A Uniper e a AM Green assinam um contrato de compra de longo prazo de até 500.000 toneladas por ano de amônia renovável da Índia

DÜSSELDORF, Alemanha e HYDERABAD, Índia, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Uniper Global Commodities SE ("Uniper") e a AM Green Ammonia India Private Limited ("AM Green Ammonia") anunciaram hoje a assinatura de um acordo de compra vinculativa de longo prazo para amônia renovável certificada como combustível renovável de origem não biológica (RFNBO). O acordo, o primeiro de seu tipo para uma empresa indiana, foi trocado entre o Sr. Michael Lewis, Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) e CEO da Uniper, e o Sr. Anil Kumar Chalamalasetty, Fundador e Presidente do Grupo da AM Green, na presença de Sua Excelência o Chanceler Alemão Friedrich Merz e do Honorável Primeiro-Ministro indiano Shri Narendra Modi hoje em Ahmedabad.

Pelo acordo, a Uniper comprará até 500 mil toneladas por ano dos projetos de amônia verde da AM Green. A primeira remessa deverá ocorrer já em 2028 a partir da primeira planta de construção de 1MTPA da AM Green Ammonia em Kakinada, Andhra Pradesh. O contrato é um marco importante na busca da Índia de se tornar um dos principais exportadores de hidrogênio e amônia verdes para o mundo e está alinhado com a visão da Missão Nacional de Hidrogênio do Primeiro Ministro da Índia.

Para a Uniper, o acordo representa um passo significativo no desenvolvimento de um portfólio diversificado de moléculas renováveis e de baixo carbono para os clientes europeus. Como matéria-prima e um potencial transportador de hidrogênio, a amônia renovável ajudará a descarbonizar setores industriais, como produtos químicos, fertilizantes, refino e, ao longo do tempo, transporte. A Uniper e a AM Green Ammonia continuarão trabalhando com organismos de certificação para garantir a rastreabilidade e relatórios de alta integridade para os usuários finais europeus.

Anil Kumar Chalamalasetty, fundador do Greenko Group e da AM Green, disse: "Esta parceria é um marco para o papel da Índia na transição energética global. A amônia renovável da AM Green foi projetada para atender aos rigorosos padrões europeus de conformidade com a RFNBO. Isso é alcançado por meio de nossas soluções exclusivas de eletricidade limpa, firmes e despacháveis. Ele está permitindo que vários setores a jusante, incluindo amônia, alumínio, produtos químicos e outras indústrias intensivas em energia, reduzam significativamente suas emissões para a Índia e agora para o mundo."

Michael Lewis, CBE, CEO da Uniper, disse: "Este acordo com a AM Green Ammonia é um elemento fundamental em nossa estratégia para fornecer aos nossos clientes acesso confiável a moléculas renováveis e de baixo carbono em escala. A amônia verde se destaca como uma das soluções mais promissoras para descarbonizar a produção intensiva em CO2 de produtos químicos, fertilizantes e, por meio do hidrogênio verde, também no refino. É importante ressaltar que ele oferece um dos menores custos de prevenção de CO2 em comparação com outras moléculas renováveis e de baixo carbono – graças ao seu processo de produção maduro e à ausência de requisitos de matéria-prima de carbono. Com regras claras, estáveis e confiáveis – e com medidas de aquisição e do lado da demanda, como cotas claras para moléculas renováveis que recompensam o desempenho verificado de redução de CO2 – podemos acelerar a descarbonização e, ao mesmo tempo, salvaguardar a competitividade. Estamos orgulhosos de ajudar a estabelecer um dos primeiros corredores de abastecimento de grande escala entre a Índia e a Europa."

Mahesh Kolli, cofundador do Greenko Group e da AM Green, disse: "Estou feliz em compartilhar que nossa parceria com a Uniper reafirma nossa oferta da menor pegada de carbono possível de hidrogênio/amônia entregue no preço certo para adoção em larga escala para descarbonizar sistemas globais de energia. Esse resultado reflete a colaboração focada e a execução disciplinada de nossas equipes, fortalecidas pela parceria estratégica de nossos investidores, Gentari, GIC, adia — criando juntos um ecossistema integrado capaz de fornecer amônia verde em escala global com rapidez e confiabilidade."

John Roper, CEO do Oriente Médio, Uniper Global Commodities, comentou: "Estou contente e imensamente orgulhoso por termos chegado a este acordo histórico. É um testemunho da dedicação e perseverança de nossas equipes, cujo espírito colaborativo, pensamento inovador e visão compartilhada transformaram nossa ambição em realidade. Juntos, preparamos o caminho para um futuro sustentável e demonstramos o que pode ser realizado por meio de uma parceria genuína. Além disso, este acordo histórico mostra que, ao alinhar a oferta, a certificação e os incentivos do lado da procura, podemos trazer moléculas renováveis e competitivas para a indústria europeia em escala – proporcionando reduções reais de emissões."

Sobre a AM Green Ammonia Portfolio Projects

A AM Green Ammonia é uma parceria entre a AM Green, a Gentari, a GIC e a Abu Dhabi Investment Authority (adia). A AM Green está desenvolvendo um portfólio de plantas de amônia verde em Kakinada, Tuticorin e Kandla. A primeira fábrica deste portfólio de 1 capacidade de MTPA está em construção em Kakinada, Andhra Pradesh, que alcançou o marco crítico da Decisão Final de Investimento (FID) em 2024. A AM Green Ammonia já iniciou a construção de sua planta de amônia verde, tornando-a uma das poucas plantas de amônia verde em larga escala em construção em todo o mundo. A planta já alcançou progressos significativos, incluindo obras no local, adjudicação de todos os principais contratos, aprovações importantes e está programada para iniciar o fornecimento de amônia verde em 2028. O desenvolvimento é apoiado por uma rede de parceiros renomados, incluindo Casale, Air Liquide, Rely – uma joint venture entre a Technip Energies e John Cockerill, Toyo, Gentari, NTPC Renewables e muitos outros. O projeto ajuda a garantir mais de 600 empregos locais e espera-se que evite cerca de 2 milhões de toneladas de emissões de CO2 anualmente quando estiver totalmente operacional.

Sobre a AM Green

A AM Green, uma plataforma dedicada do Greenko Group, está focada na produção de hidrogênio renovável e na sua conversão em amônia renovável em grande escala. A AM Green criou uma arquitetura única para gerar energia renovável: uma usina de armazenamento bombeada suporta o fornecimento de carga básica de eletricidade renovável a partir de 2,3 GW de capacidade eólica e solar combinada, usando eletrolisador europeu avançado e tecnologia de síntese de amônia. Apoiada por investidores globais e parceiros de tecnologia, a AM Green tomou recentemente uma decisão final de investimento para desenvolver uma instalação de escala mundial em Kakinada, com uma capacidade de produção de até 1 milhão de toneladas de amônia renovável por ano.

Sobre a Uniper

A Uniper, com sede em Düsseldorf, é uma empresa europeia de energia com alcance global e operações em mais de 40 países. A empresa tem cerca de 7.500 funcionários e desempenha um papel fundamental na garantia de um fornecimento seguro de energia na Europa, particularmente em seus principais mercados, Alemanha, Reino Unido, Suécia e Holanda. Os 14 gigawatts de capacidade de geração de energia flexível da Uniper a tornam um pilar da produção de energia confiável. A Uniper é uma das principais comercializadoras de gás e uma das mais importantes importadoras de GNL do noroeste da Europa, e seu amplo portfólio de compras aumenta a segurança do fornecimento. Os investimentos da Uniper em energias renováveis, hidrogênio e outros transportadores de energia de baixo carbono impulsionam a transformação do sistema energético.

A Uniper fornece energia e serviços para cerca de 1.000 municípios e empresas industriais em seu mercado doméstico, a Alemanha. A Uniper também é a maior operadora de instalações de armazenamento de gás e usinas hidrelétricas da Alemanha.

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas com base em suposições e previsões atuais feitas pela administração da Uniper SE e outras informações atualmente disponíveis para a Uniper. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e as estimativas fornecidas aqui. A Uniper SE não pretende, e não assume nenhuma responsabilidade, atualizar estas declarações prospectivas ou conformá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.

