Uniper und AM Green unterzeichnen langfristigen Abnahmevertrag für bis zu 500.000 Tonnen erneuerbares Ammoniak pro Jahr aus Indien

DÜSSELDORF, Deutschland und HYDERABAD, Indien, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Uniper Global Commodities SE („Uniper") und AM Green Ammonia India Private Limited („AM Green Ammonia") gaben heute die Unterzeichnung eines langfristigen verbindlichen Abnahmevertrags für erneuerbares Ammoniak bekannt, das als erneuerbarer Brennstoff nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO) zertifiziert ist. Die Vereinbarung, die erste ihrer Art für ein indisches Unternehmen, wurde heute in Ahmedabad zwischen Michael Lewis, Commander of the Order of the British Empire (CBE) und CEO von Uniper, und Anil Kumar Chalamalasetty, Gründer und Group Chairman von AM Green, in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und dem indischen Premierminister Shri Narendra Modi unterzeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Uniper bis zu 500.000 Tonnen pro Jahr aus den grünen Ammoniakprojekten von AM Green abnehmen. Die erste Lieferung wird voraussichtlich bereits 2028 aus der ersten im Bau befindlichen 1-MTPA-Anlage von AM Green Ammonia in Kakinada, Andhra Pradesh, erfolgen. Der Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein in Indiens Bestreben, ein führender Exporteur von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in die Welt zu werden, und steht im Einklang mit der Vision des indischen Premierministers, der National Hydrogen Mission.

Für Uniper ist die Vereinbarung ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung eines diversifizierten Portfolios von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Molekülen für europäische Kunden. Als Rohstoff und potenzieller Wasserstoffträger wird erneuerbares Ammoniak zur Dekarbonisierung von Industriesektoren wie Chemie, Düngemittel, Raffinerie und mit der Zeit auch der Schifffahrt beitragen. Uniper und AM Green Ammonia werden weiterhin mit den Zertifizierungsstellen zusammenarbeiten, um die Rückverfolgbarkeit und die Integrität der Berichterstattung für die europäischen Endverbraucher sicherzustellen.

Anil Kumar Chalamalasetty, Gründer, Greenko Group und AM Green, sagte: „Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für Indiens Rolle bei der globalen Energiewende. Das erneuerbare Ammoniak von AM Green ist so konzipiert, dass es die strengen europäischen RFNBO-Normen erfüllt. Erreicht wird dies durch unsere einzigartigen festen und disponiblen Lösungen für sauberen Strom. Sie ermöglicht es mehreren nachgelagerten Sektoren, darunter Ammoniak, Aluminium, Chemikalien und andere energieintensive Industrien, ihre Emissionen erheblich zu senken - für Indien und jetzt auch für die Welt."

Michael Lewis, CBE, CEO von Uniper, sagte: „Diese Vereinbarung mit AM Green Ammonia ist ein wichtiger Baustein in unserer Strategie, unseren Kunden einen zuverlässigen Zugang zu erneuerbaren und kohlenstoffarmen Molekülen in großem Maßstab zu bieten. Grünes Ammoniak ist eine der vielversprechendsten Lösungen zur Dekarbonisierung der CO2-intensiven Produktion von Chemikalien, Düngemitteln und - durch grünen Wasserstoff - auch von Raffinerien. Wichtig ist, dass es im Vergleich zu anderen erneuerbaren und kohlenstoffarmen Molekülen zu den niedrigsten CO2-Vermeidungskosten gehört - dank seines ausgereiften Produktionsprozesses und der Tatsache, dass es keine kohlenstoffhaltigen Ausgangsstoffe benötigt. Mit klaren, stabilen und glaubwürdigen Regeln - und mit beschaffungs- und nachfrageseitigen Maßnahmen wie klaren Quoten für erneuerbare Moleküle, die nachgewiesene CO2-Minderungsleistungen belohnen - können wir die Dekarbonisierung beschleunigen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit sichern. Wir sind stolz darauf, zum Aufbau eines der ersten groß angelegten Lieferkorridore zwischen Indien und Europa beizutragen."

Mahesh Kolli, Mitbegründer der Greenko Group und AM Green, sagte: „Ich freue mich, dass unsere Partnerschaft mit Uniper unser Angebot an Wasserstoff/Ammoniak mit dem geringstmöglichen Kohlenstoff-Fußabdruck zum richtigen Preis für eine groß angelegte Einführung zur Dekarbonisierung der globalen Energiesysteme bestätigt. Dieses Ergebnis spiegelt die zielgerichtete Zusammenarbeit und disziplinierte Ausführung unserer Teams wider, gestärkt durch die strategische Partnerschaft mit unseren Investoren Gentari, GIC und ADIA, die gemeinsam ein integriertes Ökosystem geschaffen haben, das in der Lage ist, grünes Ammoniak in globalem Maßstab schnell und zuverlässig zu liefern."

John Roper, CEO Middle East, Uniper Global Commodities, kommentierte: „Ich bin hocherfreut und ungeheuer stolz, dass wir diese bahnbrechende Vereinbarung getroffen haben. Es ist ein Beweis für das Engagement und die Beharrlichkeit unserer Teams, die mit ihrem Kooperationsgeist, ihrem innovativen Denken und ihrer gemeinsamen Vision unser Ziel in die Tat umgesetzt haben. Gemeinsam haben wir den Weg für eine nachhaltige Zukunft geebnet und gezeigt, was durch echte Partnerschaft erreicht werden kann. Darüber hinaus zeigt diese bahnbrechende Vereinbarung, dass wir durch die Angleichung von Angebot, Zertifizierung und nachfrageseitigen Anreizen wettbewerbsfähige, erneuerbare Moleküle in großem Maßstab in die europäische Industrie einführen können, was zu echten Emissionssenkungen führt."

Über AM Green Ammoniak Portfolio-Projekte

AM Green Ammonia ist eine Partnerschaft zwischen AM Green, Gentari, GIC und der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). AM Green entwickelt ein Portfolio von grünen Ammoniakanlagen in Kakinada, Tuticorin und Kandla. Die erste Anlage dieses Portfolios mit einer Kapazität von 1 MTPA befindet sich in Kakinada, Andhra Pradesh, im Bau und hat den entscheidenden Meilenstein der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) im Jahr 2024 erreicht. AM Green Ammonia hat bereits mit dem Bau seiner grünen Ammoniakanlage begonnen und ist damit eine der wenigen großen, RFNBO-konformen grünen Ammoniakanlagen, die weltweit im Bau sind. Die Anlage hat bereits bedeutende Fortschritte gemacht, einschließlich der Bauarbeiten, der Vergabe aller wichtigen Aufträge und der Erteilung wichtiger Genehmigungen, und soll im Jahr 2028 mit der Lieferung von grünem Ammoniak beginnen. Die Entwicklung wird von einem Netzwerk renommierter Partner unterstützt, darunter Casale, Air Liquide, Rely - ein Joint Venture zwischen Technip Energies und John Cockerill, Toyo, Gentari, NTPC Renewables und viele andere. Das Projekt trägt zur Sicherung von mehr als 600 Arbeitsplätzen in der Region bei und wird nach seiner vollständigen Inbetriebnahme voraussichtlich jährlich rund 2 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermeiden.

Über AM Green

AM Green, eine spezielle Plattform der Greenko-Gruppe, konzentriert sich auf die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff und dessen Umwandlung in erneuerbares Ammoniak in großem Maßstab. AM Green hat eine einzigartige Architektur für die Erzeugung erneuerbarer Energie geschaffen: Ein Pumpspeicherkraftwerk unterstützt die Grundlastversorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien aus einer kombinierten Wind- und Solarkapazität von 2,3 GW, wobei eine fortschrittliche europäische Elektrolyseur- und Ammoniaksynthesetechnologie zum Einsatz kommt. Mit der Unterstützung globaler Investoren und Technologiepartner hat AM Green vor kurzem eine endgültige Investitionsentscheidung für die Entwicklung einer World-Scale-Anlage in Kakinada mit einer Produktionskapazität von bis zu 1 Million Tonnen erneuerbarem Ammoniak pro Jahr getroffen.

Über Uniper

Uniper mit Sitz in Düsseldorf ist ein europäisches Energieunternehmen mit globaler Reichweite und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter und spielt eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung in Europa, insbesondere in seinen Kernmärkten Deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweden und den Niederlanden. Mit einer flexiblen Stromerzeugungskapazität von 14 Gigawatt ist Uniper eine tragende Säule der zuverlässigen Stromerzeugung. Uniper ist ein führender Gashändler und einer der wichtigsten LNG-Importeure Nordwesteuropas, dessen breites Beschaffungsportfolio die Versorgungssicherheit erhöht. Die Investitionen von Uniper in erneuerbare Energien, Wasserstoff und andere kohlenstoffarme Energieträger treiben die Transformation des Energiesystems voran.

Uniper liefert Energie und Dienstleistungen an rund 1.000 Kommunen und Industrieunternehmen in ihrem Heimatmarkt Deutschland. Uniper ist außerdem der größte Betreiber von Gasspeichern und Wasserkraftwerken in Deutschland.

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Uniper SE und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Uniper SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2859203/Uniper_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/5712157/AM_GREEN_Logo.jpg