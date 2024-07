UnionPay International rozširuje európsku sieť a zvyšuje pre držiteľov kariet UnionPay pohodlie letného cestovania na kontinente

MADRID, 26. júla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť UnionPay International (ďalej len „UPI" alebo „spoločnosť") pokračuje vo svojej rýchlej expanzii na európskom trhu. Karty UnionPay už podporuje 90 % krajín a regiónov v Európe a všetky krajiny Schengenu. Miera pokrytia akceptácie kariet UnionPay na predajných miestach (POS) obchodníkov v regióne sa vyšplhala na 80 % a ďalšia expanzia spoločnosti zvyšuje pohodlie pre držiteľov kariet UnionPay, ktorí toto leto navštívia Európu. Pripomíname im, aby si svoje karty UnionPay prepojili s mobilným telefónom, aby mohli využívať rýchle platby a pohodlne cestovať v obľúbených turistických destináciách, ako je Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Španielsko a Maďarsko a mnoho ďalších.

Taxi in Paris

UnionPay International tiež podporila viac ako 6 miliónov európskych obchodných miest, aby akceptovali služby UnionPay QuickPass. Turisti si môžu pohodlne pridať karty UnionPay do mobilných peňaženiek, napríklad Huawei Pay či Apple Pay, a pri platbe za produkty a služby jednoducho priložiť kartu alebo len „zamávať" mobilným telefónom. Viaceré známe obchodné domy a nákupné areály v Európe tiež začali podporovať UnionPay QR kódy, čo je veľmi atraktívne pre ázijsko-pacifických turistov, ktorí sú zvyknutí pri platení vo svojich domovských krajinách skenovať kódy.

V destináciách s bohatým kultúrnym dedičstvom, dosiahlo pokrytie akceptácie kariet UnionPay 85 % v Taliansku, 80 % v Grécku a 90 % v Španielsku a už takmer všadeprítomné logo UnionPay si možno všimnúť aj na hlavných turistických pamiatkach, ako napr. London Eye, Eiffelova veža či Múzeum Akropolis v Aténach.

Spoločnosť UPI kategorizovala scenáre cezhraničného, medzimestského a miestneho cestovania, aby optimalizovala skúsenosti s používaním kariet UnionPay na jedlo, ubytovanie, dopravu, cestovanie, zábavu a nakupovanie. Skúsenosti s kartou UnionPay u obchodníkov na európskych uzlových letiskách, ako sú Charles de Gaulle, Frankfurt a Heathrow, sa neustále zlepšujú vďaka viac ako 90 platformám medzinárodných leteckých spoločností a online cestovných kancelárií (OTA), ako je napríklad Trip.com, ktoré podporujú nákup lístkov kartou UnionPay. Karty UnionPay je možné použiť aj na pohodlné cestovanie po vnútroštátnych železniciach alebo mestských hromadnej doprave v Taliansku, Španielsku, Holandsku, Maďarsku a na iných miestach.

UnionPay International tiež naplno využíva svoje vlastné možnosti integrácie zdrojov a spolupracuje so všetkými partnermi, aby turistom po celej Európe poskytla množstvo výhod. V 44 krajinách a regiónoch možno karty UnionPay používať v rozsiahlej miere na vrátenie daní, zľavy v nákupných centrách. Viaceré veľké európske letiská teraz podporujú aj vrátenie peňazí v aplikácii UnionPay alebo cez QR kód. Turisti, ktorí cestujú do 20 krajín a regiónov vrátane Spojeného kráľovstva, Írska, Francúzska, Holandska, Belgicka, Luxemburska a Talianska, okrem iných, môžu využívať preferenčné výmenné kurzy pre všetky nákupy v rámci krajiny, keď sa zaregistrujú v aplikácii UnionPay, vďaka čomu je cestovanie do zahraničia výrazne dostupnejšie.

Vydanie kariet UnionPay mimo Číny prekročilo 240 miliónov, pričom držitelia kariet pochádzajú z 82 krajín vrátane viac ako 10 európskych krajín, ako je Španielsko a Srbsko. Toto leto uviedli krajiny ako Japonsko, Južná Kórea, Austrália a krajiny juhovýchodnej Ázie na trh lokálne kartové produkty UnionPay, aby uľahčili pohodlnosť platieb pri cestovaní po Európe. Spoločnosť UnionPay, ktorá prijala digitálnu transformáciu v odvetví platieb, ponúka mobilné platobné služby na celom svete. V súčasnosti existuje na medzinárodnom trhu približne 200 peňaženiek kompatibilných s UnionPay, ktoré potenciálne môže využívať viac ako 600 miliónov používateľov. Rôzne platobné produkty UnionPay vrátane „karty, QR kódu a služby QuickPass" sú cezhranične kompatibilné a stali sa obľúbenou platobnou metódou pre celoeurópsky cestovný ruch.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2469664/image.jpg