UnionPay International erweitert europäisches Netzwerk und macht Sommerreisen auf dem Kontinent für UnionPay-Karteninhaber noch komfortabler

MADRID, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- UnionPay International („UPI" oder „das Unternehmen") hat seine rasche Expansion auf dem europäischen Markt fortgesetzt. 90 % der Länder und Regionen in Europa sowie alle Schengen-Länder unterstützen bereits UnionPay-Karten. Die Akzeptanzrate der UnionPay-Karten an den Verkaufsstellen (POS) in der Region ist auf 80 % gestiegen, und die kontinuierliche Expansion des Unternehmens macht das Leben für UnionPay-Karteninhaber, die diesen Sommer Europa besuchen, noch komfortabler. Sie werden daran erinnert, ihre UnionPay-Karten an ihre Mobiltelefone anzubinden, um in beliebten Reisezielen wie Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Spanien und Ungarn schnell bezahlen und effizient reisen zu können, und vieles mehr.

UnionPay International hat außerdem mehr als 6 Millionen europäische Händler-POS für die Unterstützung von UnionPay QuickPass geworben. Touristen können ihre UnionPay-Karten bequem zu mobilen Geldbörsen wie Huawei Pay und Apple Pay hinzufügen, um ganz einfach auf ihre Karte zu tippen oder mit ihrem Mobiltelefon zu „schwenken", um für Produkte und Dienstleistungen zu bezahlen. Mehrere bekannte Kaufhäuser und Einkaufszentren in Europa haben ebenfalls begonnen, die QR-Codes von UnionPay zu unterstützen, was für Touristen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, die es gewohnt sind, Codes zu scannen, um in ihren Heimatländern zu bezahlen, sehr attraktiv ist.

In Reisezielen mit reichem kulturellem Erbe wie Italien, Griechenland und Spanien hat die Akzeptanz von UnionPay-Karten 85 %, 80 % bzw. 90 % erreicht, und das inzwischen fast allgegenwärtige UnionPay-Logo ist auch auf wichtigen touristischen Sehenswürdigkeiten wie dem London Eye, dem Eiffelturm und dem Akropolis-Museum in Athen zu sehen.

UPI hat grenzüberschreitende, innerstädtische und lokale Reiseszenarien kategorisiert, um die Nutzung von UnionPay-Karten für Essen, Unterkunft, Transport, Reisen, Unterhaltung und Shopping zu optimieren. Das UnionPay-Kartenerlebnis bei Händlern in europäischen Drehkreuzflughäfen wie Charles de Gaulle, Frankfurt und Heathrow verbessert sich weiter, da über 90 internationale Fluggesellschaften und Online-Reisebüros (OTA) wie Trip.com den Kauf von Tickets mit UnionPay-Karten unterstützen. Auch in Italien, Spanien, den Niederlanden, Ungarn und anderen Ländern kann man mit UnionPay-Karten bequem die nationalen Eisenbahnen oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

UnionPay International nutzt auch seine eigenen Möglichkeiten der Ressourcenintegration voll aus und arbeitet mit allen Beteiligten zusammen, um Touristen in ganz Europa eine Fülle von Vorteilen zu bieten. In 44 Ländern und Regionen können UnionPay-Karten in großem Umfang für Steuerrückerstattungen und Rabatte in Einkaufszentren verwendet werden, und mehrere große europäische Flughäfen unterstützen jetzt auch die UnionPay-App oder QR-Code-Rückerstattungen. Touristen, die in 20 Länder und Regionen reisen, darunter das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Italien, können nach der Registrierung in der UnionPay-App bei allen Einkäufen im Land von Vorzugskursen profitieren, was den Konsum im Ausland deutlich günstiger macht.

Die Zahl der ausgegebenen UnionPay-Karten außerhalb Chinas hat 240 Millionen überschritten, mit Karteninhabern in 82 Ländern, darunter über 10 europäische Länder wie Spanien und Serbien. In diesem Sommer haben Länder wie Japan, Südkorea, Australien und Südostasien lokale UnionPay-Kartenprodukte auf den Markt gebracht, um bequeme Zahlungen für Reisen in Europa zu ermöglichen. Im Zuge des digitalen Wandels in der Zahlungsbranche bietet UnionPay weltweit mobile Zahlungsdienste an. Derzeit gibt es international etwa 200 UnionPay-Geldbörsen, die potenziell über 600 Millionen Nutzer erreichen. Diverse UnionPay-Kartenzahlungsprodukte, darunter „Karte, QR-Code und QuickPass", sind grenzüberschreitend kompatibel und haben sich zu einer beliebten Zahlungsmethode im europaweiten Tourismus entwickelt.

