência com o cartão UnionPay em estabelecimentos comerciais nos aeroportos centrais da Europa, como Charles de Gaulle, Frankfurt e Heathrow, não para de melhorar, com mais de 90 companhias aéreas internacionais e plataformas de agências de viagens on-line (OTA), como a Trip.com, aceitando a compra de passagens com o cartão UnionPay. Os cartões UnionPay também podem ser usados para utilizar convenientemente as ferrovias nacionais ou o transporte urbano na Itália, Espanha, Holanda, Hungria e outros lugares.

A UnionPay International também utiliza plenamente sua capacidade de integração de recursos e trabalha com todas as partes para oferecer aos turistas pan-europeus uma grande variedade de benefícios. Em 44 países e regiões, os cartões UnionPay podem ser amplamente utilizados para reembolsos de impostos, descontos em shopping centers, e vários dos principais aeroportos europeus agora também são compatíveis com o aplicativo UnionPay ou reembolsos por código QR. Os turistas que viajam para 20 países e regiões, incluindo Reino Unido, Irlanda, França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Itália, entre outros, contam com taxas de câmbio preferenciais para todas as compras no país depois de se registrarem no aplicativo UnionPay, tornando a experiência de consumo do turista estrangeiro significativamente mais acessível.

A emissão de cartões UnionPay fora da China ultrapassou a marca de 240 milhões, e os portadores de cartões abrangem 82 países, incluindo mais de 10 nações europeias, como a Espanha e a Sérvia. Neste verão, países como o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e os situados no Sudeste Asiático lançaram produtos locais de cartão UnionPay para viabilizar pagamentos convenientes nas viagens pela Europa. Ao adotar a transformação digital no setor de pagamentos, a UnionPay oferece serviços de pagamento por celular em todo o mundo. No momento, há cerca de 200 carteiras colaborativas da UnionPay no mundo todo, alcançando potencialmente mais de 600 milhões de usuários. Diversos métodos de pagamento com cartão da UnionPay, incluindo "cartão, código QR e QuickPass", são compatíveis entre fronteiras e se tornaram um método de pagamento popular para o turismo pan-europeu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470013/image.jpg

FONTE UnionPay International