Uniper y AM Green firman un acuerdo de compra de hasta 500.000 toneladas al año de amoníaco renovable

Uniper y AM Green firman un acuerdo de compra a largo plazo de hasta 500.000 toneladas al año de amoníaco renovable procedente de la India

Consejero delegado de Uniper, Michael Lewis: "Uno de los primeros corredores de suministro a gran escala entre India y Europa"

"Uno de los primeros corredores de suministro a gran escala entre India y Europa" Fundador de AM Green, Anil Kumar Chalamalasetty: "Un hito para el papel de la India en la transición energética global"

DÜSSELDORF, Alemania e HYDERABAD, India, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Uniper Global Commodities SE ("Uniper") y AM Green Ammonia India Private Limited ("AM Green Ammonia") anunciaron hoy la firma de un acuerdo vinculante a largo plazo para la compra de amoníaco renovable certificado como Combustible Renovable de Origen No Biológico (RFNBO). El acuerdo, el primero de este tipo para una empresa india, fue firmado hoy en Ahmedabad entre Michael Lewis, Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) y consejero delegado de Uniper, y Anil Kumar Chalamalasetty, Fundador y Presidente del Grupo AM Green, en presencia de Su Excelencia el Canciller alemán Friedrich Merz y el Honorable Primer Ministro indio, Shri Narendra Modi.

Según el acuerdo, Uniper adquirirá hasta 500.000 toneladas anuales de los proyectos de amoníaco verde de AM Green. Se espera que el primer envío se realice en 2028 desde la primera planta de 1 MTPA de AM Green Ammonia, actualmente en construcción, en Kakinada, Andhra Pradesh. El contrato marca un hito importante en la búsqueda de la India de convertirse en un exportador líder de hidrógeno y amoníaco verdes al mundo y está en consonancia con la visión del Honorable Primer Ministro de la India para la Misión Nacional del Hidrógeno.

Para Uniper, el acuerdo representa un avance significativo en el desarrollo de una cartera diversificada de moléculas renovables y bajas en carbono para los clientes europeos. Como materia prima y posible portador de hidrógeno, el amoníaco renovable ayudará a descarbonizar sectores industriales como el químico, el de fertilizantes, el de refinación y, con el tiempo, el del transporte marítimo. Uniper y AM Green Ammonia seguirán trabajando con organismos de certificación para garantizar la trazabilidad y la elaboración de informes de alta integridad para los usuarios finales europeos.

Anil Kumar Chalamalasetty, fundador de Greenko Group y AM Green, afirmó: "Esta alianza marca un hito en el papel de la India en la transición energética global. El amoníaco renovable de AM Green está diseñado para cumplir con los estrictos estándares europeos de cumplimiento de RFNBO. Esto se logra mediante nuestras exclusivas soluciones de electricidad limpia, firmes y despachables. Esto permite que múltiples sectores downstream, como el amoníaco, el aluminio, los productos químicos y otras industrias de alto consumo energético, reduzcan significativamente sus emisiones para la India y, ahora, para el mundo."

Michael Lewis, CBE, consejero delegado de Uniper, dijo: "Este acuerdo con AM Green Ammonia es un pilar fundamental de nuestra estrategia para brindar a nuestros clientes un acceso fiable a moléculas renovables y bajas en carbono a gran escala. El amoníaco verde se destaca como una de las soluciones más prometedoras para descarbonizar la producción intensiva en CO₂ de productos químicos, fertilizantes y, a través del hidrógeno verde, también en la refinación. Cabe destacar que ofrece uno de los costes de reducción de CO₂ más bajos en comparación con otras moléculas renovables y bajas en carbono, gracias a su proceso de producción maduro y a la ausencia de requisitos de materias primas de carbono. Con una normativa clara, estable y creíble, y con medidas de adquisición y de demanda, como cuotas claras para moléculas renovables que recompensan el rendimiento verificado en la reducción de CO₂, podemos acelerar la descarbonización y, al mismo tiempo, salvaguardar la competitividad. Nos enorgullece contribuir al establecimiento de uno de los primeros corredores de suministro a gran escala entre India y Europa".

Mahesh Kolli, co-fundador, Greenko Group y AM Green, comentó: "Me complace compartir que nuestra alianza con Uniper reafirma nuestra oferta de hidrógeno/amoníaco con la menor huella de carbono posible, a un precio justo para su adopción a gran escala con el fin de descarbonizar los sistemas energéticos globales. Este resultado refleja la colaboración enfocada y la ejecución disciplinada de nuestros equipos, fortalecida por la alianza estratégica de nuestros inversores, Gentari, GIC y ADIA, quienes juntos crean un ecosistema integrado capaz de suministrar amoníaco verde a escala global con rapidez y fiabilidad".

John Roper, consejero delegado de Oriente Medio, Uniper Global Commodities, comentó: "Estoy encantado y profundamente orgulloso de haber alcanzado este acuerdo histórico. Es un testimonio de la dedicación y perseverancia de nuestros equipos, cuyo espíritu colaborativo, pensamiento innovador y visión compartida han hecho realidad nuestra ambición. Juntos, hemos allanado el camino hacia un futuro sostenible y hemos demostrado lo que se puede lograr mediante una colaboración genuina. Además, este acuerdo histórico demuestra que, al alinear la oferta, la certificación y los incentivos de la demanda, podemos introducir moléculas renovables competitivas en la industria europea a gran escala, logrando reducciones reales de emisiones."

Acerca de los proyectos de AM Green Ammonia

AM Green Ammonia es una alianza entre AM Green, Gentari, GIC y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA). AM Green está desarrollando una cartera de plantas de amoníaco verde en Kakinada, Tuticorin y Kandla. La primera planta de esta cartera, con una capacidad de 1 MTPA, se encuentra en construcción en Kakinada, Andhra Pradesh, y alcanzó el hito crucial de la Decisión Final de Inversión (DFI) en 2024. AM Green Ammonia ya ha iniciado la construcción de su planta de amoníaco verde, lo que la convierte en una de las pocas plantas de amoníaco verde a gran escala que cumplen con RFNBO en construcción a nivel mundial. La planta ya ha logrado avances significativos, incluyendo las obras en el sitio, la adjudicación de todos los contratos principales y las aprobaciones clave, y está previsto que comience el suministro de amoníaco verde en 2028. El desarrollo cuenta con el apoyo de una red de socios de renombre, entre ellos Casale, Air Liquide, Rely (una empresa conjunta entre Technip Energies y John Cockerill), Toyo, Gentari, NTPC Renewables y muchos otros. El proyecto ayuda a garantizar más de 600 empleos locales y se espera que evite alrededor de 2 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año una vez que esté completamente operativo.

Acerca de AM Green

AM Green, una plataforma especializada del Grupo Greenko, se centra en la producción de hidrógeno renovable y su conversión en amoníaco renovable a gran escala. AM Green ha creado una arquitectura única para la generación de energía renovable: una central eléctrica de almacenamiento por bombeo respalda el suministro de electricidad renovable a partir de 2,3 GW de capacidad combinada de energía eólica y solar, utilizando tecnología europea avanzada de electrolizadores y síntesis de amoníaco. Con el respaldo de inversores globales y socios tecnológicos, AM Green tomó recientemente la decisión final de invertir para desarrollar una planta a escala mundial en Kakinada, con una capacidad de producción de hasta 1 millón de toneladas de amoníaco renovable al año.

Acerca de Uniper

Uniper, con sede en Düsseldorf, es una empresa energética europea con alcance global y operaciones en más de 40 países. Cuenta con aproximadamente 7.500 empleados y desempeña un papel clave para garantizar un suministro energético seguro en Europa, especialmente en sus mercados principales: Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos. Sus 14 gigavatios de capacidad de generación de energía flexible la convierten en un pilar fundamental para la producción energética fiable. Uniper es un comercializador de gas líder y uno de los importadores de GNL más importantes del noroeste de Europa, y su amplia cartera de adquisiciones mejora la seguridad del suministro. Las inversiones de Uniper en energías renovables, hidrógeno y otras fuentes de energía bajas en carbono impulsan la transformación del sistema energético.

Uniper proporciona energía y servicios a aproximadamente 1.000 municipios y empresas industriales en su mercado local, Alemania. Uniper también es el mayor operador alemán de instalaciones de almacenamiento de gas y centrales hidroeléctricas.

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en suposiciones y previsiones actuales de la dirección de Uniper SE y otra información que Uniper dispone actualmente. Diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos y desconocidos, podrían generar diferencias sustanciales entre los resultados, la situación financiera, el desarrollo o el rendimiento futuros reales de la empresa y las estimaciones aquí presentadas. Uniper SE no pretende, ni asume responsabilidad alguna, para actualizar estas declaraciones prospectivas ni adaptarlas a eventos o desarrollos futuros.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2859203/Uniper_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/5712157/AM_GREEN_Logo.jpg