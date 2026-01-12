Uniper y AM Green firman un acuerdo de compra a largo plazo de hasta 500 000 toneladas anuales de amoníaco renovable de la India

El director ejecutivo de Uniper, Michael Lewis: "Uno de los primeros corredores de suministro a gran escala entre la India y Europa"

DÜSSELDORF, Alemania y HYDERABAD, India, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Uniper Global Commodities SE ("Uniper") y AM Green Ammonia India Private Limited ("AM Green Ammonia") anunciaron hoy la firma de un acuerdo de compra vinculante a largo plazo para el amoniaco renovable certificado como combustible renovable de origen no biológico (RFNBO). El acuerdo, el primero de su tipo para una empresa india, se intercambió entre el Sr. Michael Lewis, comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) y director ejecutivo de Uniper, y el Sr. Anil Kumar Chalamalasetty, fundador y presidente del grupo de AM Green, en presencia de Su Excelencia el canciller alemán Friedrich Merz y el honorable primer ministro indio Shri Narendra Modi hoy en Ahmedabad.

En virtud del acuerdo, Uniper retirará hasta 500 000 toneladas al año de los proyectos de amoníaco verde de AM Green. Se espera que el primer envío ocurra ya en 2028 desde la primera planta en construcción de 1MTPA de AM Green Ammonia en Kakinada, Andhra Pradesh. El contrato es un hito importante en la búsqueda de la India de convertirse en un exportador líder de hidrógeno verde y amoníaco verde para el mundo y está alineado con la visión del Honorable Primer Ministro de la India de la Misión Nacional de Hidrógeno.

Para Uniper, el acuerdo representa un importante paso adelante en el desarrollo de una cartera diversificada de moléculas renovables y bajas en carbono para los clientes europeos. Como materia prima y posible portador de hidrógeno, el amoníaco renovable ayudará a descarbonizar sectores industriales como los productos químicos, los fertilizantes, el refinado y, con el tiempo, el transporte marítimo. Uniper y AM Green Ammonia continuarán trabajando con los organismos de certificación para garantizar la trazabilidad y los informes de alta integridad para los usuarios finales europeos.

Anil Kumar Chalamalasetty, fundador de Greenko Group y AM Green, dijo: "Esta asociación es un hito para el papel de la India en la transición energética mundial. El amoníaco renovable de AM Green está diseñado para cumplir con los estrictos estándares europeos de cumplimiento de RFNBO. Esto se logra a través de nuestras soluciones de electricidad limpia únicas, firmes y despachables. Está permitiendo que múltiples sectores posteriores, incluidos el amoníaco, el aluminio, los productos químicos y otras industrias de uso intensivo de energía, reduzcan sus emisiones de manera significativa para la India y ahora para el mundo ".

Michael Lewis, CBE, CEO de Uniper, dijo: "Este acuerdo con AM Green Ammonia es un elemento clave en nuestra estrategia para proporcionar a nuestros clientes un acceso confiable a moléculas renovables y bajas en carbono a escala. El amoníaco verde se destaca como una de las soluciones más prometedoras para descarbonizar la producción intensiva en CO2 de productos químicos, fertilizantes y, a través del hidrógeno verde, también en el refinado. Es importante destacar que ofrece uno de los costos de evitación de CO2 más bajos en comparación con otras moléculas renovables y bajas en carbono, gracias a su proceso de producción maduro y a la ausencia de requisitos de materia prima de carbono. Con reglas claras, estables y creíbles, y con medidas de adquisición y del lado de la demanda, como cuotas claras para moléculas renovables que recompensen el rendimiento verificado de reducción de CO2, podemos acelerar la descarbonización al tiempo que salvaguardamos la competitividad. Estamos orgullosos de ayudar a establecer uno de los primeros corredores de suministro a gran escala entre India y Europa ".

Mahesh Kolli, cofundador de Greenko Group y AM Green, dijo: "Me complace compartir que nuestra asociación con Uniper reafirma nuestra oferta de la huella de carbono más baja posible de hidrógeno/amoníaco entregada al precio adecuado para la adopción a gran escala para descarbonizar los sistemas energéticos globales. Este resultado refleja la colaboración enfocada y la ejecución disciplinada de nuestros equipos, fortalecida por la asociación estratégica de nuestros inversores, Gentari, GIC, Adia, creando juntos un ecosistema integrado capaz de entregar amoníaco verde a escala global con velocidad y confiabilidad ".

John Roper, CEO para Oriente Medio de Uniper Global Commodities, comentó: "Estoy encantado e inmensamente orgulloso de haber alcanzado este acuerdo histórico. Es un testimonio de la dedicación y la perseverancia de nuestros equipos, cuyo espíritu de colaboración, pensamiento innovador y visión compartida han hecho realidad nuestra ambición. Juntos, hemos allanado el camino hacia un futuro sostenible y hemos demostrado lo que se puede lograr a través de una asociación genuina. Además, este acuerdo histórico muestra que al alinear los incentivos del lado de la oferta, la certificación y la demanda, podemos llevar moléculas competitivas y renovables a la industria europea a escala, ofreciendo reducciones reales de emisiones ".

Acerca de AM Green Ammonia Portfolio Projects

AM Green Ammonia es una asociación entre AM Green, Gentari, GIC y Abu Dhabi Investment Authority (Adia). AM Green está desarrollando una cartera de plantas de amoníaco verde en Kakinada, Tuticorin y Kandla. La primera planta de esta cartera de 1 MTPA de capacidad está en construcción en Kakinada, Andhra Pradesh, que alcanzó el hito crítico de la Decisión Final de Inversión (FID) en 2024. AM Green Ammonia ya ha comenzado la construcción de su planta de amoníaco verde, lo que la convierte en una de las pocas plantas de amoníaco verde que cumplen con RFNBO a gran escala en construcción en todo el mundo. La planta ya ha logrado un progreso significativo, incluidos los trabajos en el sitio, la adjudicación de todos los contratos principales, las aprobaciones clave y está programada para comenzar el suministro de amoníaco verde en 2028. El desarrollo está respaldado por una red de socios de renombre que incluyen Casale, Air Liquide, Rely, una empresa conjunta entre Technip Energies y John Cockerill, Toyo, Gentari, NTPC Renewables y muchos otros. El proyecto ayuda a asegurar más de 600 empleos locales y se espera que evite alrededor de 2 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año una vez que esté en pleno funcionamiento.

Acerca de AM Green

AM Green, una plataforma dedicada del Grupo Greenko, se centra en producir hidrógeno renovable y convertirlo en amoniaco renovable a escala. AM Green ha creado una arquitectura única para generar energía renovable: una planta de energía de almacenamiento por bombeo admite el suministro de carga base de electricidad renovable a partir de 2,3 GW de capacidad eólica y solar combinada, utilizando una avanzada tecnología europea de electrolizador y síntesis de amoníaco. Con el respaldo de inversores globales y socios tecnológicos, AM Green tomó recientemente una decisión final de inversión para desarrollar una instalación a escala mundial en Kakinada, con una capacidad de producción de hasta 1 millón de toneladas de amoníaco renovable al año.

Acerca de Uniper

Uniper, con sede en Düsseldorf, es una compañía energética europea con alcance global y operaciones en más de 40 países. Tiene alrededor de 7.500 empleados y desempeña un papel clave para garantizar un suministro de energía seguro en Europa, particularmente en sus mercados principales de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos. Los 14 gigavatios de capacidad de generación de energía flexible de Uniper lo convierten en un pilar de la producción de energía confiable. Uniper es un comerciante líder de gas y uno de los importadores de GNL más importantes del noroeste de Europa, y su amplia cartera de adquisiciones mejora la seguridad del suministro. Las inversiones de Uniper en energías renovables, hidrógeno y otros portadores de energía con bajas emisiones de carbono impulsan la transformación del sistema energético.

Uniper proporciona energía y servicios a unos 1.000 municipios y empresas industriales en su mercado nacional, Alemania. Uniper es también el mayor operador de instalaciones de almacenamiento de gas y centrales hidroeléctricas de Alemania.

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en suposiciones y pronósticos actuales realizados por la gerencia de Uniper SE y otra información actualmente disponible para Uniper. Varios riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores podrían llevar a diferencias materiales entre los resultados futuros reales, la situación financiera, el desarrollo o el desempeño de la empresa y las estimaciones que se dan aquí. Uniper SE no tiene la intención, y no asume ninguna responsabilidad en absoluto, de actualizar estas declaraciones prospectivas o adaptarlas a eventos o desarrollos futuros.

