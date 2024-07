UnionPay International rozszerza europejską sieć, usprawniając wakacyjne podróże na kontynencie dla posiadaczy kart UnionPay

MADRYT, 26 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- UnionPay International („UPI" lub „Spółka") kontynuuje swoją dynamiczną ekspansję na rynku europejskim, a jej karty są obsługiwane już w 90% krajów i regionów Europy, w tym we wszystkich państwach strefy Schengen. Wskaźnik punktów obsługi sprzedaży detalicznej (POS) obsługujących karty UnionPay w regionie wzrósł do 80%, a dalsza ekspansja Spółki jeszcze bardziej ułatwia życie posiadaczom kart UnionPay odwiedzających Europę tego lata, którym zaleca się powiązanie swoich kart UnionPay ze smartfonami, aby dokonywać szybkich płatności i podróżować sprawniej w popularnych regionach turystycznych, takich jak m.in. Francja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania i Węgry.

Taxi in Paris

UnionPay International uruchomił też obsługę UnionPay QuickPass na ponad 6 milionach punktów POS europejskich sprzedawców. Turyści mogą wygodnie dodawać swoje karty UnionPay do portfeli mobilnych, takich jak Huawei Pay i Apple Pay, aby z łatwością wybierać kartę i płacić zbliżeniowo za produkty i obsługi swoim telefonem. Wiele znanych sklepów i galerii handlowych w Europie uruchomiło także obsługę kodów QR UnionPay, co jest bardzo atrakcyjną opcją dla turystów z rejonu Azji i Pacyfiku, który przyzwyczaili się do skanowania kodów przy płatnościach w swoich krajach.

W lokalizacjach o bogatym dziedzictwie kulturowym, takich jak Włochy, Grecja i Hiszpania, wskaźnik honorowania kart UnionPay osiągnął odpowiednio 85%, 80% i 90%, a niemal wszechobecne logo UnionPay widoczne jest także przy głównych atrakcjach turystycznych, takich jak London Eye, Wieża Eiffla i Akropol w Atenach.

UPI podzielił podróże na scenariusze transgraniczne, międzymiastowe i lokalne, aby zoptymalizować doświadczenia korzystania z kart UnionPay przy płatnościach za jedzenie, noclegi, transport, podróże, rozrywki i zakupy. Korzystanie z kart UnionPay u sprzedawców na głównych europejskich lotniskach, takich jak Charles de Gaulle, Frankfurt czy Heathrow jest coraz wygodniejsze – ponad 90% międzynarodowych linii lotniczych i internetowych biur podróży, takich jak Trip.com, obsługuje już kupno biletów przy pomocy kart UnionPay. Karty UnionPay pozwalają też na wygodne podróżowanie krajowymi liniami kolejowymi i komunikacją miejską we Włoszech, Hiszpanii, Holandii i innych miejscach.

UnionPay International daje również pełną swobodę korzystania z własnych możliwości integracji zasobów i współpracuje ze wszystkimi podmiotami, aby zapewnić turystom w Europie szereg wyjątkowych korzyści. W 44 krajach i regionach karty UnionPay mogą być szeroko wykorzystywane do zwrotów podatku i rabatów w galeriach handlowych, a wiele głównych europejskich lotnisk obsługuje już zwroty w aplikacji UnionPay App i przez kod QR. Turyści podróżujący do 20 krajów i regionów, w tym m.in. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Holandii, Belgii, Luksemburga i Włoch, mogą cieszyć się preferencyjnymi kursami wymiany walut dla wszystkich zakupów w danym kraju po rejestracji w aplikacji UnionPay App. Dzięki temu turystyka wyjazdowa stała się o wiele bardziej przystępna cenowo.

Liczba kard UnionPay wydanych poza Chinami przekroczyła 240 milionów, a jej posiadacze pochodzą z 82 krajów, w tym 10 europejskich, takich jak Hiszpania czy Serbia. Tego lata lokalne produkty dla kart UnionPay umożliwiające wygodne płatności w trakcie podróży po Europie wprowadziły takie kraje, jak Japonia, Korea Południowa, Australia i państwa z Azji Południowo-Wschodniej. W pełni wykorzystując możliwości transformacji cyfrowej w branży płatności, UnionPay oferuje usługi płatności mobilnych na całym świecie. Obecnie na świecie działa około 200 portfeli współpracujących, których liczba użytkowników może przekraczać 600 milionów. Różnorodne produkty UnionPay do płatności kartą, takie jak „karta, kod QR i QuickPass" są obsługiwane za granicą, dzięki czemu stały się one popularną metodą płatności dla turystów podróżujących po całej Europie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2469664/image.jpg