유니퍼와 AM그린, 인도산 재생 암모니아 연간 최대 50만 톤 장기 오프테이크 계약 체결

유니퍼 마이클 루이스 CEO: "인도와 유럽을 잇는 최초의 대규모 공급 회랑"

"인도와 유럽을 잇는 최초의 대규모 공급 회랑" AM그린 아닐 쿠마르 찰라마라세티 창립자: "글로벌 에너지 전환에서 인도의 역할을 보여주는 이정표"

독일 뒤셀도르프 및 인도 하이데라바드 , 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 유니퍼 글로벌 커머디티(Uniper Global Commodities SE, 이하 '유니퍼')와 AM그린 암모니아 인디아(AM Green Ammonia India Private Limited, 이하 'AM그린 암모니아')가 비생물계 재생에너지 연료(RFNBO)로 인증된 재생 암모니아에 대한 장기 구속력 있는 장기구매계약을 체결했다고 12일 발표했다. 인도에서는 최초로 체결된 이번 계약은 프리드리히 메르츠 독일 총리와 나렌드라 모디 인도 총리가 참석한 가운데 대영제국훈장(CBE) 사령관 수훈자인 유니퍼의 마이클 루이스(Michael Lewis) CEO와 AM그린 창립자인 아닐 쿠마르 찰라마라세티(Anil Kumar Chalamalasetty) 그룹 회장이 인도 아메다바드에서 계약서를 교환하면서 공식 체결됐다.

계약에 따라 유니퍼는 AM그린의 그린 암모니아 프로젝트를 통해 연간 최대 50만 톤의 재생 암모니아를 공급받는다. 첫 선적은 빠르면 2028년부터 안드라프라데시주 카키나다에 건설 중인 AM그린 암모니아의 첫 연간 100만 톤(1MTPA) 규모 공장에서 이뤄질 것으로 예상된다. 세계적인 그린 수소 및 그린 암모니아 수출국으로 도약하려는 인도는 이번 계약으로 목표 달성에 필요한 중요한 이정표를 달성했으며, 이는 인도 총리가 제시한 국가 수소 미션 비전과도 부합한다.

유니퍼는 이번 계약을 통해 유럽 고객을 위한 재생에너지 및 저탄소 분자 포트폴리오 다각화에서 중요한 진전을 이뤘다. 재생 암모니아는 원료물질이자 잠재적 수소 운반체로서 화학, 비료, 정유 산업뿐만 아니라 장기적으로는 해운 등 이산화탄소 배출량이 높은 산업의 탈탄소화를 지원할 것으로 기대된다. 유니퍼와 AM그린 암모니아는 유럽 최종 수요처를 위해 추적 가능성과 높은 신뢰도를 가진 보고 체계를 확보할 목적으로 인증 기관과 지속적으로 협력할 계획이다.

그린코 그룹(Greenko Group) 및 AM그린 창립자인 아닐 쿠마르 찰라마라세티 회장은 "이번 파트너십은 글로벌 에너지 전환에서 인도의 역할을 보여주는 중요한 이정표다. AM그린의 재생 암모니아는 유럽의 엄격한 RFNBO 규제 기준을 충족하며, 그 설계의 이면에는 안정적이고 조정 가능한 당사의 청정 전력 솔루션이 있었다. 덕분에 인도뿐만 아니라 전 세계에서 암모니아, 알루미늄, 화학 등 전방산업과 다양한 에너지 다소비 산업의 배출량이 획기적으로 감소할 것으로 기대한다"고 말했다.

유니퍼의 마이클 루이스(CBE) CEO는 "유니퍼는 고객에게 대규모 재생에너지 및 저탄소 분자에 대한 안정적인 접근성을 지원하는 전략의 일환으로 AM그린 암모니아와 이번 계약을 체결했다. 그린 암모니아는 화학 및 비료 산업의 이산화탄소 집약적 생산 공정의 탄소 배출 감축에 핵심적인 가장 유망한 솔루션이며, 그린 수소를 통해 정유 부문에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 성숙한 생산 공정과 탄소 기반 원료가 필요 없는 구조 덕분에 다른 재생•저탄소 분자 대비 이산화탄소 감축 비용이 가장 낮은 편에 속한다는 점도 강점이다. 명확하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 제도와 함께, 검증된 탄소 감축 성과를 보상하는 재생에너지 분자 할당제 등 수요 측면의 정책이 마련된다면 경쟁력을 유지하면서 탈탄소화를 가속할 수 있다. 우리는 인도와 유럽을 잇는 최초의 대규모 공급 회랑을 구축하는 데 기여하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다" 전했다.

마헤시 콜리(Mahesh Kolli) 그린코 그룹 및 AM그린 공동창립자는 "유니퍼와의 파트너십을 통해 우리는 글로벌 에너지 시스템 탈탄소화를 위한 대규모 도입에 적합한 가격 수준에서, 탄소 발자국이 가장 적은 수소•암모니아 공급 능력을 다시 한번 확인했다. 이번 성과는 양사의 집중된 협업과 체계적인 실행, 그리고 젠타리(Gentari), GIC, 아부다비투자청(Abu Dhabi Investment Authority•ADIA) 등 투자자들과의 전략적 파트너십을 통해 이룬 성과이며, 이를 통해 그린 암모니아를 전 세계에 신속하고 안정적으로 공급할 수 있는 통합 생태계를 구축했다."

유니퍼 글로벌 커머디티의 존 로퍼(John Roper) 중동 지역 CEO는 "이 역사적인 계약을 체결하게 되어 매우 기쁘고 자랑스럽게 생각한다. 이 계약은 협력 정신과 혁신적인 사고, 공동의 비전을 바탕으로 한 양사의 헌신과 끈기가 만들어낸 결과다. 우리는 지속 가능한 미래로 나아가는 길을 함께 열었으며, 진정한 파트너십을 통해 무엇을 성취할 수 있는지 분명히 입증했다. 또한 이 계약은 공급, 인증, 수요 인센티브를 정렬함으로써 경쟁력 있는 재생 분자를 유럽 산업에 대규모로 공급하고 실질적인 배출 감축을 달성할 수 있음을 보여준다"고 설명했다.

AM그린 암모니아 포트폴리오 프로젝트 소개

AM그린 암모니아는 AM그린, 젠타리, GIC, 아부다비투자청이 참여하는 파트너십이다. AM그린은 카키나다, 투티코린, 칸들라 전역에서 그린 암모니아 공장 포트폴리오를 개발하고 있다. 이 가운데 연간 100만 톤 규모의 첫 번째 공장은 안드라프라데시주 카키나다에 건설 중이며, 2024년 최종 투자 결정(FID)이 내려졌다. 이미 공사를 시작한 AM그린 암모니아는 전 세계적으로 손꼽히는 RFNBO 기준을 충족하는 대규모 그린 암모니아 공장이다. 해당 공장은 부지 공사, 주요 계약 체결, 핵심 인허가 등에서 상당한 진척을 이뤘으며, 2028년부터 그린 암모니아 공급을 시작할 예정이다. 카살레(Casale), 에어리퀴드(Air Liquide), 릴라이(Rely)(테크닙 에너지(Technip Energies)–존 코커릴(John Cockerill) 합작사), 토요(Toyo), 젠타리, NTPC 리뉴어블(NTPC Renewables) 등 다수의 글로벌 파트너가 프로젝트를 지원하고 있다. 본 프로젝트는 지역 내 600개 이상의 일자리를 창출하며, 전면 가동 시 연간 약 200만 톤의 이산화탄소 배출을 감축할 것으로 예상된다.

AM그린 소개

그린코 그룹 산하 전담 플랫폼인 AM그린은 재생에너지 수소를 생산하고 이를 재생 암모니아로 전환하는 데 주력하고 있다. AM그린은 2.3GW 규모의 풍력•태양광 복합 발전과 양수식 저장 발전소를 결합한 독자적인 재생에너지 공급 구조를 구축했으며, 유럽산 첨단 전해조 및 암모니아 합성 기술을 적용하고 있다. 글로벌 투자자와 기술 파트너의 지원을 바탕으로 최근 카키나다에 연간 최대 100만 톤 규모의 재생 암모니아 생산 시설 건설을 위한 최종 투자 결정을 내렸다.

유니퍼 소개

독일 뒤셀도르프에 본사를 둔 유니퍼는 40여개 국가에서 사업을 운영하는 유럽의 글로벌 에너지 기업이다. 약 7500명의 직원을 두고 있으며, 독일, 영국, 스웨덴, 네덜란드 등 핵심 시장에서 유럽의 안정적인 에너지 공급을 담당하고 있다. 유니퍼는 총 14GW 규모의 유연한 발전 설비를 보유하고 있으며, 유럽 북서부 지역에서 주요 LNG 수입업체이자 선도적인 가스 트레이더로서 광범위한 조달 포트폴리오를 통해 공급 안정성을 강화하고 있다. 재생에너지, 수소 및 기타 저탄소 에너지 운반체에 대한 투자를 통해 에너지 시스템 전환을 추진하고 있다.

유니퍼는 독일 내 약 1000개 지방자치단체와 산업 고객에게 에너지 및 관련 서비스를 제공하며, 독일 최대의 가스 저장 시설 및 수력발전 운영사이기도 하다.

본 보도자료는 유니퍼(Uniper SE) 경영진의 현재 가정 및 예측, 그리고 현재 유니퍼가 입수 가능한 기타 정보를 바탕으로 한 미래 예측 진술을 포함할 수 있다. 이미 알려졌거나 알려지지 않은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과, 재무 상태, 개발 또는 성과는 본 자료의 예상과 실질적으로 달라질 수 있다. 유니퍼는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 미래의 사건 또는 전개 상황에 맞게 수정할 의도가 없으며, 이와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않는다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2859203/Uniper_Logo.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/5712157/AM_GREEN_Logo.jpg

SOURCE AM Green